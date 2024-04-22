Каталонский журналист о «Реале»: «Помощь судей – их настоящая ДНК. Без этого не было бы и половины титулов. Сегодня в мире все больше антимадридист»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи болельщики Сесар Сото Градо видеоповторы Андрей Лунин Класико Ламин Ямаль Футбол

Жота Жорди считает, что «Реал» завоевал половину титулов при помощи судей.

«Реал» победил «Барсу» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги. На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот «Реала», но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно.

Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Сегодня в мире становится все больше антимадридист. Каждая команда в этом сезоне жаловалась на судей каждый раз, когда играла против «Реала». Даже в социальных сетях.

Это их настоящая ДНК. Помощь со стороны судей. Без этой помощи у них не было бы и половины титулов.

Спасибо, дедушка, что связал меня с «Барсой», – написал журналист El Chiringuito Жота Жорди.  

Каталонский журналист об ударе Ямаля в класико: «Если «Реал» делает так сегодня при 5000 камер, то как они побеждали 50 лет назад. Их титулы ничего не стоят»

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55 комментариев
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эвребе и негрейра поперхнулись отдыхая на горячем песке с видом на море
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Как фан Челси хочу написать что ДНК Барсы это глупые оправдания, ну как можно столько ныть после матча который ничего не значит? Шансов на Ла лигу не осталось уже, а они все равно плачут из за этого, Челси ограбили с Манчестер Сити, некоторые позлились чуток и все. А тут трагедия со спорным моментом. Фаны Челси все прекрасно понимают, что виноваты только игроки которые не реализовали свои моменты а конкретно Джексон. Команда не должна полагаться на один спорный момент.

Каждому в мире очевидно было что Реал просто на классе переехал Барселону, они включались когда хотели и довольны были ничьей, только в конце решили добавить. Они давали мяч Барсе когда хотели и атаковали когда хотели, и забивали когда хотели. Это ещё и уставший реал после 120 минут с сити без мяча, Реал как команда на несколько классов выше чем Барса в нынешний момент.

Единственное что становится больше в мире это людей смеющихся с оправданий Барселоны которые происходят каждую неделю уже, это уже прям чересчур жалко выглядит. Лучше успокойтесь, люди любят наблюдать за победителями которые выигрывают и проигрывают без оправданий. ДНК Барсы это уже какие то жалкие оправдания и нытье бесконечное.

Давайте мб нам Лч 2009 вернёте, где судья даже уже признал что пенку нужно было ставить, не?) Хватит оправдываться, даже никто из Челси не ныл из за 100% пенки против Сити, все просто приняли поражения потому что сами виноваты во всем. Мы не тот клуб который должен полагаться на какой то спорный момент.
+41
-7
+34
Какие же там комплексы перед Реалом
Даже немного жаль этих ущер6ных)
+38
-5
+33
Я вообще весь испанский футбол не люблю, поэтому как нейтральный болельщик скажу так: Реал, конечно, не самый приятный клуб со спорной историей, но на фоне поступков Барселоны он просто меркнет. Барселона - с отрывом самый омерзительный клуб в мире, вся история которого построена на лжи и обмане. Никто не забыл и не забудет Эвребе, Негрейру и т.д. До тех пор, пока это чудовищное порождение Каталонии не пройдет очищение Сегундой, никакие их вопли даже слушать не хочется
+35
-10
+25
Негрейра подавился купюрами, когда прочитал эту новость) А Эвребо срочно закрыл ресторан в Норвегии и пошел исповедаться.
+28
-8
+20
Ответ RealJon
да, все не-фанаты Реала в мире антимадридисты, но есть нюанс, у Реала есть и столько же фанатов по всему миру, если не больше.
все антимадридисты - фанаты барсы, мс и Интер Майами. а это всё одни и те же люди. они ещё часто болеют за псж, Баварию, Интер, Ювентус, Боруссию, Ливерпуль 🤣
+16
-4
+12
Как же полыхает…
То что Барса на 2ом месте - собственноручная вина. Вина за неумение грамотно вести финансовую политику, за приглашение сомнительных игроков, и этот клубок еще долго придется распутывать.
+15
-3
+12
Посмотри матч Эвребе и заткнись навсегда
+16
-5
+11
Ответ Бутсы Крооса
эвребе и негрейра поперхнулись отдыхая на горячем песке с видом на море
в горячем ключе - было бы эпичнее 😅
+13
-2
+11
"Вор громче всех кричит: Держи вора!"
Эта пословица очень подходит бчкашным. На их месте о судействе лучше вообще помалкивать, а они всё пытаются от себя внимание увести, перекидывая вину на других ))
+8
0
+8
"Сегодня в мире становится все больше антимадридист"? Что у автора с падежами?
+8
-1
+7
ДНК Барсы это тюрьма и вытягивания денег из клуба, ДНК Реала это победы!
+7
-1
+6
Ответ Topwintop
Вспомнилось не пенальти за руку Марсело
вспомнилось удаление пепе за театральную постановку и фляки в стиле Газманова
+6
0
+6
где-то то смеётся негреда
+8
-4
+4
Мнда, я понимаю дети не умеют контролировать эмоции, а тут не то что бы взрослый, а журналист, который как минимум за языком следить обязан, короче говоря 🧯🧯🧯, да побольше, чтоб поделился
+4
-1
+3
Гори гори моя звезда 😀
+3
0
+3
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Интересно, как вы вот с такого

