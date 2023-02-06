Экс-жена Кержакова получила 10 500 рублей алиментов вместо 11 тысяч от Александра: «Не знаю даже, на что их потратить. «Невиданная щедрость»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков светская хроника Павел Мамаев девушки и спорт Алана Мамаева деньги Милана Тюльпанова Футбол

Экс-жены Александра Кержакова и Павла Мамаева сравнили выплаты по алиментам.

Милана Тюльпанова, бывшая супруга Кержакова, ранее рассказала, что Александр выплачивает на содержание их общего ребенка 11 тысяч рублей – прожиточный минимум.

Тюльпанова поделилась в соцсетях, что Кержаков перевел ей 10 500 рублей вместо положенных 11 тысяч: «Алименты «невиданная щедрость». Не знаю даже, на что их пойти потратить».

Также она иронично отметила, что выиграла в споре с Аланой Мамаевой – ее экс-супруг платит меньше.

«Ого! Даже ниже, чем у меня. У меня 11 095», – отреагировала бывшая жена Павла Мамаева.

Мамаев погасил 4,5 млн рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщила Алана

Экс-жена Кержакова про детей спортсменов: «Страшная дичь с похищениями, отборами, это не про ментальное здоровье. Это как бы «шизики, добрый вечер»

Алана Мамаева осталась должна Павлу 3 млн рублей по итогам суда. Квартиру в Москве и Bentley за 26 млн рублей разделили между экс-супругами

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66 комментариев

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fewral
Футболисты такие жадные? Это же их дети...
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Griezmann_Ufa
Ответ LifeSpartak
Две дуры!
да
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МТБ
Ответ Артём Ларсон
а Кержаков с Мамаевым чём-то лучше?
Не особо, но у них есть деньги.
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LifeSpartak
Две дуры!
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sled
Мой главный кумир начальник Кержакова - г-н Миллер подмосковный как он в Питер вошёл!, как вДюкова! Сказал, как отрезал, налоги буду платить, если только мне стадион за мульярд построят! А у Кержа- нефтянного магната и зятя сенатора- смотрящего, немножко не получилось, не фартануло(((
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dimitrii36
знаковая спортивная новость, так пущай sports сбор средств запилит
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МТБ
Ответ Дядя ТУРА
учитывая цены в супермаркертах раза на 4. и это просто что-то купить поесть. цены на сыр видел?
Цены на сыр видел, и что? Вопрос, а на какой сыр? Просто он разный и цены разные.
Собственно, просто что-то купить и поесть, это можно потратить рублей 70 на дошик, можно купить хлеб с колбасой, на это уйдёт рублей 500 и хватит на пару дней, можно взять готовых блюд и уйдёт штукарь на один ужин одного человека, а можно спустить и больше за раз. Тут вообще не показатель, как бы.
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Alexandr Sokolov
Абстрагируюсь от личностей, поскольку не в курсе внутренней кухни

Почему алименты такие маленькие? Там же 25% от зп должны быть
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Пользователь Имени
Ответ Aleksandr Danilov
А Кержаков кто? Имея столько денег жалеть на ребёнка? По вашему это поступок мужика?
А что ему мешает тратить деньги на ребенка? Вполне рядовая ситуация, по закону сколько положено, а дальше траты исключительно на ребенка: купить одежду, телефон, оплатить секцию и т.д. никто ведь этого Кержакову не запрещает. Не надо полагать, что если давать жене условные полмиллиона она станет больше тратить на ребенка
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MUthebest
Ответ fc_champion
10500 вместо 11000. Наверное, сбер годовую комиссию списал за обслуживание карты
сбер до сих пор тырит за обслуживание карт деньги?)
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korobokchekhova
18417 рублей прожиточный минимум был 22 году, вроде.
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Александр Бородин
Ответ Алексей Ненахов
А зачем вы считаете чужие деньги? 11 т чисто на ребёнка неплохая сумма , если конечно не ждать каких то трехзначных чисел чтобы ещё и бывшая на обеспечении была
Ну для Питера или Москвы (где она живет) это реально мука. Хотя бы 25, еще да можно чисто на ребенка тратить, а 11 это вообще не о чем, 350 рублей в день считай
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Игорь
Для многих матерей в России такие деньги и не снилось, по три, по пять а то и отца днём с огнём не найдешь и эти крохи не возьмёшь.
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МТБ
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Некоторые "мамы" тратят полученные алименты на всякую всячину, только не на ребенка и его потребностей
Некоторые?
Собственно, если бы они были нормальными, наверняка не оказались бы разводе
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Корнелий Шнапс 1
Почти уверен что он помимо алиментов ребенка обувает-одевает.
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Carver
Ответ Артём Ларсон
а Кержаков с Мамаевым чём-то лучше?
Ничем не лучше, но у них есть деньги обеспечивать детей.
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МТБ
Хз на что. Наверное на то, на что они и положены. А ещё можно найти источник доходов какой, а не просто ждать подачек
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<~Inter~>
Ответ Carver
Интересно, а вот на каком основании суд отдал детей таким вот матерям? Весьма идиотская система, при которой страдают дети в первую очередь. Очевидно, что они друг друга стоят, но бывшие футболисты хотя бы при деньгах.
Эти девушки тоже при деньгах и поэтому часто футболисты не платят больше прожиточного минимума который обязывает суд. Она же вроде дочка члена совета федерации и явно семья в состоянии оплачивать её шикарную жизнь без денег мужа
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ss_podonok
Ответ Сэйлор Мун
а я сегодня блины кушал со сгущенкой. вкусно.
анимешника забыли спросить
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-3
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дмитрий каменецкий
Ответ PalPal
Он безработный.
как безработному начисляют среднее по России.. варьируется от 13 до 17т в месяц...сам по себе знаю
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krupin82
Купи мозги,хотя бы куриные
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iden prime
мда.я и то получаю меньще чем Керж отдаю 2 детям 10 плюс ипотека в квартире где они с бывшей живут.т еще комуналку плача. и того 23 24 и если есть еще даю.с собой в могилу не унесу
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Kanonir152
Судя по всему, было из за чего развестись.
0
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Артём Ларсон
Ответ Carver
Интересно, а вот на каком основании суд отдал детей таким вот матерям? Весьма идиотская система, при которой страдают дети в первую очередь. Очевидно, что они друг друга стоят, но бывшие футболисты хотя бы при деньгах.
а Кержаков с Мамаевым чём-то лучше?
+3
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Иван Гульмеш
Ответ Алексей Ненахов
А зачем вы считаете чужие деньги? 11 т чисто на ребёнка неплохая сумма , если конечно не ждать каких то трехзначных чисел чтобы ещё и бывшая на обеспечении была
11т это копейки, на которые даже в школу не оденешь ребенка. И хороших продуктов не купишь даже на одного.
+3
0
+3
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