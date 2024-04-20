Федотов об 1:2 от «Ахмата»: «Хороший урок для ЦСКА, были глупейшие удаления на ровном месте. Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Ахматом».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в 25-м туре Мир . Красные карточки в этом матче получили игроки армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

– Какой тренерский вывод вы можете сделать из этого поражения?

– Хороший урок для . Были глупейшие удаления на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее мы искали подходы к воротам « ». Даже после удаления матч складывался подобным образом. Соперник все равно старался играть на быстрых контратаках, а мы по инерции старались владеть мячом.

Мы даже вдесятером желали победить и нашли свой гол. Мы обостряли, били по воротам и добыли пенальти. В дальнейшем, наверное, не хватило внимания, концентрации и сил. Так получилось, Дивеев был не совсем готов после болезни. Довольно легко мы пропустили два мяча. Находясь в полном составе в позиционной обороне позволили пробить в эпизоде с первым голом, а во втором – не среагировали на передачу.

– Вы назвали удаления «глупейшими». Красные карточки – это вина Виллиана Роши и Дивеева? Или несчастный случай?

– Садулаев тем и хорош, что чувствует соперника. Роше нужно было быть более осмотрительным. Он не успел сыграть в мяч, это было ближе к несчастному случаю. Так получилось, что наступ был выше обычного, но продолжил игру. Сложно анализировать эпизод. Ну а Дивеев не видел соперника, пытался достать верховой мяч в прыжке. Просто не разобрался в эпизоде и не увидел движения к мячу соперника. Думаю, это элементарная усталость, – сказал .