https://youtube.com/shorts/WVFfueT42jg?si=ga0ODLcnyoSR1TLE

превратились вот в это вечно ноющее и слабо умеющее играть в топовый футбол непонятно что с полным отсутствием мужского начала? Тоже виноват "социологический мадридизм"?
+3
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Я до 2009 года в противостоянии Реал - Барса уверенно выбирал Барсу. Каталонская независимость, наследие Кройффа, романтический футбол, вот это вот все. Даже после финала ЛЧ-2006 я, болельщик Арсенала, на какие-то 10-15% внутри был рад. К Реалу я не относился плохо, но скорее был нейтрален - уважал за историю и достижения, не более того. Барса же вызывала искреннюю симпатию.

После Эвребе, нескольких лет хороводов вокруг судей, постоянного нытья и термоядерного лицемерия я в этом споре уже 10+ лет всегда на стороне Реала. При этом я совсем за них не болею. В условном матче Бавария (Интер, МЮ) - Реал я просто буду на стороне тех, кто лучше играет в настоящий момент и чья история покажется мне более симпатичной. И мне кажется, что я совсем не одинок.
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Ответ Eldzheron
Как фан Челси хочу написать что ДНК Барсы это глупые оправдания, ну как можно столько ныть после матча который ничего не значит? Шансов на Ла лигу не осталось уже, а они все равно плачут из за этого, Челси ограбили с Манчестер Сити, некоторые позлились чуток и все. А тут трагедия со спорным моментом. Фаны Челси все прекрасно понимают, что виноваты только игроки которые не реализовали свои моменты а конкретно Джексон. Команда не должна полагаться на один спорный момент. Каждому в мире очевидно было что Реал просто на классе переехал Барселону, они включались когда хотели и довольны были ничьей, только в конце решили добавить. Они давали мяч Барсе когда хотели и атаковали когда хотели, и забивали когда хотели. Это ещё и уставший реал после 120 минут с сити без мяча, Реал как команда на несколько классов выше чем Барса в нынешний момент. Единственное что становится больше в мире это людей смеющихся с оправданий Барселоны которые происходят каждую неделю уже, это уже прям чересчур жалко выглядит. Лучше успокойтесь, люди любят наблюдать за победителями которые выигрывают и проигрывают без оправданий. ДНК Барсы это уже какие то жалкие оправдания и нытье бесконечное. Давайте мб нам Лч 2009 вернёте, где судья даже уже признал что пенку нужно было ставить, не?) Хватит оправдываться, даже никто из Челси не ныл из за 100% пенки против Сити, все просто приняли поражения потому что сами виноваты во всем. Мы не тот клуб который должен полагаться на какой то спорный момент.
Браво, коллега! Аплодирую стоя! Прекрасный комментарий!
+3
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+2
да, все не-фанаты Реала в мире антимадридисты, но есть нюанс, у Реала есть и столько же фанатов по всему миру, если не больше.
+6
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+2
Ответ Влад Аронофски
все антимадридисты - фанаты барсы, мс и Интер Майами. а это всё одни и те же люди. они ещё часто болеют за псж, Баварию, Интер, Ювентус, Боруссию, Ливерпуль 🤣
Да эти ребята клубы меняют как только Месси переходит
+1
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Ну, не знаю... Чем больше я смотрю на Барселону, тем больше симпатизирую Реалу...
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Судья в целом отработал хорошо. Эпизод с мячом на линии - там непонятно. Как одна из лучших лиг мира до сих пор не повесила камеры на линии - это загадка.
Пенальти на Начо - железный. Падение Ямаля - слишком мелкий контакт, точку за такое не ставят.
Единственное - это фол Камавинги (кажись) на том же Ямале. Там надо пересмотреть, может, это КК. А в целом, нормальное судейство, чего эта жота разнылась, я не понимаю.
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руская пословица очень здесь уместно гори гори ясно что бы не погасло
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Ответ Tristan...
Это как то отменяет приключения Реала?
А так: вы слили 4 ЭК подряд впервые за 80 лет, пустив в них 13 голов, т. е. в среднем больше 3 голов за игру. Прикрывание этого ужаса судьями настолько жалкие на фоне вашей никчёмной игры, что это вызывает лишь брезгливость. Какой тут антимадридизм? Это уже Палата номер 6 в лучшем случае.
+1
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Собака лает караван идёт))Какие же они жалкие!
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Вон как один из самых неадекватных хейтеров Мадрида, Видаль недавно признался что хотел бы поиграть за Королевский клуб)) Все эти ущербные хотели бы болеть за Мадрид, но у нытиков только один путь, в гей столицу Европы в Барселону))
+1
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о, ригобелла объявился
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Вообще-то за такое заявление надо подать иск за клевету, этак миллиончиков на 5 €.
Где серьëзные доказательства, одна трепология.
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Сейчас это стало мейнстримом, чуть что , судья виноват. Очень удобно все списать на судейство. Причем обвиняют друг друга постоянно. Может стоит посмотреть что не так в консерватории). И менять не кровати....как в старом анекдоте про публичный дом...?)
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