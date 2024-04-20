Пономарев о поражении ЦСКА от «Ахмата»: «Просто катастрофа, все сыграли на «двойку». Не ожидал такого»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Игорь Дивеев Виллиан да Силва Роша Аббосбек Файзуллаев Футбол

Владимир Пономарев прокомментировал поражение ЦСКА от «Ахмата».

Московский клуб проиграл матч 25-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2. 

«Просто катастрофа. Не ожидал такого. Армейцы вышли неподготовленными, без надлежащего настроя. Очень вальяжно они начали матч. Без всяких скоростей играли, пасы поперек и назад. Как так можно? Не было давления на «Ахмат». Наверное, подумали, что все равно забьют, но толком ни одного удара по воротом не нанесли.

Но удаление Роши, конечно, обескуражило команду. Оно сказалось потом на игре. Правда, было оно абсолютно по делу. Куда суешь ногу? Подожди немного, тормозни. Но в целом все сыграли на «двойку».

Плохо, конечно, что Роша, Дивеев и Файзуллаев не сыграют со «Спартаком». Ситуация – катастрофическая. Я‑то думал, что сейчас три очка возьмем и со спокойной душой и совестью выйдем на матч со «Спартаком», но ничего не получилось», – сказал бывший футболист ЦСКА

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11 комментариев
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Конец чемпионата, начались подковерные игры, аутсайдеры начали свой забег за очками.
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дадада всё так и было...)))))
веримЪ
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Интересно, судя по турнирной таблице, Федотов лучше Абаскаля или нет?)
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Ответ ltkmaby
Конец чемпионата, начались подковерные игры, аутсайдеры начали свой забег за очками.
Не понимаю, какие договорняки с двумя КК, из за которых теряют основных игроков перед дерби со Спартаком?
+2
0
+2
Тороп все же был хорош. Особенно для вратаря не имеющего постоянной игровой практики
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Не надо звонить в психушку, ну кому эти оценки интересны? Зачем будоражить деда? Необходимо составить список "экспертов", чье психоэмоциональное состояние под вопросом, Анзор, Понаморев, депутаты обязательно то же там. Где спортивная аналитика? Кто расскажет о чём говорят цифры, кто быстрее бежал, кто дал больший объём, каков процент брака у лидеров команд в обводках в передачах, отборах и т.д. где вашу мать это всё? Что за паразитирующий класс журналистики? Зачем вы живёте вообще? Займитесь чем нибудь другим, полезным:)))))))
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Завтра Влера достанет всех)
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двойка какая? двойка евро? слишком дешево
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Ответ Alimoff84
Интересно, судя по турнирной таблице, Федотов лучше Абаскаля или нет?)
По итогам матча со Спартаком будет ясно кто окажется выше в турнирной таблице...
Как бы то ни было Федотову в отличие от Абаскаля некуда отступать, его в Европе точно не ждут, хотя бы потому, что он гражданин России в отличие от Абаскаля ...
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Ответ ltkmaby
Конец чемпионата, начались подковерные игры, аутсайдеры начали свой забег за очками.
сейчас у некоторых откроется второе дыхание ))))))))
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