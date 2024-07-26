Ташуев об Олимпиаде: «РПЛ в тысячу раз интереснее. Не слежу, что там. Река Сена развернулась в другую сторону? Игры вообще транслируют в России?»

Теги премьер-лига Россия телевидение Сергей Ташуев Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир олимпийский футбольный турнир жен Футбол

Сергей Ташуев считает, что Мир РПЛ намного интереснее, чем Олимпийские игры.

«Не слежу за Олимпиадой. А что там произошло? Река Сена развернулась в другую сторону (смеется)? Игры вообще транслируют в России?

Почитаю новости, кто станет олимпийским чемпионом. Допустим, девочка станет чемпионом по стрельбе из лука. Молодец!

РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады, конечно. Будем смотреть лучше наш чемпионат России, чем наблюдать, как стреляют из лука по голубям, целям или в кого там попадают...» – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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34 комментария
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Откуда в этих людях столько желчи?
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Русский физрук, который не стоит ногтя таких специалистов как условные Слишкович или Морено, но при этом хотящий работу в РПЛ или топах ФНЛ.
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Кто этот ноунейм?
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Открытие олимпиады просто блеск ✨ задумка с кораблями с олимпийцами на реке - лучшее что я видел на открытиях олимпиад
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Кто этот ноунейм?
Один физрук. Известен своими связями с агентами, поэтому его периодически приглашают в провинциальные команды помочь освоить бюджет))
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Почему у таких идиотов берут интервью ? Хотя….
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Ответ Dmitry_1986
Игры в Париже это мрак , кто следит , тот поймет , и дело даже не в количестве преступлений в отношении прибывших спортсменов или людей , скандалов с едой …
Да, дело в том, что там твоего любимого Шамана нет, а какая то Леди ГаГа. 🤣🤣🤣
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Ну што ж... Итак...
Чемпионат Мира по хоккею
Чемпионат Европы по футболу
"Да я эту шляпу не смотрю, кому это интересно, без россии это фигня" было...
Теперь 3я серия - Олимпиада )))
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Зачем? Больной? Или зависть?
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плохо стараешься, еще - тогда кто-нибудь приютит
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Ответ Burel
Ты точно вывод сделал по его работе в Тереке и Факеле ?
Всё таки он физрук.
С Факела сказали сбежал когда понял что стыки близко.
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Как же это жалко выглядит.. Ну скажи не смотрю, наших нет. Это позиция, а вот это вот все просто унижение. 🙃
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главное он еще гордится тем, что не смотрит)
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Ответ Recreated
Зачем? Больной? Или зависть?
Совковый физручелло-такие лижут любой линии партии)))
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то ли дело игры ПШИКС! Вот что по-настоящему будоражит сознания миллионов почитателей спорта! Эти дистанционные схватки в вольной борьбе и конкуренция с самим с собой в бассейне надолго в наших сердцах))
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А при чем тут Ташуев и Олимпиада?
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Ответ Кубаноид питерский
Слишкович это топ, он в Спартаке когда был тактически всех тренеров переигрывал. Низкий блок, 5 защитников. 5-3-2 при защите 3-4-3 в атаке. Станкович опять поднял защиту и 20 контратак пропустил.
Пол сезона вообще не показатель. Ташуев почти каждую свою команду строил с нуля и они всегда неплохо играли, так что в сравнение с другими кочующими тренерами подвала и середины он точно не физрук.
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Ответ Oliver Kromwel
Щас прибегут почитатели его таланта и начнут рассказывать, какой он великий тренер и что он выиграл чемпионат то ли Белоруссии, то ли Сан-Марино)
Вот Морено реально крутой.
Жаль, что нигде правда не получилось больше чем на полгода, но все равно крутой.
Я Ташуева нормальным считал, но прочитал как он испугавшись близкости стыков с Факела сбежал когда они до 11 места опустились "по семейным обстоятельствам", а через 2 дня "решил семейные вопросы, готов к работе". Это цирк
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Ответ Dmitry_1986
Игры в Париже это мрак , кто следит , тот поймет , и дело даже не в количестве преступлений в отношении прибывших спортсменов или людей , скандалов с едой …
почему мрак ? )))
потому что руских нет ?
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Ответ Кубаноид питерский
Русский физрук, который не стоит ногтя таких специалистов как условные Слишкович или Морено, но при этом хотящий работу в РПЛ или топах ФНЛ.
Щас прибегут почитатели его таланта и начнут рассказывать, какой он великий тренер и что он выиграл чемпионат то ли Белоруссии, то ли Сан-Марино)
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Ответ Конте-Канте
Какой физрук был с Ахматом на 5 месте? Слишкович или Морено, который вылетел и уйдет через полгода с ФНЛ?
Слишкович это топ, он в Спартаке когда был тактически всех тренеров переигрывал.
Низкий блок, 5 защитников. 5-3-2 при защите 3-4-3 в атаке.
Станкович опять поднял защиту и 20 контратак пропустил.
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Ответ Кубаноид питерский
Русский физрук, который не стоит ногтя таких специалистов как условные Слишкович или Морено, но при этом хотящий работу в РПЛ или топах ФНЛ.
Какой физрук был с Ахматом на 5 месте? Слишкович или Морено, который вылетел и уйдет через полгода с ФНЛ?
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Ответ Антон Фалафель
Откуда в этих людях столько желчи?
Какая тут желчь ?
Он просто, как всегда идиотничает ))
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Я так понял, теперь и этого деда будет постоянно спрашивать обо всём?
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Глупо сравнивать РПЛ - сильнейшую лигу мира и эталон футбола, и какие-то политическо-спортивные игрища в евробантустане.
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Спасибо МОК, что ограничили наше присутствие, теперь страна узнала кто есть кто.
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Ого )
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