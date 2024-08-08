7 тур РПЛ 2024/2025 расписание матчей, календарь всех игр тура Чемпионата России по футболу

Теги премьер-лига Россия календарь Футбол

Вашему вниманию представляется календарь 7 тура РПЛ 2024/2025, матчи которого пройдут с субботы 31 августа по воскресенье 1 сентября.

 

Расписание матчей 7 тура РПЛ 2024/2025

  • 31.08.2024, 15:00 Химки - ЦСКА
  • 31.08.2024, 17:30 Пари НН - Зенит
  • 31.08.2024, 19:45 Спартак - Рубин
  • 31.08.2024, 20:00 Ахмат - Акрон
  • 01.09.2024, 15:00 Оренбург - Динамо
  • 01.09.2024, 17:30 Крылья Советов - Динамо Махачкала
  • 01.09.2024, 19:45 Локомотив - Краснодар
  • 01.09.2024, 20:00 Ростов - Факел
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