Милана Тюльпанова сообщила, что получает алиментами 40 тысяч рублей.

– Ваш бывший муж Александр Кержаков хотел отобрать у вас ребенка, чтобы не платить алименты, так как тогда он прилично зарабатывал? Читала, что сейчас он платит очень скромные суммы – не помогает помимо алиментов? Папа, который так боролся за сына – часто с ним общается, проводит время?

– Не знаю его конкретных мотивов, но думаю, что это было просто из-за ментальной порочности человека, желание сделать плохо и больно, подавить, раздавить меня как личность, унизить в глазах общества.

Алименты он мне платит в зависимости от того, работает он или нет.

В последнее время это было около 10 тысяч в месяц, но так как сейчас он официально трудоустроен, то я получаю порядка 40 тысяч в месяц.

Не могу вспомнить, когда он проводил время с ребенком, это было давно, мне кажется, прошлым летом, – сказала Милана Тюльпанова, бывшая супруга Александра Кержакова.

Александр Кержаков: «Я просрал больше 10 млн долларов. Второй жене при разводе оставил столько, что сын получал бы по 600 тысяч рублей в месяц, если бы она распределила до его совершеннолетия»

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