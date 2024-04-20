В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Эмери. Учитывают победы его «Севильи» в ЛЕ, выход «Вильярреала» в 1/2 ЛЧ и то, что он быстро выучил французский в «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья Вильярреал лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА возможные трансферы Унаи Эмери Футбол

В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Унаи Эмери на пост главного тренера.

Как сообщает Sport1.de, в мюнхенском клубе учитывают успехи нынешнего тренера «Астон Виллы» на разных этапах карьеры: три победы в Лиге Европы с «Севильей», выход в полуфинал Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Бавария» следит и за результатами Эмери в нынешнем сезоне – его «Астон Вилла» идет 4-й в АПЛ, а также вышла в полуфинал Лиги конференций. Это единственный английский клуб, продолжающий борьбу в еврокубках в этом сезоне.

Особое внимание «Бавария» уделяет тому, что, работая в «ПСЖ», Эмери быстро выучил французский. Знание немецкого языка – важный критерий для «Баварии» при выборе тренера. В клубе ожидают, что в случае назначения Унаи проявит себя аналогичным образом и быстро выучит немецкий.

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
интересно будет посмотреть сделал ли Эмери выводы после 2-ух неудачных походов в топ-клубы. Для околотопов он без вариантов лучший тренер в мире
+34
0
+34
Дас ис "trenerishka"...)))
+24
-1
+23
сольют его по середине сезона игроки, они Анчи сливали.
+9
-2
+7
Уж всяко вариант поинтереснее Рангника
+6
0
+6
Ответ Футбол, хоккей итд
Согласен с теми кто говорит, что Эмери не для топ-клубов. Он психологически не выдерживает давления, которое оказывают лично на него и клуб который он тренирует. В АВ он на легке, на него не давят, а в Баварии ему не дадут расслабиться. Там 24 на 7 - нужно быть в работе....
Одни психологи на сайте
+6
0
+6
Ответ Футбол, хоккей итд
Согласен с теми кто говорит, что Эмери не для топ-клубов. Он психологически не выдерживает давления, которое оказывают лично на него и клуб который он тренирует. В АВ он на легке, на него не давят, а в Баварии ему не дадут расслабиться. Там 24 на 7 - нужно быть в работе....
Но ведь развиваться надо когда-то. Он вошел в историю как победитель "второго эшелона" - победы во втором по значимости еврокубке с командами, не являющимися европейскими грандами. У кого-то, конечно, и такого нет, но лично мне хочется, чтобы он как минимум дошел до финала ЛЧ с одним из европейских грандов, к коим, конечно, же всегда относилась Бавария.
+6
-1
+5
Эмери родился и вырос в городке на самой границе Испании и Франции. Он с детства вполне прилично знал французский. Кроме того, испанский ближе к французскому, чем к немецкому. Нет у Эмери какой-то неординарной способности к изучению иностранных языков.
+5
-1
+4
Ответ DaniZero
сольют его по середине сезона игроки, они Анчи сливали.
Анчи сам себя слил, когда вообще забил на тренировочный процесс в Баварии.
+3
0
+3
Повторится история с Ковачем, если назначат) Пусть в вилле работает спокойно, без лишних ожиданий и давления
+3
0
+3
Кейн возьмет Лигу Европы
+2
0
+2
А вот на это я бы посмотрел..
Тем более состав идеально под футбол Эмери подходит.. Разве что Сане придётся чуть больше черновой работой заниматься.. А остальные опции как влитые будут. Этого как раз не было у Эмери в Арсенале и ПСЖ..

