Федотов об 1:2 от «Ахмата»: «Хороший урок для ЦСКА, были глупейшие удаления на ровном месте. Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Ахматом».
Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в 25-м туре Мир РПЛ. Красные карточки в этом матче получили игроки армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев.
– Какой тренерский вывод вы можете сделать из этого поражения?
– Хороший урок для ЦСКА. Были глупейшие удаления на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее мы искали подходы к воротам «Ахмата». Даже после удаления матч складывался подобным образом. Соперник все равно старался играть на быстрых контратаках, а мы по инерции старались владеть мячом.
Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол. Мы обостряли, били по воротам и добыли пенальти. В дальнейшем, наверное, не хватило внимания, концентрации и сил. Так получилось, Дивеев был не совсем готов после болезни. Довольно легко мы пропустили два мяча. Находясь в полном составе в позиционной обороне позволили пробить в эпизоде с первым голом, а во втором – не среагировали на передачу.
– Вы назвали удаления «глупейшими». Красные карточки – это вина Виллиана Роши и Дивеева? Или несчастный случай?
– Садулаев тем и хорош, что чувствует соперника. Роше нужно было быть более осмотрительным. Он не успел сыграть в мяч, это было ближе к несчастному случаю. Так получилось, что наступ был выше обычного, но Садулаев продолжил игру. Сложно анализировать эпизод. Ну а Дивеев не видел соперника, пытался достать верховой мяч в прыжке. Просто не разобрался в эпизоде и не увидел движения к мячу соперника. Думаю, это элементарная усталость, – сказал Федотов.
В кубке прошли далеко
Играют более менее нормально не проигрывают
Команде респект, что боролись до конца
Я на ветках у нескольких пользователей спросил - никто не ответил.
Или, по вашему мнению, это он заставил так играть Рошу в самом начале матча, ломая весь план на игру в пух и прах ?
Если бы знали, не писали бы "играют 90 минут в неделю"..
"Балтика то не сколько не устала и победила Крылья"
Балтика и ЦСКА победила?)
Может потому "Балтика" и не устала, что ЦСКА проиграла?
И не подскажите, сколько игроков у Балтики с КС удалили?
"ЦСКА к сожалению устал, вопрос чем занимались на зимних сборах".
На зимних сборах работали.
Плохо конечно, что до Вас никак не доходит, что когда футболисты других клубов летом отдыхали, игроки ЦСКА играли в финале кубка и суперкубке. Бывает.)))
Я бы на вашей месте пальцы на ногах скрестил чтобы ему подобная мысль в голову не пришла...
Внучок, Заба и Чалов - тройка центральных дефов от мастера нестандартных позиций для игроков.
1. Федотов сделал замену по позиции. В ЦСКА только Роша и Дивеев играют центрального защитника. Ни Агапов, ни Мойзес никогда не играли центрального защитника.
2. ЦСКА никогда при Федотове не играл в 4 защитника. Где вы такое увидели?
Блин, мне даже спорить с Вами не интересно. Вы смотрите футбол, но не видите того что на поле происходит.
Напомню с Федотовым Сочи брал 2 место, без него в зоне вылета.
Проблема не в тренере, а в игроках, точнее в их количестве. Клубу элементарно не хватает игроков, а кого мы покупаем и за сколько зимой сами видели. Это хорошо что Федотов умеет их тренировать. Посмотрите как у него играют взятые за копейки Файзулаев и Мусаев.
Нда...
Такое ощущение что разговариваю с детём 6-7 лет.
Очнитесь. Федотов уже второй сезон в ЦСКА.
Я так понимаю возразить нечего, поэтому про багаж без ручки и придумали?)))
"Федотов вредитель, он все ломает в клубах под себя, так что после его ухода всегда долгое похмелье."
да-да.)))
Такой вредитель, что с ним Сочи занял 2 место место. пришёл в ЦСКА 2 место место и Кубок. Ещё Семак вредитель. Пришёл в Зенит и занял 1 место.
Остальные тренеры просто гении такие же как Вы. Они то придя в клуб ничего не добиваются.
То есть такие неудачники как Вы просто завидуют таким кто из минимума извлекает максимум.
"Оренбург он самолично в первый дивизион отправил"
Сильно!
То есть Федотов такой Великий, что что не работая в клубе и не тренируя клуб, тренирует его?
Это наверное Федов заразил "Оренбугр" ковидом, что что клуб получил два технаря?)))
И скажите, вы случайно не в курсе кто вывел "Оренбугр" в РПЛ в 2018Г.?)))
Я так понимаю Ваше утверждение, что Федотова ни в коем случае нельзя увольнять из ЦСКА, иначе будем в ФНЛ?)))