Экс-жена Кержакова про алименты: «Получаю 40 тысяч в месяц, так как сейчас он официально трудоустроен. Не могу вспомнить, когда он проводил время с ребенком, прошлым летом, кажется»
Милана Тюльпанова сообщила, что получает алиментами 40 тысяч рублей.
– Ваш бывший муж Александр Кержаков хотел отобрать у вас ребенка, чтобы не платить алименты, так как тогда он прилично зарабатывал? Читала, что сейчас он платит очень скромные суммы – не помогает помимо алиментов? Папа, который так боролся за сына – часто с ним общается, проводит время?
– Не знаю его конкретных мотивов, но думаю, что это было просто из-за ментальной порочности человека, желание сделать плохо и больно, подавить, раздавить меня как личность, унизить в глазах общества.
Алименты он мне платит в зависимости от того, работает он или нет.
В последнее время это было около 10 тысяч в месяц, но так как сейчас он официально трудоустроен, то я получаю порядка 40 тысяч в месяц.
Не могу вспомнить, когда он проводил время с ребенком, это было давно, мне кажется, прошлым летом, – сказала Милана Тюльпанова, бывшая супруга Александра Кержакова.
Александр Кержаков: «Я просрал больше 10 млн долларов. Второй жене при разводе оставил столько, что сын получал бы по 600 тысяч рублей в месяц, если бы она распределила до его совершеннолетия»
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Хочу сказать вот что:
У Кержакова есть ещё два ребёнка от предыдущих жён , им тоже надо платить алименты.
40 тыс рублей немного, но женщина тоже должна работать, миллионы женщин в стране воспитывают детей без мужа, при этом работают, строят карьеру.
А Кержакову пора отказаться от привычки жениться, четыре брака могут подорвать его финансовое благополучие)
Я чего-то не знаю?)