Да и в целом, на неудачи в Арсе и ПСЖ не стоит смотреть.. Слишком специфичные нюансы тогда сыграли свою роль..
С другой стороны, нынешняя Бавария тоже не мирная гавань.. Но мне кажется, что вариант стрельнет..
+3
-1
+2
Нет, у него в вилле полно дел, пусть остаëтся в Бирмингеме
+1
0
+1
Эмери - правильный выбор.
Будет очень интересно посмотреть на него в таком большом клубе как Бавария.
+1
0
+1
Кубок Германии точно выиграют!)
+1
0
+1
Тренеришка Баваришки)))
А вообще очень интересно было бы на него посмотреть в Баварии.
+1
0
+1
По логике он видимо и русский подучить должен был
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
Вряд ли он останется в Вилле. Может и в Барсу укатить.
Полностью не согласен, там у него сейчас всё хорошо, команда играет здорово, с руководством конфликтов нет, в следующем сезоне будут в ЛЧ, там глядишь и трансферы на вход появятся + в АПЛ явно поинтереснее чем в ла лиге, только дурак из таких шикарных условий уйдёт в кризисную Барсу где после каждого поражения его будут уничтожать
+1
0
+1
Ответ Руслан Зимаков
Нет, у него в вилле полно дел, пусть остаëтся в Бирмингеме
Вряд ли он останется в Вилле. Может и в Барсу укатить.
+1
0
+1
Гуд ибнинг
+1
0
+1
Ответ BBMSK2021
интересно будет посмотреть сделал ли Эмери выводы после 2-ух неудачных походов в топ-клубы. Для околотопов он без вариантов лучший тренер в мире
А 2й это какой? Спартак?
0
0
0
Ответ MstAndreev
Унаи Эмери: "Бонжур, епта!"
Это широков так говорил в зените
0
0
0
Ответ BBMSK2021
интересно будет посмотреть сделал ли Эмери выводы после 2-ух неудачных походов в топ-клубы. Для околотопов он без вариантов лучший тренер в мире
Нуу, тот Арсенал не был топом, как мне кажется.
0
0
0
Ответ BBMSK2021
интересно будет посмотреть сделал ли Эмери выводы после 2-ух неудачных походов в топ-клубы. Для околотопов он без вариантов лучший тренер в мире
Надеюсь не пойдёт.
0
0
0
Ответ Антимосковский
после 3-х*
а третий это про что речь?
0
0
0
Ответ BBMSK2021
интересно будет посмотреть сделал ли Эмери выводы после 2-ух неудачных походов в топ-клубы. Для околотопов он без вариантов лучший тренер в мире
Что за 2 топ-клуба имеются в виду? ПСЖ и Арсенал что ли? ПСЖ кроме внутреннего чемпионата ничего международного не выигрывал. Арсенал, особенно, когда в него пришёл Эмери, тоже грандом трудно было назвать.
0
0
0
Ответ Timur_A
Эмери родился и вырос в городке на самой границе Испании и Франции. Он с детства вполне прилично знал французский. Кроме того, испанский ближе к французскому, чем к немецкому. Нет у Эмери какой-то неординарной способности к изучению иностранных языков.
Особенно вспоминая его английский)
0
0
0
Ответ Вондроушова
Но ведь развиваться надо когда-то. Он вошел в историю как победитель "второго эшелона" - победы во втором по значимости еврокубке с командами, не являющимися европейскими грандами. У кого-то, конечно, и такого нет, но лично мне хочется, чтобы он как минимум дошел до финала ЛЧ с одним из европейских грандов, к коим, конечно, же всегда относилась Бавария.
Мне кажется полуфинал ЛЧ с мертвым Вильярреалом это достижение не уступающая финалу ЛЧ с топ клубом. В игре с ливером он даже камбекнул с 0-2, жаль не хватило ресурсов дожать
0
0
0
Ответ Вондроушова
Но ведь развиваться надо когда-то. Он вошел в историю как победитель "второго эшелона" - победы во втором по значимости еврокубке с командами, не являющимися европейскими грандами. У кого-то, конечно, и такого нет, но лично мне хочется, чтобы он как минимум дошел до финала ЛЧ с одним из европейских грандов, к коим, конечно, же всегда относилась Бавария.
Чтобы дойти до финала с Баварией, у Эмери должны быть стальные яйца....
0
0
0
Ответ Сергей Б
Одни психологи на сайте
Не только психологи, есть ещё психоаналитики, и не только....
0
0
0
Ответ BBMSK2021
интересно будет посмотреть сделал ли Эмери выводы после 2-ух неудачных походов в топ-клубы. Для околотопов он без вариантов лучший тренер в мире
А оно ему надо, в Астон Виллу весь управляющий состав клубом, пришёл под Эмери.😉😉😉😉😉
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий