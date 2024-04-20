Гвардиола про 1:0 с «Челси»: «Игроки «Ман Сити» приложили невероятные усилия. Порой мы легко теряли мяч из-за усталости. Подготовиться было невозможно»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола дал оценку игре «Манчестер Сити» против «Челси» (1:0).

«Игра была напряженной. «Челси» потрясающе действовал в переходных фазах и хорошо контролировал мяч.

Порой мы легко теряли мяч из-за усталости. Футболисты приложили невероятные усилия.

Их сегодняшняя игра – одна из лучших, что я видел, учитывая 120 минут против «Реала», их эмоции и готовность навязывать физическую борьбу. На следующий день после игры с «Реалом» у нас было восстановление, а вчера мы просто поздоровались друг с другом. В таких условиях невозможно ни к чему подготовиться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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6 комментариев
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Пеп, Швондеры с тобой не согласны. Ведь у тебя два состава "мировых звезд" и ниибет. Они играли как боги до прихода в Сити, и играют как боги после. А ты лишь пользуешься их услугами.

Стоунз, Аканджи, Аке, Диаш, Фоден, Бобб, Льюис, Альварес, Доку, Грилиш - это ведь звезды вырванные из лап Мадридов и Барселон, Юнайтедов и Ливерпулей.

Галактикос.
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Да, видно было, что игрокам не хватало свежести, зачастую легковесные игроки Челси убегали от своих опекунов. Но класс есть класс, восхитительная команда.
+4
-1
+3
Ответ vel
Пеп, Швондеры с тобой не согласны. Ведь у тебя два состава "мировых звезд" и ниибет. Они играли как боги до прихода в Сити, и играют как боги после. А ты лишь пользуешься их услугами. Стоунз, Аканджи, Аке, Диаш, Фоден, Бобб, Льюис, Альварес, Доку, Грилиш - это ведь звезды вырванные из лап Мадридов и Барселон, Юнайтедов и Ливерпулей. Галактикос.
Стоунз рекордный защитник в свое время, потом Диаш, Доку 60 лямов евро, Грилиш 120! Аке 45, а бобы и льюисы там толком не играли, что ты тут рассказываешь
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Чем ближе к финалу тем слабее конкуренты.
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шикарно играет в футбол МС игра загляденье не знаю как можно не оценить такой футбол если брать не предвзято.
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