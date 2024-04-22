Каталонский журналист о «Реале»: «Помощь судей – их настоящая ДНК. Без этого не было бы и половины титулов. Сегодня в мире все больше антимадридист»
Жота Жорди считает, что «Реал» завоевал половину титулов при помощи судей.
«Реал» победил «Барсу» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги. На 28-й минуте игры вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот «Реала», но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно.
Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
«Сегодня в мире становится все больше антимадридист. Каждая команда в этом сезоне жаловалась на судей каждый раз, когда играла против «Реала». Даже в социальных сетях.
Это их настоящая ДНК. Помощь со стороны судей. Без этой помощи у них не было бы и половины титулов.
Спасибо, дедушка, что связал меня с «Барсой», – написал журналист El Chiringuito Жота Жорди.
Каталонский журналист об ударе Ямаля в класико: «Если «Реал» делает так сегодня при 5000 камер, то как они побеждали 50 лет назад. Их титулы ничего не стоят»
Каждому в мире очевидно было что Реал просто на классе переехал Барселону, они включались когда хотели и довольны были ничьей, только в конце решили добавить. Они давали мяч Барсе когда хотели и атаковали когда хотели, и забивали когда хотели. Это ещё и уставший реал после 120 минут с сити без мяча, Реал как команда на несколько классов выше чем Барса в нынешний момент.
Единственное что становится больше в мире это людей смеющихся с оправданий Барселоны которые происходят каждую неделю уже, это уже прям чересчур жалко выглядит. Лучше успокойтесь, люди любят наблюдать за победителями которые выигрывают и проигрывают без оправданий. ДНК Барсы это уже какие то жалкие оправдания и нытье бесконечное.
Давайте мб нам Лч 2009 вернёте, где судья даже уже признал что пенку нужно было ставить, не?) Хватит оправдываться, даже никто из Челси не ныл из за 100% пенки против Сити, все просто приняли поражения потому что сами виноваты во всем. Мы не тот клуб который должен полагаться на какой то спорный момент.
Даже немного жаль этих ущер6ных)
То что Барса на 2ом месте - собственноручная вина. Вина за неумение грамотно вести финансовую политику, за приглашение сомнительных игроков, и этот клубок еще долго придется распутывать.
Эта пословица очень подходит бчкашным. На их месте о судействе лучше вообще помалкивать, а они всё пытаются от себя внимание увести, перекидывая вину на других ))
https://youtube.com/shorts/WVFfueT42jg?si=ga0ODLcnyoSR1TLE
превратились вот в это вечно ноющее и слабо умеющее играть в топовый футбол непонятно что с полным отсутствием мужского начала? Тоже виноват "социологический мадридизм"?
После Эвребе, нескольких лет хороводов вокруг судей, постоянного нытья и термоядерного лицемерия я в этом споре уже 10+ лет всегда на стороне Реала. При этом я совсем за них не болею. В условном матче Бавария (Интер, МЮ) - Реал я просто буду на стороне тех, кто лучше играет в настоящий момент и чья история покажется мне более симпатичной. И мне кажется, что я совсем не одинок.
Пенальти на Начо - железный. Падение Ямаля - слишком мелкий контакт, точку за такое не ставят.
Единственное - это фол Камавинги (кажись) на том же Ямале. Там надо пересмотреть, может, это КК. А в целом, нормальное судейство, чего эта жота разнылась, я не понимаю.
Где серьëзные доказательства, одна трепология.