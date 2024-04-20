Дивеев об удалении за удар шипами по лицу: «Неправильно показывать красную. Я принял мяч и ударил. Хочу извиниться перед Шатарой»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Матч ТВ Игорь Дивеев Милош Шатара Рафаэль Шафеев Футбол

Игорь Дивеев считает, что был неправильно удален в матче с «Ахматом».

В 25-м туре Мир РПЛ ЦСКА дома уступил «Ахмату» (1:2). Защитник армейцев Игорь Дивеев получил прямую красную карточку на 89-й минуте – он в прыжке ударил Милоша Шатару шипами по лицу. Дивеев пропустит матч следующего тура со «Спартаком».

«Считаю неправильным показывать мне красную. Я принял мяч и ударил. Конечно, хотел бы извиниться перед защитником «Ахмата». Я сыграл опасно, где‑то грубовато. Будем готовиться к следующему матчу.

Интересная игра была по единоборствам как с нашей стороны, так и со стороны «Ахмата». Да, может быть, есть вопросы от меня к судье, что не дает играть в некоторых моментах. Может быть, некоторые фолы он правильно свистел», – сказал Дивеев.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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16 комментариев
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Дивеев неадекват если и вправду так думает. Одно дело говорить так чтобы перед болелами как-то оправдаться и не потерять лицо и совсем другое дело говорить так искренне думая, что ты прав.
+57
-5
+52
Фото особенно удачно подобрали. Сразу всë видно.

После такого фола и на поле можно всë сразу осознать. Но чтобы и после игры и просмотра продолжать нести эту ересь. Дивеев особенный...
+29
-4
+25
Я считаю, что Дивееву в принципе неправильно показывать красные карточки. И жёлтые тоже неправильно. И фолы фиксировать неправильно. Да и лучше было бы, если бы его просто на поле никогда не выпускали.
+27
-6
+21
Из категории «да, я пересек две сплошные, коцнул пару машин и наехал на пешехода прям перед гайцами. Но лишать меня прав - это перебор».
Такой же бред
+8
0
+8
Дивеев- он подпрыгнул и агрессивно ударил лицом в мою беззащитную ногу!
+7
-1
+6
Уася полностью неуиновен.
+7
-2
+5
Ответ Кенни Маккормик
Согласен, первая желтая ну натянутая, он реально вреда игроку не приносил, и в мяч пытался играть, просто ничего уже не видел. Но это насколько надо быть тупым, чтобы дважды так сыграть, еще и перед дерби?! Игорек, давай обратно в Уфу, все, ты кончился как игрок. Я слишком долго в тебя верил, ПАКА!
Двух ЖК не получал он. Там КК была прямая. Если бы в лицо попал верхней кожаной частью бутсы, ещё можно было бы поспорить, а тут прям подковой в лицо.
+5
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+5
На дерби можно и с Геничем поработать в паре😅
+6
-2
+4
Ответ Amalfitano
Дивеев неадекват если и вправду так думает. Одно дело говорить так чтобы перед болелами как-то оправдаться и не потерять лицо и совсем другое дело говорить так искренне думая, что ты прав.
Просто Шатара не удивил Дивеева©️, а за это Игорь жестоко наказывает👹
+8
-4
+4
Ответ Krem236
Вышел как мешок, первый гол проспал, вторая жёлтая дурная!!!Перешёл в нападении в конце, думай головой дуболом, куда летишь!!!!
Там же вроде не было второй ЖК. Прямая КК.
+3
0
+3
А смысл тебе готовиться к следующему матчу то? Всё равно не сыграешь
+3
-1
+2
Вышел как мешок, первый гол проспал, вторая жёлтая дурная!!!Перешёл в нападении в конце, думай головой дуболом, куда летишь!!!!
+1
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+1
"Кадр" из трансляции матч тв.
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Согласен, первая желтая ну натянутая, он реально вреда игроку не приносил, и в мяч пытался играть, просто ничего уже не видел. Но это насколько надо быть тупым, чтобы дважды так сыграть, еще и перед дерби?! Игорек, давай обратно в Уфу, все, ты кончился как игрок. Я слишком долго в тебя верил, ПАКА!
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К сожалению, Игорь поплыл. Во всех смыслах. Играет мало, постоянные травмы, болезни. Понятно, что к этому матчу он был не готов. Но зачем отрицать очевидное? Все эти разговоры про отъезд в Италию, улучшенный контракт пошли не на пользу. Команде пользы не приносит, к сожалению. Надеюсь, ситуация как-то исправится
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Не правильно мне показал:))), интересные рассуждения. Видимо не далёкого ума. Лучшее что можно было сделать это принести свои извинени команде и болельщикам.
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