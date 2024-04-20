Роша об удалении в матче с «Ахматом»: «Возможно, арбитр мог иначе оценить эпизод. Злого умысла не было. Прошу прощения у пострадавшего»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Лечи Садулаев Рафаэль Шафеев Футбол

Вилиан Роша извинился перед Лечи Садулаевым за грубый фол.

«Ахмат» в гостях одержал победу над ЦСКА (2:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Защитник армейцев Вилиан Роша получил прямую красную карточку на 19-й минуте за то, что наступил на голень полузащитнику грозненцев Лечи Садулаеву.

Бразилец не сыграет в перенесенном матче 21‑го тура РПЛ со «Спартаком».

«Был обычный эпизод, и я приношу извинения болельщикам, команде. Был эпизод, когда соперник был с мячом, я сделал шаг и наступил ему на ногу, не желая ему того. Согласен ли я с красной карточкой? Это решение судьи. Я старался сыграть в мяч. Прошу прощения у пострадавшего игрока.

Понимаю, что матч со «Спартаком» достаточно важный. Желаю своим игрокам удачи в следующем матче. Возможно, арбитр [Рафаэль Шафеев] мог иначе оценить эпизод с удалением. У меня не было злого умысла», – сказал Роша.

Дивеев об удалении за удар шипами по лицу: «Неправильно показывать красную. Я принял мяч и ударил. Хочу извиниться перед Шатарой»

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9 комментариев
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У абсолютного большинства красных карточек не было злого умысла. Стали ли они от этого менее красными? Нет.
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Дивеев тоже пытался остановить мяч и злого умысла там не было. Вот только после ваших фолов можно было отъехать в лазарет на пару недель..
+11
-1
+10
Они с Дивеевым по одной бумажке читали?
+11
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Ну действительно, Лечи Садулаев чуть карьеру не закончил, но что такого? Просто пытался сыграть в мяч, ну, подумаешь, прыгал открытой стопой в голень на перелом. На перелом, это очевидно! По идее, должны дисквалифицировать хотя бы на 3 матча.
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Как говорится за нечаянно бьют отчаянно, всё равно приходится отвечать за свой проступок...
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