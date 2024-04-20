Федотов об 1:2 от «Ахмата»: «Хороший урок для ЦСКА, были глупейшие удаления на ровном месте. Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Владимир Федотов Матч ТВ Игорь Дивеев Виллиан да Силва Роша Лечи Садулаев Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Ахматом».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в 25-м туре Мир РПЛ. Красные карточки в этом матче получили игроки армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев

– Какой тренерский вывод вы можете сделать из этого поражения?

– Хороший урок для ЦСКА. Были глупейшие удаления на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее мы искали подходы к воротам «Ахмата». Даже после удаления матч складывался подобным образом. Соперник все равно старался играть на быстрых контратаках, а мы по инерции старались владеть мячом.

Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол. Мы обостряли, били по воротам и добыли пенальти. В дальнейшем, наверное, не хватило внимания, концентрации и сил. Так получилось, Дивеев был не совсем готов после болезни. Довольно легко мы пропустили два мяча. Находясь в полном составе в позиционной обороне позволили пробить в эпизоде с первым голом, а во втором – не среагировали на передачу.

– Вы назвали удаления «глупейшими». Красные карточки – это вина Виллиана Роши и Дивеева? Или несчастный случай?

– Садулаев тем и хорош, что чувствует соперника. Роше нужно было быть более осмотрительным. Он не успел сыграть в мяч, это было ближе к несчастному случаю. Так получилось, что наступ был выше обычного, но Садулаев продолжил игру. Сложно анализировать эпизод. Ну а Дивеев не видел соперника, пытался достать верховой мяч в прыжке. Просто не разобрался в эпизоде и не увидел движения к мячу соперника. Думаю, это элементарная усталость, – сказал Федотов.

