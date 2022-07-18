Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова: «Александр никак не участвует в жизни ребенка и вряд ли будет. Сын не получает подарки на дни рождения»

Милана Тюльпанова заявила, что Александр Кержаков не участвует в жизни их ребенка.

– Вы не раз говорили, что ваш бывший муж Александр Кержаков почти не участвует в жизни ребенка. После таких новостей он как-то дает о себе знать? Просит вас не портить его репутацию?

– Так все и есть, и я не считаю, что порчу ему репутацию. Я говорю как есть. Если мне задают вопрос, то я отвечаю честно, и почему должна говорить про него хорошо, нивелировать?! Он в свое время не удосужился говорить хорошо в адрес меня. Соответственно…

Нет, в жизни ребенка он никак не участвует. Если сначала было негодование и непонимание происходящего, то теперь я приняла эту ситуацию и не пытаюсь ее как-то изменить.

– Недавно Кержаков женился снова. Как вы пережили это событие?

– Сейчас я руководствуюсь больше эмоциями, чем рассудком. Конечно, меня в какой-то степени задел тот факт, что ребенок не имеет контакта с родным отцом. Не видится с ним, не общается, не получает подарки на дни рождения. И когда я об этом заявила во всеуслышание, это было пиком моего негодования.

А потом наступило принятие, я поняла, что хочешь или нет – ничего не изменишь. В жизни ребенка он никак не участвует и вряд ли будет. Но теперь отношусь к этому спокойно.

– После свадьбы экс-мужа вы вспомнили, как прошло ваше бракосочетание. В том числе историю про переписку Кержакова и Алисы Казьминой. У нее сегодня очень большие проблемы со здоровьем, и многие уверены, что ее болезнь – это бумеранг за разрушенную семью Барановской. Вы согласны?

– Не знаю, что сейчас с Алисой, но, наверное, каждое испытание нам дается для осознания той или иной жизненной ситуации. Не скажу, что это бумеранг ей вернулся, не особо в это верю. Я знаю многих людей, живущих неправильно и творящих непростительные вещи, которым так ничего и вернулось.

–Вам пришлось пережить насилие. Расскажите подробнее, как вы справились с этой ситуацией?

– Это был сложный период моей жизни, я в тот момент сильно запуталась и только потом осознала произошедшее. Но тогда у меня были более глобальные проблемы: шел развод, меня провоцировал бывший муж, я не могла вернуть ребенка, – рассказала бывшая супруга экс-игрока «Зенита».

Кержаков женился на Тюльпановой в 2015 году. В 2017 году у них родился сын Артемий. Через год пара рассталась.

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