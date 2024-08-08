7 тур РПЛ 2024/2025 расписание матчей, календарь всех игр тура Чемпионата России по футболу
Вашему вниманию представляется календарь 7 тура РПЛ 2024/2025, матчи которого пройдут с субботы 31 августа по воскресенье 1 сентября.
Расписание матчей 7 тура РПЛ 2024/2025
- 31.08.2024, 15:00 Химки - ЦСКА
- 31.08.2024, 17:30 Пари НН - Зенит
- 31.08.2024, 19:45 Спартак - Рубин
- 31.08.2024, 20:00 Ахмат - Акрон
- 01.09.2024, 15:00 Оренбург - Динамо
- 01.09.2024, 17:30 Крылья Советов - Динамо Махачкала
- 01.09.2024, 19:45 Локомотив - Краснодар
- 01.09.2024, 20:00 Ростов - Факел