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56 комментариев
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Хоть в лоб, хоть по лбу...хотели, подходы...Кого не дай ему, всех пытается строить...Ремесленник
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Я просто обращу внимание на то, что ЦСКА Федотова по итогу 24 туров умудрился повторить антирекорд клуба по пропущенным мячам в истории Российской Премьер Лиги. Более 33 мячей за сезон клуб не пропускал ни разу с момента основания турнира, 2001 года. А сейчас остается еще целых 6 туров впереди, матчи с Спартаком, Зенитом, чтобы прилично укрепить этот позорный результат. Браво.
+32
-9
+23
Весь сезон так, только начинают приближаться к тройке,как тут же по глупому влетают какому нить аутсайдеру или играют в ничью в выигрышном матче. Бесит.
+22
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+21
Ответ seversever
Я просто обращу внимание на то, что ЦСКА Федотова по итогу 24 туров умудрился повторить антирекорд клуба по пропущенным мячам в истории Российской Премьер Лиги. Более 33 мячей за сезон клуб не пропускал ни разу с момента основания турнира, 2001 года. А сейчас остается еще целых 6 туров впереди, матчи с Спартаком, Зенитом, чтобы прилично укрепить этот позорный результат. Браво.
Медали и кубок не в счёт значит, Федотов выходит не тренер. Найдите лучше, который с вашими обляковыми и чаловыми выиграет чемпионат...
+17
-5
+12
Ответ seversever
Я просто обращу внимание на то, что ЦСКА Федотова по итогу 24 туров умудрился повторить антирекорд клуба по пропущенным мячам в истории Российской Премьер Лиги. Более 33 мячей за сезон клуб не пропускал ни разу с момента основания турнира, 2001 года. А сейчас остается еще целых 6 туров впереди, матчи с Спартаком, Зенитом, чтобы прилично укрепить этот позорный результат. Браво.
Что вам не нравится? Команда с единственным поражением весной
В кубке прошли далеко
Играют более менее нормально не проигрывают
+11
-3
+8
У Федотова везде позитив, хороший урок, несчастные случаи… А тем временем команда после возобновления чемпионата ни рыба, ни мясо
+9
-4
+5
Про эти уроки и выводы он уже второй год говорит, просто отмазки, при этом такого ужасного качества футбола я давно не помню, этот колхозник не соответсвует статусу клуба, ему Сочи и прочие подобные команды тренировать
+9
-4
+5
Как был тупым, так и остался. Меняйте тренера, этот физрук может обратно в Оренбург ехать
+3
0
+3
Федотов игрок защиты же в прошлом, а в защите у нас твориться хаус полнейший!!!! Дивеева гнать за такое надо, колун или клоун, как нравится!! Первый гол он кукурузу держал там стоял??? Не команда, а сброд и шатание полнейшей!!! Забили гол и сели 10 человек к Штрафной!!!! Это просто выстрел в голову в меньшинстве! Весь матч шарашили верхом на кого??? Ахмат все единоборства выигрывал и все равно шарашили верхом!!! Это не игра, это цирк! В Федотове разочаровываюсь все больше, к сожалению......
+3
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+3
Ответ Кржемилик
Весь сезон так, только начинают приближаться к тройке,как тут же по глупому влетают какому нить аутсайдеру или играют в ничью в выигрышном матче. Бесит.
Точно так!!! Какой-то кошмар!!!
+2
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+2
Ответ Filipp Gorski
Что вам не нравится? Команда с единственным поражением весной В кубке прошли далеко Играют более менее нормально не проигрывают
Мне не нравится отвратительная бессистемная беготня, в которую играет моя любимая команда! И строит это беготню ГТ. Игры нет! За 24 матча всего 9 побед, 21 очко упущено именно из-за тренерских решений. Худший сезон в истории по пропущенным мячам это тоже не с пустого места взялось, это результат работы Федотова. В кубке мы играли исключительно с аутсайдерами чемпионата, да что там со вторыми и полуторными составами аутсайдеров чемпионата. И играли отвратительно.
+3
-1
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Ответ ЦСКА УСБ
Понятно. У Вас только "ку" и есть. "Усталость, не смеши играют 90 минут в неделю, всём бы так уставать." 1. Для Вашего сведения это второй матч ЦСКА за неделю, сразу видно как Вы "болеете" за ЦСКА. Про кубковый матч с "Балтикой" Вы ради хайпа "забыли". Так что не 90, а 180 мин. Тренировок проводят и перелётами я так понимаю футболисты не замарачиваются? 2. Из 10 игроков больше всего сыгравших в прошлом сезоне 7 из ЦСКА. 3. У ЦСКА был самый маленький перерыв летом. Закончили прошлый сезон матчем финала Кубка с Краснодаром, начали Суперкубком с Зенитом.
Знал, что припомните матч с Балтикой, но как всё странно, а Балтика то не сколько не устала и победила Крылья, а вот ЦСКА к сожалению устал, вопрос чем занимались на зимних сборах. Ответ: ,, нëй
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«Дивеев был не совсем готов, но я его выпустил потому что не умею играть без 5 защитников»
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По ходу в ЦСКА по итогам сезона скажут,что Федот да не тот.
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Отберите у Федотова ручку, пусть головой думает. А если парик? Вдруг попрет?
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Надо быстрее забыть и готовиться к Спартаку
Команде респект, что боролись до конца
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Ответ ЦСКА УСБ
"Ну скажем так ,что Цска проигрывает очень часто концовки,так как не кем освежить игру." А разве Федотов покупает игроков? Может всё же тут вина Бабаева? "А все кто ушли видимо не устравали тренера,а те кто остались - устраивали." Ушли за хорошие деньги и там сидят на лавке. Останься они в ЦСКА так же сидели на лавке. Медос и Карраскаль слабее тех кто сейчас играет на их месте. Оба больше на лавке в новом клубе сидят, чем играют. Зайнутдинов очень хотел уйти в Турцию, да и травматичен очень. Треть прошлого сезона лечился. Кучаев проигрывает всем в нынешней основе, да и очень травматичен. Так что не вижу тех кто ушёл, но если бы остался мог чем то помочь. "Так Федотов не виноват?" Конечно не виноват. Дайте Федотову нормальный состав и он будет бороться за чемпионство. Он с нынешним составом выжимает максимум. Сравните как играли Медина и Карраскаль у Федотова и сколько забили и отдали голевых, и сколько в новых клубах. Посмотрите как заиграли купленные за небольшие деньги Файзулаев и Мусаев. Посмотрите где "Сочи" без Федотова. Для того что бы команда хорошо играла нужен не только хороший тренер, но и хороший состав, а что в ЦСКА? Мухин и Зделар играют ЦЗ потому что их Федотову не купили. Игроков берут дешёвых, Вы сами помните, что бы команда борющиеся за медали чемпионата покупала в Иране или Алжире игрока не сыгравшего ни одного матча на взрослом уровне? Надо радоваться что у ЦСКА есть Федотов, а то боролись бы сейчас за выживание.
Карраскаль сейчас основной игрок Динамо.
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Ответ Кочевник56
Медали и кубок не в счёт значит, Федотов выходит не тренер. Найдите лучше, который с вашими обляковыми и чаловыми выиграет чемпионат...
Не тренер. Забирайте себе этого лысого шарлатана. Били они по воротам... 3 удара за всю игру, один из них - с пенальти. Пропускаем больше любой Уфы и Кубани худшего разлива.
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Ответ ЦСКА УСБ
Это Федотов виноват, что вынужден опорника Зделара ставить в оборону ЦЗ? Это Федотов виноват, что кроме Роши в ЦСКА нет нормального ЦЗ? Это Федотов виноват, что просит купить ЦЗ, а ему покупают игроков атаки? Неужели Вы до сих пор не видите что у ЦСКА давно проблемы с защитой. ЦЗ играют Мухин и Зделар, а кого зимой купили? Нападающего, вингера и левого латераля.
Про то, что Федотов кого-то там просит, а ему не того покупают это ваши фантазии.
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Ответ Кирилл
Так ушли игроки из атакующей линии, а не защиты - из защиты только ушел Баха. Или что, Карраскаль, не отрабатывающий в обороне что в ЦСКА, что в Динамо, помог бы тут сильно ? Или Медина, который привез гол Спартаку в матче с Сочи, не обработав не пойми как мяч ? Я согласен, что вина Федотова есть в том, что команда с психологической точки зрения просто проваливает последние минуты матчей. Но в чем его вина сегодня - я не могу понять.
Карраскаль очень хорош в отборах, то что он где-то не отрабатывает - сказки. Для игрока с его уровнем техничности, он очень много работает оборону, сейчас если осмотреть матчи Динамо, то можно увидеть что из атакующей линии он почти всегда играет ниже остальных.
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Ответ seversever
Команда проводит один из худших сезонов в современной истории, пропустив 33 мяча по итогом 24 туров, при этом по забитым команда на втором месте. Итого: футболисты показывают что умеют играть в футбол, а тренер показывает что совершенно не умеет строить игру и команды и управлять ей. Федотова в отставку, чем быстрее, тем лучше.
Вы можете объяснить в чем Федотов виноват сегодня ?
Я на ветках у нескольких пользователей спросил - никто не ответил.

