Гвардиола про 1:0 с «Челси»: «Игроки «Ман Сити» приложили невероятные усилия. Порой мы легко теряли мяч из-за усталости. Подготовиться было невозможно»

Пеп Гвардиола дал оценку игре «Манчестер Сити» против «Челси» (1:0).

«Игра была напряженной. « » потрясающе действовал в переходных фазах и хорошо контролировал мяч.

Порой мы легко теряли мяч из-за усталости. Футболисты приложили невероятные усилия.

Их сегодняшняя игра – одна из лучших, что я видел, учитывая 120 минут против « », их эмоции и готовность навязывать физическую борьбу. На следующий день после игры с «Реалом» у нас было восстановление, а вчера мы просто поздоровались друг с другом. В таких условиях невозможно ни к чему подготовиться», – сказал главный тренер « ».