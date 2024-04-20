Гвардиола про 1:0 с «Челси»: «Игроки «Ман Сити» приложили невероятные усилия. Порой мы легко теряли мяч из-за усталости. Подготовиться было невозможно»
Пеп Гвардиола дал оценку игре «Манчестер Сити» против «Челси» (1:0).
«Игра была напряженной. «Челси» потрясающе действовал в переходных фазах и хорошо контролировал мяч.
Порой мы легко теряли мяч из-за усталости. Футболисты приложили невероятные усилия.
Их сегодняшняя игра – одна из лучших, что я видел, учитывая 120 минут против «Реала», их эмоции и готовность навязывать физическую борьбу. На следующий день после игры с «Реалом» у нас было восстановление, а вчера мы просто поздоровались друг с другом. В таких условиях невозможно ни к чему подготовиться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Стоунз, Аканджи, Аке, Диаш, Фоден, Бобб, Льюис, Альварес, Доку, Грилиш - это ведь звезды вырванные из лап Мадридов и Барселон, Юнайтедов и Ливерпулей.
Галактикос.