Или, по вашему мнению, это он заставил так играть Рошу в самом начале матча, ломая весь план на игру в пух и прах ?
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Ответ Кирилл
Вы можете объяснить в чем Федотов виноват сегодня ? Я на ветках у нескольких пользователей спросил - никто не ответил. Или, по вашему мнению, это он заставил так играть Рошу в самом начале матча, ломая весь план на игру в пух и прах ?
Ну скажем так ,что Цска проигрывает очень часто концовки,так как не кем освежить игру.А все кто ушли видимо не устравали тренера,а те кто остались - устраивали.Так Федотов не виноват?
+3
-2
+1
Ответ Parker_92
В прошлом сезоне был признан тренером года. И не по его вине команда сегодня клоунаду творила
В прошлом сезоне команда играла ровно в такой же унылый футбол от соперника, ожидая ошибки, от ЦСКА такого не ожидали, проскочило и то со скрипом, второе место такой же смешной Спартак просто подарил, при том что в личной встрече Федотов это место проиграл. А в этом сезоне каждый кому не лень научился играть против такой системы, а вернее ее отсутствия.
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Ответ Vanek1
Знал, что припомните матч с Балтикой, но как всё странно, а Балтика то не сколько не устала и победила Крылья, а вот ЦСКА к сожалению устал, вопрос чем занимались на зимних сборах. Ответ: ,, нëй
"Знал, что припомните матч с Балтикой"
Если бы знали, не писали бы "играют 90 минут в неделю"..

"Балтика то не сколько не устала и победила Крылья"
Балтика и ЦСКА победила?)
Может потому "Балтика" и не устала, что ЦСКА проиграла?
И не подскажите, сколько игроков у Балтики с КС удалили?

