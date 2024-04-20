Роша об удалении в матче с «Ахматом»: «Возможно, арбитр мог иначе оценить эпизод. Злого умысла не было. Прошу прощения у пострадавшего»

Вилиан Роша извинился перед Лечи Садулаевым за грубый фол.

« » в гостях одержал победу над (2:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Защитник армейцев Вилиан Роша получил прямую красную карточку на 19-й минуте за то, что наступил на голень полузащитнику грозненцев .

Бразилец не сыграет в перенесенном матче 21‑го тура со «Спартаком».

«Был обычный эпизод, и я приношу извинения болельщикам, команде. Был эпизод, когда соперник был с мячом, я сделал шаг и наступил ему на ногу, не желая ему того. Согласен ли я с красной карточкой? Это решение судьи. Я старался сыграть в мяч. Прошу прощения у пострадавшего игрока.

Понимаю, что матч со «Спартаком» достаточно важный. Желаю своим игрокам удачи в следующем матче. Возможно, арбитр [Рафаэль Шафеев] мог иначе оценить эпизод с удалением. У меня не было злого умысла», – сказал Роша.

Дивеев об удалении за удар шипами по лицу: «Неправильно показывать красную. Я принял мяч и ударил. Хочу извиниться перед Шатарой»