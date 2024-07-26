Президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 в Париже открытыми.

Сегодня проходит церемония по случаю начала Игр.

С официальной речью ранее также выступили глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

Соревнования по летним видам спорта в столице Франции завершатся 11 августа.

Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной, с парадом на лодках. Онлайн