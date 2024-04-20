Садулаев об удалении Роши: «Он мне чуть ногу не сломал. Было очень больно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Лечи Садулаев Футбол

Лечи Садулаев высказался об эпизоде с удалением Виллиана Роши.

«Ахмат» в гостях одержал победу над ЦСКА (2:1) в 25-м туре Мир РПЛ. Защитник армейцев Вилиан Роша получил прямую красную карточку на 19-й минуте за то, что наступил на голень полузащитнику грозненцев Лечи Садулаеву.

Что произошло неделю назад в матче с «Балтикой» (1:7)?

– Сами не знаем. Вышли, пропустили быстрый мяч, и из‑за этого чуть потерялись. Не знаю, что тогда случилось с «Ахматом». После этого собрались и выиграли матч с ЦСКА.

В чем была твоя задача на поле после возвращения к схеме с тремя центральными защитниками? Как ты справлялся с ней?

– Вышел в нападении, но в основном играл слева в полузащите из‑за смещений Облякова.

Кем вдохновлялся в моменте с ударом через себя?

– Так получилось. Мяч летел так, что я не мог достать головой. Думал, что будет гол.

Забивал когда‑нибудь в карьере ударом бисиклетой?

– Нет. Может, только в академии.

Что в команде обсуждали во время перерыва? Вы тогда уже были в большинстве.

– Во втором тайме мы стали больше прессинговать, больше атаковали и старались через пас выходить из‑под прессинга соперника.

Что думал в моменте с ударом в перекладину?

– Думал, что уже гол, но вратарь ЦСКА хорошо сыграл.

Что скажешь про удаление Роши?

– Видел, что он хотел выброситься на меня, поэтому быстро прокинул мяч. Он наступил на меня, чуть ногу не сломал.

Насколько чувствительным был удар?

– Было очень больно.

Что думает футболист после травмы крестообразной связки, когда на него так выбрасывается соперник? Какие мысли были?

– Я уже не думаю об этом. Давно забыл ту травму, словно ничего и не было. Я уже восстановился и ничего не чувствую, – сказал Садулаев.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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12 комментариев
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За такое нарушение надо дисквалификацию солидную давать. Он мог человека без футбола оставить. Просто повезло, что нет серьёзной травмы.
+35
-6
+29
Ответ Альфред
За такое нарушение надо дисквалификацию солидную давать. Он мог человека без футбола оставить. Просто повезло, что нет серьёзной травмы.
Тут может быть как у Гацука,фолы похожи
+5
0
+5
Должен стать новым лидером команду в долгую.
+4
-3
+1
Ответ Альфред
За такое нарушение надо дисквалификацию солидную давать. Он мог человека без футбола оставить. Просто повезло, что нет серьёзной травмы.
Ну уж в бред то не скатывайтесь. Обычный игровой эпизод. Грубый, на красную. Все. Умысла там не было. Жалко что Чай выиграл, им бы очиститься пердивом, чтобы такие как Бериши поменьше на себя брали
+11
-10
+1
Ответ Akhmad Bronte
Садулаев должен раскрыться по полной, я думаю лучший Российский игрок с запасом. Попомните мои слова 😄
а чем он лучше Пиняева,Глушенкова,Салтыкова,Тишкова,Козлова?Думаю,и ещё можно найти.Он хороший игрок,но почему лучший?
+1
0
+1
Этот игрок умеет обострять игру и у него неплохой дриблинг. Почему клубы рангом повыше не берут его? Хоть ни как игрок стартового состава, но для замены в самый раз бы пришёлся.
+2
-2
0
Как фанат ЦСКА признаю, что Роша - неадекват. И матчей пять может посидеть на трибунах, а потом уехать в Бразилию на контракт с двумя нулями. Больно пересматривать видео, сразу перед глазами травма Рэмзи. Это страшно((
+3
-3
0
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