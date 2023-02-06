Экс-жена Кержакова получила 10 500 рублей алиментов вместо 11 тысяч от Александра: «Не знаю даже, на что их потратить. «Невиданная щедрость»
Экс-жены Александра Кержакова и Павла Мамаева сравнили выплаты по алиментам.
Милана Тюльпанова, бывшая супруга Кержакова, ранее рассказала, что Александр выплачивает на содержание их общего ребенка 11 тысяч рублей – прожиточный минимум.
Тюльпанова поделилась в соцсетях, что Кержаков перевел ей 10 500 рублей вместо положенных 11 тысяч: «Алименты «невиданная щедрость». Не знаю даже, на что их пойти потратить».
Также она иронично отметила, что выиграла в споре с Аланой Мамаевой – ее экс-супруг платит меньше.
«Ого! Даже ниже, чем у меня. У меня 11 095», – отреагировала бывшая жена Павла Мамаева.
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Собственно, просто что-то купить и поесть, это можно потратить рублей 70 на дошик, можно купить хлеб с колбасой, на это уйдёт рублей 500 и хватит на пару дней, можно взять готовых блюд и уйдёт штукарь на один ужин одного человека, а можно спустить и больше за раз. Тут вообще не показатель, как бы.
Почему алименты такие маленькие? Там же 25% от зп должны быть
Собственно, если бы они были нормальными, наверняка не оказались бы разводе