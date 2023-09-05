Экс-жена Кержакова про алименты: «Получаю 40 тысяч в месяц, так как сейчас он официально трудоустроен. Не могу вспомнить, когда он проводил время с ребенком, прошлым летом, кажется»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия светская хроника Спартак Суботица деньги Милана Тюльпанова Футбол

Милана Тюльпанова сообщила, что получает алиментами 40 тысяч рублей.

– Ваш бывший муж Александр Кержаков хотел отобрать у вас ребенка, чтобы не платить алименты, так как тогда он прилично зарабатывал? Читала, что сейчас он платит очень скромные суммы – не помогает помимо алиментов? Папа, который так боролся за сына – часто с ним общается, проводит время?

– Не знаю его конкретных мотивов, но думаю, что это было просто из-за ментальной порочности человека, желание сделать плохо и больно, подавить, раздавить меня как личность, унизить в глазах общества.

Алименты он мне платит в зависимости от того, работает он или нет.

В последнее время это было около 10 тысяч в месяц, но так как сейчас он официально трудоустроен, то я получаю порядка 40 тысяч в месяц.

Не могу вспомнить, когда он проводил время с ребенком, это было давно, мне кажется, прошлым летом, – сказала Милана Тюльпанова, бывшая супруга Александра Кержакова.

Александр Кержаков: «Я просрал больше 10 млн долларов. Второй жене при разводе оставил столько, что сын получал бы по 600 тысяч рублей в месяц, если бы она распределила до его совершеннолетия»

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41 комментарий

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Niko [Ars]
Зачастую женщины сами ограничивают общение ребёнка с отцом в таких случаях. Но при удобной возможности выставляют это так, будто отцу пофиг
Поправьте, если не так
+119
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+110
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Люблю Марго Робби
Ответ Niko [Ars]
Зачастую женщины сами ограничивают общение ребёнка с отцом в таких случаях. Но при удобной возможности выставляют это так, будто отцу пофиг Поправьте, если не так
Именно так, сам в подобной ситуации нахожусь
+62
-6
+56
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Перо и техника
а что это мало? а сколько она хотела?))
+35
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Hitgoe Himgob
Ответ Niko [Ars]
Зачастую женщины сами ограничивают общение ребёнка с отцом в таких случаях. Но при удобной возможности выставляют это так, будто отцу пофиг Поправьте, если не так
Да она уже не помнит что было прошлым летом. И думаю она много чего выборочно забывает
+24
-1
+23
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Peter Parker
В этой ситуации оба бывших супруга «молодцы». Жаль только, что невинный ребенок страдает от ошибок взрослых
+16
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Olga.t
Ответ MJ Me
Где же тут феминистки которые боролись бы за равноправие и тд))
Я здесь, ребята)))
Хочу сказать вот что:
У Кержакова есть ещё два ребёнка от предыдущих жён , им тоже надо платить алименты.
40 тыс рублей немного, но женщина тоже должна работать, миллионы женщин в стране воспитывают детей без мужа, при этом работают, строят карьеру.

А Кержакову пора отказаться от привычки жениться, четыре брака могут подорвать его финансовое благополучие)
+13
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Даниил К
Это не наше дело, мы любим футбол, а Керж был хорошим футболистом.
+8
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yarondosnik
Спортс ру!!! Давно вы стали заказухи публиковать? И главное сколько стоит? - прайс сразу кидайте на главную
+9
-3
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Ramon Mercader
Так он работает в Сербии. Все, что он платит, - добрая воля. Каким, интересно, образом, его можно принудить платить с сербской зарплаты, полученной по сербским законам. Он резидент другой страны. Нестыковка, детка.
+13
-7
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Оригинальный Ник
Ответ Уолтер Собчак
В чём проблема подать в суд и отсудить право встречаться с детьми хотя бы на выходных?
Проблема в том, что у нас матриархальное государство, и 90% решений выносятся в пользу женщин
+6
-1
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VladislavZ
Ответ Ramon Mercader
Так он работает в Сербии. Все, что он платит, - добрая воля. Каким, интересно, образом, его можно принудить платить с сербской зарплаты, полученной по сербским законам. Он резидент другой страны. Нестыковка, детка.
Детка, суд →решение→арест имущества для последующей реализации. Небыстро, но вполне реально.
+6
-3
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Eric_Cartman
Нюхач на дозу просит? 🤔
+8
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hulk&boloto
Ответ Ramon Mercader
Так он работает в Сербии. Все, что он платит, - добрая воля. Каким, интересно, образом, его можно принудить платить с сербской зарплаты, полученной по сербским законам. Он резидент другой страны. Нестыковка, детка.
Он гражданин Сербии?
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MJ Me
Где же тут феминистки которые боролись бы за равноправие и тд))
+2
0
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Гусеконь
Ответ Olga.t
Я здесь, ребята))) Хочу сказать вот что: У Кержакова есть ещё два ребёнка от предыдущих жён , им тоже надо платить алименты. 40 тыс рублей немного, но женщина тоже должна работать, миллионы женщин в стране воспитывают детей без мужа, при этом работают, строят карьеру. А Кержакову пора отказаться от привычки жениться, четыре брака могут подорвать его финансовое благополучие)
кто ж знал, что тесть умрёт
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VanyaVanya063
Ответ Перо и техника
а что это мало? а сколько она хотела?))
Она так то дочка депутата , ей бы рубли на евро поменять
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Игорь Пичугин
Ну ему сейчас не до ребенка, он в Сербии Спартак поднимает. А что касается 40 рублей, я не понял ей это мало или много?
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Уолтер Собчак
Ответ Люблю Марго Робби
Именно так, сам в подобной ситуации нахожусь
В чём проблема подать в суд и отсудить право встречаться с детьми хотя бы на выходных?
+2
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Bdv68
Ответ Люблю Марго Робби
Именно так, сам в подобной ситуации нахожусь
все тронулись 🤬🥃
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pavasaris
Посмотрел эту статью в оригинале. Это ж ######, товарищи...
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pztpzhmx66
Ответ Niko [Ars]
Зачастую женщины сами ограничивают общение ребёнка с отцом в таких случаях. Но при удобной возможности выставляют это так, будто отцу пофиг Поправьте, если не так
К сожалению , это правда
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yarondosnik
Ответ Olga.t
Я здесь, ребята))) Хочу сказать вот что: У Кержакова есть ещё два ребёнка от предыдущих жён , им тоже надо платить алименты. 40 тыс рублей немного, но женщина тоже должна работать, миллионы женщин в стране воспитывают детей без мужа, при этом работают, строят карьеру. А Кержакову пора отказаться от привычки жениться, четыре брака могут подорвать его финансовое благополучие)
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k_42
Ответ Ramon Mercader
Так он работает в Сербии. Все, что он платит, - добрая воля. Каким, интересно, образом, его можно принудить платить с сербской зарплаты, полученной по сербским законам. Он резидент другой страны. Нестыковка, детка.
Налоги он платит в России. Из них и вычисляется. Стыковка.
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С бодуна
Ответ Niko [Ars]
Зачастую женщины сами ограничивают общение ребёнка с отцом в таких случаях. Но при удобной возможности выставляют это так, будто отцу пофиг Поправьте, если не так
Аналогично брат
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Наталья Ларионова
Ответ vulturecrow
спасибо российскому суду, самому гуманному. что-то мне подсказывает, что ребёнку было бы лучше с Аршавиным. а теперь она использует ребёнка как оружие. и что-то мне подсказывает, что верить ей не стоит.
Интересно, а почему ребёнку Кержакова было бы лучше с Аршавиным??
Я чего-то не знаю?)
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