Маттеус хочет видеть Эмери в «Баварии»: «Он отлично работает в «Вилле» и прекрасно говорит по-английски. Унаи привнес бы новые веяния»

Теги Бавария Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Лотар Маттеус Унаи Эмери Футбол

Лотар Маттеус рассказал, кого хотел бы видеть во главе «Баварии» в новом сезоне.

«Я бы пригласил Унаи Эмери из «Астон Виллы». Он отлично проделывает свою работу. У него большой опыт, в том числе международный, и он выигрывал титулы – например, в «Севилье».

Он прекрасно говорит по-английски. Со временем он может выучить немецкий, но все игроки и так говорят по-английски, так что я не вижу никакого языкового барьера. Эмери также привнес бы новые веяния, он стал бы новым лицом в Бундеслиге, и это хорошо подошло бы «Баварии», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба.

В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Эмери. Учитывают победы его «Севильи» в ЛЕ, выход «Вильярреала» в 1/2 ЛЧ и то, что он быстро выучил французский в «ПСЖ»

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8 комментариев
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Ответ Алексей Ненахов
Эмери совсем по философии игры не подходит Баварии , да и самому Унаю легче работать с средними игроками
ему легче работать с теми, кто не звездун
+7
0
+7
Выдержит ли Эмери давление в таком суперклубе, вот главный и единственный вопрос, по сути.
+7
-1
+6
Ковач 2
+3
-1
+2
Эмери совсем по философии игры не подходит Баварии , да и самому Унаю легче работать с средними игроками
+2
-2
0
Good ebening, однако.
+2
-2
0
Для супертопа нужен мегатоп
0
0
0
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