"ЦСКА к сожалению устал, вопрос чем занимались на зимних сборах".
На зимних сборах работали.
Плохо конечно, что до Вас никак не доходит, что когда футболисты других клубов летом отдыхали, игроки ЦСКА играли в финале кубка и суперкубке. Бывает.)))
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Ответ ЦСКА УСБ
А кого надо было выпустить вместо Роши? Заболотного?)))
Аккуратней с желаниями - они могут исполнится. Вот, как выпустит гений тренерской мысли Антона в тройке на ’’Спартак’’. Заболотный: старательный, высокий, любит силовую борьбу и отрабатывает каждый эпизод. Эталонный футболист системы Федотова.
Я бы на вашей месте пальцы на ногах скрестил чтобы ему подобная мысль в голову не пришла...
Внучок, Заба и Чалов - тройка центральных дефов от мастера нестандартных позиций для игроков.
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Ответ ЦСКА УСБ
А кого надо было выпустить вместо Роши? Заболотного?)))
Перейти на игру в 4 защитника, тем более что до замены это очень даже получалось. Поставить Агапова в центре с Мойзесом и готово.
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Ответ seversever
Перейти на игру в 4 защитника, тем более что до замены это очень даже получалось. Поставить Агапова в центре с Мойзесом и готово.
Ну и бред)).Вы ничего не понимаете в футболе.

1. Федотов сделал замену по позиции. В ЦСКА только Роша и Дивеев играют центрального защитника. Ни Агапов, ни Мойзес никогда не играли центрального защитника.
2. ЦСКА никогда при Федотове не играл в 4 защитника. Где вы такое увидели?

Блин, мне даже спорить с Вами не интересно. Вы смотрите футбол, но не видите того что на поле происходит.
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Ответ raulka
Про эти уроки и выводы он уже второй год говорит, просто отмазки, при этом такого ужасного качества футбола я давно не помню, этот колхозник не соответсвует статусу клуба, ему Сочи и прочие подобные команды тренировать
Хотите с Сочи местами поменяться?
Напомню с Федотовым Сочи брал 2 место, без него в зоне вылета.
Проблема не в тренере, а в игроках, точнее в их количестве. Клубу элементарно не хватает игроков, а кого мы покупаем и за сколько зимой сами видели. Это хорошо что Федотов умеет их тренировать. Посмотрите как у него играют взятые за копейки Файзулаев и Мусаев.
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Ответ ЦСКА УСБ
Хотите с Сочи местами поменяться? Напомню с Федотовым Сочи брал 2 место, без него в зоне вылета. Проблема не в тренере, а в игроках, точнее в их количестве. Клубу элементарно не хватает игроков, а кого мы покупаем и за сколько зимой сами видели. Это хорошо что Федотов умеет их тренировать. Посмотрите как у него играют взятые за копейки Файзулаев и Мусаев.
Да если у тренера есть система, то команда и без него не провалится так резко, не зря существуют все эти разговоры про багаж. Федотов вредитель, он все ломает в клубах под себя, так что после его ухода всегда долгое похмелье. Оренбург он самолично в первый дивизион отправил, Сочи опосредованно, но это уже система что после вспышки его команды резко проваливаются настолько сильно.
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Ответ seversever
Да если у тренера есть система, то команда и без него не провалится так резко, не зря существуют все эти разговоры про багаж. Федотов вредитель, он все ломает в клубах под себя, так что после его ухода всегда долгое похмелье. Оренбург он самолично в первый дивизион отправил, Сочи опосредованно, но это уже система что после вспышки его команды резко проваливаются настолько сильно.
"Да если у тренера есть система, то команда и без него не провалится так резко, не зря существуют все эти разговоры про багаж."
Нда...
Такое ощущение что разговариваю с детём 6-7 лет.
Очнитесь. Федотов уже второй сезон в ЦСКА.

Я так понимаю возразить нечего, поэтому про багаж без ручки и придумали?)))

"Федотов вредитель, он все ломает в клубах под себя, так что после его ухода всегда долгое похмелье."
да-да.)))
Такой вредитель, что с ним Сочи занял 2 место место. пришёл в ЦСКА 2 место место и Кубок. Ещё Семак вредитель. Пришёл в Зенит и занял 1 место.
Остальные тренеры просто гении такие же как Вы. Они то придя в клуб ничего не добиваются.
То есть такие неудачники как Вы просто завидуют таким кто из минимума извлекает максимум.

"Оренбург он самолично в первый дивизион отправил"
Сильно!
То есть Федотов такой Великий, что что не работая в клубе и не тренируя клуб, тренирует его?
Это наверное Федов заразил "Оренбугр" ковидом, что что клуб получил два технаря?)))
И скажите, вы случайно не в курсе кто вывел "Оренбугр" в РПЛ в 2018Г.?)))

Я так понимаю Ваше утверждение, что Федотова ни в коем случае нельзя увольнять из ЦСКА, иначе будем в ФНЛ?)))
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