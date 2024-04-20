Садулаев об удалении Роши: «Он мне чуть ногу не сломал. Было очень больно»
Лечи Садулаев высказался об эпизоде с удалением Виллиана Роши.
«Ахмат» в гостях одержал победу над ЦСКА (2:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Защитник армейцев Вилиан Роша получил прямую красную карточку на 19-й минуте за то, что наступил на голень полузащитнику грозненцев Лечи Садулаеву.
– Что произошло неделю назад в матче с «Балтикой» (1:7)?
– Сами не знаем. Вышли, пропустили быстрый мяч, и из‑за этого чуть потерялись. Не знаю, что тогда случилось с «Ахматом». После этого собрались и выиграли матч с ЦСКА.
– В чем была твоя задача на поле после возвращения к схеме с тремя центральными защитниками? Как ты справлялся с ней?
– Вышел в нападении, но в основном играл слева в полузащите из‑за смещений Облякова.
– Кем вдохновлялся в моменте с ударом через себя?
– Так получилось. Мяч летел так, что я не мог достать головой. Думал, что будет гол.
– Забивал когда‑нибудь в карьере ударом бисиклетой?
– Нет. Может, только в академии.
– Что в команде обсуждали во время перерыва? Вы тогда уже были в большинстве.
– Во втором тайме мы стали больше прессинговать, больше атаковали и старались через пас выходить из‑под прессинга соперника.
– Что думал в моменте с ударом в перекладину?
– Думал, что уже гол, но вратарь ЦСКА хорошо сыграл.
– Что скажешь про удаление Роши?
– Видел, что он хотел выброситься на меня, поэтому быстро прокинул мяч. Он наступил на меня, чуть ногу не сломал.
– Насколько чувствительным был удар?
– Было очень больно.
– Что думает футболист после травмы крестообразной связки, когда на него так выбрасывается соперник? Какие мысли были?
– Я уже не думаю об этом. Давно забыл ту травму, словно ничего и не было. Я уже восстановился и ничего не чувствую, – сказал Садулаев.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»