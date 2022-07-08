Экс-жена Кержакова заявила, что Александр перевел ей 300 млн рублей после побоев. 180 млн Тюльпанова вернула

Милана Тюльпанова заявила, что перевел ей 300 млн рублей после рукоприкладства.

Дочь бывшего сенатора Вадима Тюльпанова заявила, что в ее отношениях с Александром «было рукоприкладство». Блогер сообщила, что увидела переписку футболиста с другими женщинами и показала ему их утром.

«Больше никаких объяснений я не получила, кроме физических», – заявила Тюльпанова в шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!»

По словам бывшей жены Кержакова, вскоре ее отец и экс-футболист встретились, чтобы обсудить произошедшее. Спортсмен заявил, что готов перевести все свои накопления на счет Миланы как гарант того, что такого больше не повторится, – 300 млн рублей.

Тюльпанова также рассказала, что не видела своего сына около полугода и что должна была отдать деньги. Блогер вернула Кержакову около 180 миллионов.

Кержаков женился на Тюльпановой в 2015 году. В 2017 году у них родился сын Артемий. Через год пара рассталась.