Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 в Париже открытыми
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 в Париже открытыми.
Сегодня проходит церемония по случаю начала Игр.
С официальной речью ранее также выступили глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.
Соревнования по летним видам спорта в столице Франции завершатся 11 августа.
Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной, с парадом на лодках. Онлайн
Хотя, это же Макрон...
И все нормально.
держи в курсе дальше о своих предпочтениях
P.S.
"Эмильен Мы в дерьме!"
https://youtu.be/qR3UVbxm9q4
Простой вопрос.
Сколько детей погибло в Палестине с октября 2023 от бомб «единственной нормальной страны на ближнем востоке».
Это все есть в открытых источниках.
и дальше будут гибнуть.
это всех же устраивает, судя по всему: руководство палестины, руководство их союзников по исламскому миру, руководство израиля, руководство союзников израиля...
Красота !
Куда же ещё ?
P.S. Кстати , насчёт Тайной вечери у меня таких ассоциаций и не возникло …
Надо посмотреть сейчас что пишут !
И правда похоже, что именно так !
Ну юмор во Франции не знает границ, а пошутить на тему религии и вообще у них в крови )
Вспомните знаменитую карикатуру в Шарли Эбдо на Аллаха и Мухамеда и чем это закончилось …