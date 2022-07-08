Экс-жена Кержакова заявила, что Александр перевел ей 300 млн рублей после побоев. 180 млн Тюльпанова вернула

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Милана Тюльпанова заявила, что Александр Кержаков перевел ей 300 млн рублей после рукоприкладства.

Дочь бывшего сенатора Вадима Тюльпанова заявила, что в ее отношениях с Александром «было рукоприкладство». Блогер сообщила, что увидела переписку футболиста с другими женщинами и показала ему их утром.

«Больше никаких объяснений я не получила, кроме физических», – заявила Тюльпанова в шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!»

По словам бывшей жены Кержакова, вскоре ее отец и экс-футболист встретились, чтобы обсудить произошедшее. Спортсмен заявил, что готов перевести все свои накопления на счет Миланы как гарант того, что такого больше не повторится, – 300 млн рублей.

Тюльпанова также рассказала, что не видела своего сына около полугода и что должна была отдать деньги. Блогер вернула Кержакову около 180 миллионов.

Кержаков женился на Тюльпановой в 2015 году. В 2017 году у них родился сын Артемий. Через год пара рассталась.

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