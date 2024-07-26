Ташуев об Олимпиаде: «РПЛ в тысячу раз интереснее. Не слежу, что там. Река Сена развернулась в другую сторону? Игры вообще транслируют в России?»
Сергей Ташуев считает, что Мир РПЛ намного интереснее, чем Олимпийские игры.
«Не слежу за Олимпиадой. А что там произошло? Река Сена развернулась в другую сторону (смеется)? Игры вообще транслируют в России?
Почитаю новости, кто станет олимпийским чемпионом. Допустим, девочка станет чемпионом по стрельбе из лука. Молодец!
РПЛ в тысячу раз интереснее Олимпиады, конечно. Будем смотреть лучше наш чемпионат России, чем наблюдать, как стреляют из лука по голубям, целям или в кого там попадают...» – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
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"Да я эту шляпу не смотрю, кому это интересно, без россии это фигня" было...
Теперь 3я серия - Олимпиада )))
С Факела сказали сбежал когда понял что стыки близко.
Жаль, что нигде правда не получилось больше чем на полгода, но все равно крутой.
Я Ташуева нормальным считал, но прочитал как он испугавшись близкости стыков с Факела сбежал когда они до 11 места опустились "по семейным обстоятельствам", а через 2 дня "решил семейные вопросы, готов к работе". Это цирк
потому что руских нет ?
Низкий блок, 5 защитников. 5-3-2 при защите 3-4-3 в атаке.
Станкович опять поднял защиту и 20 контратак пропустил.
Он просто, как всегда идиотничает ))