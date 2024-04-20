В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Эмери. Учитывают победы его «Севильи» в ЛЕ, выход «Вильярреала» в 1/2 ЛЧ и то, что он быстро выучил французский в «ПСЖ»

В «Баварии» все чаще обсуждают назначение Унаи Эмери на пост главного тренера.

Как сообщает Sport1.de, в мюнхенском клубе учитывают успехи нынешнего тренера « » на разных этапах карьеры: три победы в с «Севильей», выход в полуфинал Лиги чемпионов с « ».

«Бавария» следит и за результатами Эмери в нынешнем сезоне – его «Астон Вилла» идет 4-й в , а также вышла в полуфинал Лиги конференций. Это единственный английский клуб, продолжающий борьбу в еврокубках в этом сезоне.

Особое внимание « » уделяет тому, что, работая в «ПСЖ», Эмери быстро выучил французский. Знание немецкого языка – важный критерий для «Баварии» при выборе тренера. В клубе ожидают, что в случае назначения Унаи проявит себя аналогичным образом и быстро выучит немецкий.