Дивеев об удалении за удар шипами по лицу: «Неправильно показывать красную. Я принял мяч и ударил. Хочу извиниться перед Шатарой»

Игорь Дивеев считает, что был неправильно удален в матче с «Ахматом».

В 25-м туре Мир РПЛ ЦСКА дома уступил «Ахмату» (1:2). Защитник армейцев получил прямую красную карточку на 89-й минуте – он в прыжке ударил Милоша Шатару шипами по лицу. Дивеев пропустит матч следующего тура со «Спартаком».

«Считаю неправильным показывать мне красную. Я принял мяч и ударил. Конечно, хотел бы извиниться перед защитником «Ахмата». Я сыграл опасно, где‑то грубовато. Будем готовиться к следующему матчу.

Интересная игра была по единоборствам как с нашей стороны, так и со стороны «Ахмата». Да, может быть, есть вопросы от меня к судье, что не дает играть в некоторых моментах. Может быть, некоторые фолы он правильно свистел», – сказал Дивеев.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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