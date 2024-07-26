Ташуев об Олимпиаде: «РПЛ в тысячу раз интереснее. Не слежу, что там. Река Сена развернулась в другую сторону? Игры вообще транслируют в России?»

Сергей Ташуев считает, что Мир РПЛ намного интереснее, чем Олимпийские игры.

«Не слежу за . А что там произошло? Река Сена развернулась в другую сторону (смеется)? Игры вообще транслируют в России?

Почитаю новости, кто станет олимпийским чемпионом. Допустим, девочка станет чемпионом по стрельбе из лука. Молодец!

РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады, конечно. Будем смотреть лучше наш чемпионат России, чем наблюдать, как стреляют из лука по голубям, целям или в кого там попадают...» – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Уникальное открытие Олимпиады: Зидан возник первым, идет парад на лодках, спела Леди Гага, Елена Куличенко – с флагом. Онлайн

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду