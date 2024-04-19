Рангник – «горячий» кандидат на пост тренера «Баварии». Альтернативы – Зидан и Эмери (kicker) 

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу Зинедин Зидан Унаи Эмери Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник может возглавить «Баварию».

Журналист kicker Георг Хольцнер называет Рангника, ныне работающего в сборной Австрии, «горячим» кандидатом на пост тренера мюнхенцев.

В качестве альтернативы называют Зинедина Зидана и Унаи Эмери. Француза, в частности, ценят за успешный тренерский опыт и его личность.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ selso99
Ну Остап Бендер от футбола, один шаг остался до высшей ступени карьеры афериста.
Ага, построил с нуля Хоффенхайм и Лейпциг, бомбил с Шальке в ЛЧ, сейчас вывел Австрию на Евро, плюс с ней же недавно раскатал распиаренного Нагеля. Плохой опыт в МЮ? Вау, вот это позор. Как можно было провалиться в топовой и стабильной команде…
+84
-21
+63
Ну Остап Бендер от футбола, один шаг остался до высшей ступени карьеры афериста.
+50
-18
+32
Ответ selso99
Всё это любой бы сделал, класс специалиста виден на уровне РПЛ. Тут он провалился чуть более, чем полностью.
Занавес. Я до сих пор удивлен как еще Эмери предлагают работу в Европе после российского опыта тренеришки, ведь провал в великой РПЛ -это доказательство профнепригодности
+36
-5
+31
Горячий? Хахахахахаххааххаха!!!!!
+16
-3
+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Лучший кандидат - "тренеришка" Эмери. Давно дорос до ТОП-клуба.
Да не его это. Эмери судя по его карьере и попыткам заходов в топы, гораздо комфортнее в околотопах и середняках, где нет токсичных, чсвшных игроков и большого спроса от боссов.
А это как раз про Баварию. Не надо ему туда.
+11
-2
+9
Лучший кандидат - "тренеришка" Эмери.
Давно дорос до ТОП-клуба.
+9
-3
+6
Порой кажется, что новости пишут на основании выбора 4 ламантинов, которые берут рандомные шарики со словами в огромном аквариуме...
+6
-3
+3
Владеет гипнозом однозначно!
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Лучший кандидат - "тренеришка" Эмери. Давно дорос до ТОП-клуба.
Вы сейчас ударили ниже пояса фанатам арсенала 🤣
+4
-1
+3
Ответ Рашпель793
Да не его это. Эмери судя по его карьере и попыткам заходов в топы, гораздо комфортнее в околотопах и середняках, где нет токсичных, чсвшных игроков и большого спроса от боссов. А это как раз про Баварию. Не надо ему туда.
Да потянет Эмери Баварию, уверен.
+2
0
+2
Немецкий Голливуд
+3
-1
+2
А как же Де Дзерби? Всё, забыли?
+1
0
+1
НЕЕЕЕТ, не надо его, лучше уж тухеля оставьте!!!
+1
0
+1
И как он это делает :)) его агент гений просто
+1
0
+1
Сочувствую Кейну, если будет этот тренер
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Да потянет Эмери Баварию, уверен.
Будет как у Ковача
0
0
0
Ответ QWertY
Ага, построил с нуля Хоффенхайм и Лейпциг, бомбил с Шальке в ЛЧ, сейчас вывел Австрию на Евро, плюс с ней же недавно раскатал распиаренного Нагеля. Плохой опыт в МЮ? Вау, вот это позор. Как можно было провалиться в топовой и стабильной команде…
База
+1
-1
0
Ответ QWertY
Ага, построил с нуля Хоффенхайм и Лейпциг, бомбил с Шальке в ЛЧ, сейчас вывел Австрию на Евро, плюс с ней же недавно раскатал распиаренного Нагеля. Плохой опыт в МЮ? Вау, вот это позор. Как можно было провалиться в топовой и стабильной команде…
Речь очевидно о тренере, а не менеджере
+2
-2
0
Ответ QWertY
Ага, построил с нуля Хоффенхайм и Лейпциг, бомбил с Шальке в ЛЧ, сейчас вывел Австрию на Евро, плюс с ней же недавно раскатал распиаренного Нагеля. Плохой опыт в МЮ? Вау, вот это позор. Как можно было провалиться в топовой и стабильной команде…
Всё это любой бы сделал, класс специалиста виден на уровне РПЛ. Тут он провалился чуть более, чем полностью.
+26
-26
0
Ответ Антибаскет Поповича
А как же Де Дзерби? Всё, забыли?
оставьте для МЮ
0
0
0
Что за рандомный список?
0
0
0
Красноречивый показатель уровня футбола в европке. Тот, кто оказался беспомощным в сильнейшей лиге мира - РПЛ, вполне может быть главным кандидатом в тренеры мешка из европки.
+1
-1
0
То есть это Зидан "рассматривается в качестве альтернативы" Рангнику, а не наоборот? Ну ладно... )))
0
0
0
Пранк который вышел из под контроля .
+1
-1
0
После просмотра руководством Баварии записей со скрытых камер в борделях Австрии и Германии Рангник получил титул "горячего кандидата"
0
0
0
Что? Этот шарлатан?
0
0
0
Рангник вроде не лысый. Но какой же шарлатан!
0
0
0
Горячий Ральф
0
0
0
Главные загадки человечества:

Как Кокорина купила Фиорентина
Как Рангник оказывается тренером топ-клубов
+2
-2
0
«Горячий» кандидат: страсти по мюнхенски
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий