Рангник – «горячий» кандидат на пост тренера «Баварии». Альтернативы – Зидан и Эмери (kicker)
Ральф Рангник может возглавить «Баварию».
Журналист kicker Георг Хольцнер называет Рангника, ныне работающего в сборной Австрии, «горячим» кандидатом на пост тренера мюнхенцев.
В качестве альтернативы называют Зинедина Зидана и Унаи Эмери. Француза, в частности, ценят за успешный тренерский опыт и его личность.
А это как раз про Баварию. Не надо ему туда.
Давно дорос до ТОП-клуба.
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