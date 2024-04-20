Маттеус хочет видеть Эмери в «Баварии»: «Он отлично работает в «Вилле» и прекрасно говорит по-английски. Унаи привнес бы новые веяния»

Лотар Маттеус рассказал, кого хотел бы видеть во главе «Баварии» в новом сезоне.

«Я бы пригласил из « ». Он отлично проделывает свою работу. У него большой опыт, в том числе международный, и он выигрывал титулы – например, в «Севилье».

Он прекрасно говорит по-английски. Со временем он может выучить немецкий, но все игроки и так говорят по-английски, так что я не вижу никакого языкового барьера. Эмери также привнес бы новые веяния, он стал бы новым лицом в Бундеслиге, и это хорошо подошло бы «Баварии», – сказал бывший полузащитник мюнхенского клуба.

В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Эмери. Учитывают победы его «Севильи» в ЛЕ, выход «Вильярреала» в 1/2 ЛЧ и то, что он быстро выучил французский в «ПСЖ»