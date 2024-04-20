У Почеттино 4 победы в 25 матчах против Гвардиолы. Пеп победил 14 раз

Маурисио Почеттино проигрывает Пепу Гвардиоле почти в 4 раза чаще, чем побеждает.

Сегодня « » под руководством аргентинца уступил « » в полуфинале Кубка Англии – 0:1.

Всего команды Почеттино и Гвардиолы встречались 25 раз. Испанец одержал 14 побед и потерпел 4 поражения, а еще 7 игр завершились вничью.

Первая их игра (0:0) состоялась 21 января 2009 года. Тогда Почеттино работал в «Эспаньоле», – в «Барселоне».