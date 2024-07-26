Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 в Париже открытыми

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2024 Тони Эстанге Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры-2024 в Париже открытыми.

Сегодня проходит церемония по случаю начала Игр.

С официальной речью ранее также выступили глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

Соревнования по летним видам спорта в столице Франции завершатся 11 августа.

Олимпиада-2024 открыта! Уникальной церемонией: яркой и спорной, с парадом на лодках. Онлайн

53 комментария
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Уровень безопасности - комиссар Жибер
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и нырнул в Сену, как и обещал.
Хотя, это же Макрон...
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вообще пофиг
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Ответ Ильдар М
и нырнул в Сену, как и обещал. Хотя, это же Макрон...
Мог бы нырнуть.Такие как макрон не тонут)
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Ответ gs.golovanov
Комментарий удален модератором
Знаменосец сборной Израиля(уроженец Ялты) на Олимпийских играх в Париже подписывал бомбы армии Израиля, предназначенные для палестинцев и выкладывал посты в сеть с подписью: "От меня вам с любовью".
И все нормально.
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Ответ Iron72
ого, какое важное событие, пожалуй не буду смотреть
но зайти в новость, отписаться не забыл, какой важный курица)
держи в курсе дальше о своих предпочтениях
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Мои поздравления всем,кто ждал эти игры.
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Ну с открытием олимпиады всех!)
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Ответ Anneta28
Но ты смотришь 😂
Ни минуты не смотрел, ни футбол на что-либо еще и не собираюсь
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Ответ Дядя ТУРА
Типа обещагия никогда не сдерживает?
Типа любит привлекать внимание к своей особе громкими, но пустыми заявлениями
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Оооо....Эммануэль!
P.S.
"Эмильен Мы в дерьме!"
https://youtu.be/qR3UVbxm9q4
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у этого язык без костей несет как бабка на базаре. как же тихо было перед выборами...
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Ответ Unico
Израиль делает все верно. Они защищают свою родину и они единственная нормальная страна на ближнем востоке. Израиль дал миру в миллионы раз больше всего чем искусственная Палестина когда-либо сможет
Ок.
Простой вопрос.
Сколько детей погибло в Палестине с октября 2023 от бомб «единственной нормальной страны на ближнем востоке».
Это все есть в открытых источниках.
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Ответ gs.golovanov
Комментарий удален модератором
Но ты смотришь 😂
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А Макрон то балабол оказался ,в речке не искупался
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Комментарий удален модератором
Отличные игры в отличном месте
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А пива он бутылку засосал?
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Тайная вечеря с экстремистами вам аукнется, твари.
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Это он сильно рискнул
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Ответ Pavlyushavin
Ок. Простой вопрос. Сколько детей погибло в Палестине с октября 2023 от бомб «единственной нормальной страны на ближнем востоке». Это все есть в открытых источниках.
много погибло.
и дальше будут гибнуть.
это всех же устраивает, судя по всему: руководство палестины, руководство их союзников по исламскому миру, руководство израиля, руководство союзников израиля...
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Зажгли огонь 🔥
Красота !
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Я пропустил, он купался или нет?
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Ответ Ильдар М
и нырнул в Сену, как и обещал. Хотя, это же Макрон...
Вы француз?😂
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Ответ фанат спартака с 1967
Не давайте только слово недалекому ,а то будет вещать про многополярный мир и глобальный юг
Недалёкий президент огромной страны, а далёкий фанат Спартака с 1967 года. Я пожалуй выберу быть недалёким
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Ответ Cleric9339
Я вообще не смотрю эту парашу и смотреть не собирался. Олимпийские игры, уже давно политизированный проект, а политики в нашем мире итак везде куда не глянь, спорта там уже нет.
Тогда ладно ))
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Ответ valentin39
Уровень безопасности - комиссар Жибер
По машинаааам(с)
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Ответ Сергей Григорьев
Мировое позорище🤣🤦 пожалуй,хуже олимпиады не помню
почему?
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Ответ chupakabras72
Какой-то сатанинский шабаш, хотя кто-то думает, что это верх креатива. Отрубленная голова Марии Антуанетты открывает игры, трансы и жирное чудовище во главе стола на "тайной вечере" вместо Христа, на самом столе возлежит какой-то посиневший, весьма довольный жизнью труп. Куда катится этот мир?
В прорость !
Куда же ещё ?
P.S. Кстати , насчёт Тайной вечери у меня таких ассоциаций и не возникло …
Надо посмотреть сейчас что пишут !
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Ответ chupakabras72
Какой-то сатанинский шабаш, хотя кто-то думает, что это верх креатива. Отрубленная голова Марии Антуанетты открывает игры, трансы и жирное чудовище во главе стола на "тайной вечере" вместо Христа, на самом столе возлежит какой-то посиневший, весьма довольный жизнью труп. Куда катится этот мир?
Посмотрел !
И правда похоже, что именно так !
Ну юмор во Франции не знает границ, а пошутить на тему религии и вообще у них в крови )
Вспомните знаменитую карикатуру в Шарли Эбдо на Аллаха и Мухамеда и чем это закончилось …
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