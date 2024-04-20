Пономарев о поражении ЦСКА от «Ахмата»: «Просто катастрофа, все сыграли на «двойку». Не ожидал такого»

Владимир Пономарев прокомментировал поражение ЦСКА от «Ахмата».

Московский клуб проиграл матч 25-го тура Мир со счетом 1:2.

«Просто катастрофа. Не ожидал такого. Армейцы вышли неподготовленными, без надлежащего настроя. Очень вальяжно они начали матч. Без всяких скоростей играли, пасы поперек и назад. Как так можно? Не было давления на « ». Наверное, подумали, что все равно забьют, но толком ни одного удара по воротом не нанесли.

Но удаление Роши, конечно, обескуражило команду. Оно сказалось потом на игре. Правда, было оно абсолютно по делу. Куда суешь ногу? Подожди немного, тормозни. Но в целом все сыграли на «двойку».

Плохо, конечно, что Роша, и не сыграют со «Спартаком». Ситуация – катастрофическая. Я‑то думал, что сейчас три очка возьмем и со спокойной душой и совестью выйдем на матч со «Спартаком», но ничего не получилось», – сказал бывший футболист .