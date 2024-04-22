Каталонский журналист о «Реале»: «Помощь судей – их настоящая ДНК. Без этого не было бы и половины титулов. Сегодня в мире все больше антимадридист»

Жота Жорди считает, что «Реал» завоевал половину титулов при помощи судей.

«Реал» победил «Барсу» (3:2) в 32-м туре . На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот «Реала», но голкипер выбил его обратно.

Главный судья просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Сегодня в мире становится все больше антимадридист. Каждая команда в этом сезоне жаловалась на судей каждый раз, когда играла против « ». Даже в социальных сетях.

Это их настоящая ДНК. Помощь со стороны судей. Без этой помощи у них не было бы и половины титулов.

Спасибо, дедушка, что связал меня с «Барсой», – написал журналист El Chiringuito Жота Жорди.

Каталонский журналист об ударе Ямаля в класико: «Если «Реал» делает так сегодня при 5000 камер, то как они побеждали 50 лет назад. Их титулы ничего не стоят»