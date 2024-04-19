Рангник – «горячий» кандидат на пост тренера «Баварии». Альтернативы – Зидан и Эмери (kicker) 

Ральф Рангник может возглавить «Баварию».

Журналист kicker Георг Хольцнер называет , ныне работающего в сборной Австрии, «горячим» кандидатом на пост тренера мюнхенцев.

В качестве альтернативы называют и . Француза, в частности, ценят за успешный тренерский опыт и его личность.