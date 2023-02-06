Экс-жена Кержакова получила 10 500 рублей алиментов вместо 11 тысяч от Александра: «Не знаю даже, на что их потратить. «Невиданная щедрость»

Экс-жены Александра Кержакова и Павла Мамаева сравнили выплаты по алиментам.

Милана Тюльпанова, бывшая супруга Кержакова, ранее рассказала, что Александр выплачивает на содержание их общего ребенка 11 тысяч рублей – прожиточный минимум.

Тюльпанова поделилась в соцсетях, что Кержаков перевел ей 10 500 рублей вместо положенных 11 тысяч: «Алименты «невиданная щедрость». Не знаю даже, на что их пойти потратить».

Также она иронично отметила, что выиграла в споре с – ее экс-супруг платит меньше.

«Ого! Даже ниже, чем у меня. У меня 11 095», – отреагировала бывшая жена Павла Мамаева.

Мамаев погасил 4,5 млн рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщила Алана

Экс-жена Кержакова про детей спортсменов: «Страшная дичь с похищениями, отборами, это не про ментальное здоровье. Это как бы «шизики, добрый вечер»

Алана Мамаева осталась должна Павлу 3 млн рублей по итогам суда. Квартиру в Москве и Bentley за 26 млн рублей разделили между экс-супругами