«Уже и негр есть в команде, Черный Мага. Это не оскорбление, да? Белый Мага не скажу же ему, он же не белый. Люблю этого парня». Тренер «Легиона» из Махачкалы об игроках

Тренер «Легиона» из Второй лиги рассказал, что в команде есть «негр».

– У нас семейная обстановка в клубе. Ребята собраны вне зависимости от религии. У нас многоконфессиональный клуб. Уже и негр появился (речь про бывшего вингера «Краснодара» Льва Алима, перешедшего в махачкалинский клуб в июле – Спортс).

Ну, негр это не оскорбление, да? Я ему иногда так говорю, а мне говорят, что это оскорбление. А что, негров как называют? У нас появился Черный Мага. Американец… Как их называют? Афроамериканец.

– Темнокожий.

– Темнокожий, вот! Мы любим этого парня, он хороший. Я никогда не вкладывал в это [оскорбление]. Например, когда на нас говорят: «Черный» – я не оскорбляюсь. Я белый. Что черного во мне?

А он реально черный! Белый Мага не скажу же ему, он обидеться может. Он же не белый. Клянусь, очень люблю этого парня, – сказал главный тренер «Легиона» из LEON Второй лиги Б Ахмад Магомедкамилов.

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