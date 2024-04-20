Садулаев об удалении Роши: «Он мне чуть ногу не сломал. Было очень больно»

Лечи Садулаев высказался об эпизоде с удалением Виллиана Роши.

« » в гостях одержал победу над ЦСКА (2:1) в 25-м туре Мир . Защитник армейцев Вилиан Роша получил прямую красную карточку на 19-й минуте за то, что наступил на голень полузащитнику грозненцев .

– Что произошло неделю назад в матче с «Балтикой» (1:7)?

– Сами не знаем. Вышли, пропустили быстрый мяч, и из‑за этого чуть потерялись. Не знаю, что тогда случилось с « ». После этого собрались и выиграли матч с .

– В чем была твоя задача на поле после возвращения к схеме с тремя центральными защитниками? Как ты справлялся с ней?

– Вышел в нападении, но в основном играл слева в полузащите из‑за смещений Облякова.

– Кем вдохновлялся в моменте с ударом через себя?

– Так получилось. Мяч летел так, что я не мог достать головой. Думал, что будет гол.

– Забивал когда‑нибудь в карьере ударом бисиклетой?

– Нет. Может, только в академии.

– Что в команде обсуждали во время перерыва? Вы тогда уже были в большинстве.

– Во втором тайме мы стали больше прессинговать, больше атаковали и старались через пас выходить из‑под прессинга соперника.

– Что думал в моменте с ударом в перекладину?

– Думал, что уже гол, но вратарь ЦСКА хорошо сыграл.

– Что скажешь про удаление Роши?

– Видел, что он хотел выброситься на меня, поэтому быстро прокинул мяч. Он наступил на меня, чуть ногу не сломал.

– Насколько чувствительным был удар?

– Было очень больно.

– Что думает футболист после травмы крестообразной связки, когда на него так выбрасывается соперник? Какие мысли были?

– Я уже не думаю об этом. Давно забыл ту травму, словно ничего и не было. Я уже восстановился и ничего не чувствую, – сказал Садулаев.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»