Бывшая жена Кержакова об отношении Александра к сыну: «Родители забывают о своих детях, не отдают отчет, какие психологические удары наносят. Ребенок вырастает в недолюбленного человека»

Бывшая жена высказалась об отношении тренера «Нижнего Новгорода» к сыну.

4 июня главный тренер Кержаков женился в четвертый раз. Он не пригласил на свадьбу своего младшего сына Артемия.

«Почему папа не позвал меня на свадьбу? Я хотел его поздравить. Я никогда не видел, как у него свадьба проходит. Он меня никогда не забирает, я из Дубая ему сам звонил, потому что он мне не звонит? Хочу с ним почаще видеться. Хочу, чтобы он меня забрал уже. Я скучаю, хочу, чтобы он меня забрал на два денька, на три», – говорит Артемий на видео, которое выложила бывшая супруга Кержакова Милана Тюльпанова.

«На фоне всей этой шумихи и ненужной мишуры, бесконечных попыток найти счастье в жизни с «тем самым» человеком люди, к сожалению, а точнее, родители забывают о самом главном – о своих детях. Не отдают отчет, какую боль, какие психологические удары им наносят. Как ребенок начинает чувствовать себя беспричинно отчужденным, ненужным а потом вырастает во взрослого недолюбленного человека.

Я не хочу, чтобы это происходило ни с одним малышом на нашей с вами планете. Я хочу, чтобы родители любили своих детей, растили, воспитывали, слышали и слушали, делились опытом, были терпимы и честны в общении. Тогда мы в перспективе получим здоровое общество, не только физически, но и ментально. Ведь все идет из головы.

Мне оборвали телефон с вопросами о свадьбе моего бывшего мужа, об отношении к этому нашего сына, о том, в каких он отношениях с новой женой и т.д. И я решила, чтобы сын ответил сам.

Вы знаете, не в моих правилах замалчивать проблемы, так как делясь ситуациями публично, мы помогаем другим осознать свою неправоту и просто тупость в поведении – другого слова у меня, увы, нет. Как видите, Тема уже все понимает, и его в последнюю очередь волнует то, о чем спрашивают журналисты.

Его волнуют совершенно другие вещи, на которые, к сожалению, я не могу дать ответ.

P.S. Всем папам и мамам, кто это увидит, я желаю думать, настоятельно думать, что вы формируете человека, личность – в большей степени отсутствуем или проявлением любви к маленькому человечку. Будьте рядом со своими детьми, они очень нуждаются в вас», – написала Тюльпанова.