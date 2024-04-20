В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Эмери. Учитывают победы его «Севильи» в ЛЕ, выход «Вильярреала» в 1/2 ЛЧ и то, что он быстро выучил французский в «ПСЖ»
В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Унаи Эмери на пост главного тренера.
Как сообщает Sport1.de, в мюнхенском клубе учитывают успехи нынешнего тренера «Астон Виллы» на разных этапах карьеры: три победы в Лиге Европы с «Севильей», выход в полуфинал Лиги чемпионов с «Вильярреалом».
«Бавария» следит и за результатами Эмери в нынешнем сезоне – его «Астон Вилла» идет 4-й в АПЛ, а также вышла в полуфинал Лиги конференций. Это единственный английский клуб, продолжающий борьбу в еврокубках в этом сезоне.
Особое внимание «Бавария» уделяет тому, что, работая в «ПСЖ», Эмери быстро выучил французский. Знание немецкого языка – важный критерий для «Баварии» при выборе тренера. В клубе ожидают, что в случае назначения Унаи проявит себя аналогичным образом и быстро выучит немецкий.
Тем более состав идеально под футбол Эмери подходит.. Разве что Сане придётся чуть больше черновой работой заниматься.. А остальные опции как влитые будут. Этого как раз не было у Эмери в Арсенале и ПСЖ..
Да и в целом, на неудачи в Арсе и ПСЖ не стоит смотреть.. Слишком специфичные нюансы тогда сыграли свою роль..
С другой стороны, нынешняя Бавария тоже не мирная гавань.. Но мне кажется, что вариант стрельнет..
Будет очень интересно посмотреть на него в таком большом клубе как Бавария.
А вообще очень интересно было бы на него посмотреть в Баварии.