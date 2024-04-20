У Почеттино 4 победы в 25 матчах против Гвардиолы. Пеп победил 14 раз

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино проигрывает Пепу Гвардиоле почти в 4 раза чаще, чем побеждает.

Сегодня «Челси» под руководством аргентинца уступил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии – 0:1.

Всего команды Почеттино и Гвардиолы встречались 25 раз. Испанец одержал 14 побед и потерпел 4 поражения, а еще 7 игр завершились вничью.

Первая их игра (0:0) состоялась 21 января 2009 года. Тогда Почеттино работал в «Эспаньоле», Гвардиола – в «Барселоне».

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27 комментариев
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Самый запоминающиеся матч между ними
Это в 1/4 ЛЧ Сити-Ттх 4:3
+22
-2
+20
Ответ SergioRamos92
Самый запоминающиеся матч между ними Это в 1/4 ЛЧ Сити-Ттх 4:3
Гол на последних минутах, потом отмена. У меня таких перепадов эмоций с того вечера больше никогда не было
+9
0
+9
К Почу вопросов нет, если шоколад раз за разом порит моменты. Вернер бы прости меня господи, хоть один забил.
+10
-4
+6
Ответ DolJun
то деклассирование в лч, в принципе, само по себе стоило всех 14 раз) достаточно всего лишь честного судейства - и льоренте элегантным движением паха отправляет голубой вагон на выход из турнира, славные времена.
Тот гол был забит рукой
+4
-4
0
Ответ DolJun
то деклассирование в лч, в принципе, само по себе стоило всех 14 раз) достаточно всего лишь честного судейства - и льоренте элегантным движением паха отправляет голубой вагон на выход из турнира, славные времена.
Какое деклассирование? Лютый отскок
+2
-2
0
Ответ DolJun
а сколько дятлов обобщало людей на "всех" и "никого"?)
Кому он интересен если есть куча топовых тренеров
0
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Ответ DolJun
которым судьи не помогают. но ты ж почему-то выбрал его, а не, например, анчелотти, верно?) только не говори что тебе нравится голубой вагон)
Можно Анчи он тоже в числе лучших, но точно не Покеттино
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Ответ DolJun
почему точно? кому-то работа, что он проделал в эспаньоле, саутгемптоне и шпорах кажется выдающейся. лишь работа в псж его подкосила как-то.
Есть масса куда более выдающихся тренеров
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Ответ Born is the King
Ну когда у тебя Чилвел, который даже прострелить не может на выбегающего 1 на 1 Стерлингу, да ещё Оливер, которого в детстве обижали фанаты Челси, то конечно сложно победить. К аргу 0 вопросов
кто ему доктор что он по накупал игроков за такие бабки, а толку ноль)))))))
0
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Ответ United_LP
А у кого положительный баланс против Пепа из тех, кто хотябы 5+ игр сыграли? Наверное, только у Сульшера.
У Клоппа
+1
-1
0
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