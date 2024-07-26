«Уже и негр есть в команде, Черный Мага. Это не оскорбление, да? Белый Мага не скажу же ему, он же не белый. Люблю этого парня». Тренер «Легиона» из Махачкалы об игроках

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б Легион-Динамо дискриминация Ахмад Магомедкамилов Футбол

Тренер «Легиона» из Второй лиги рассказал, что в команде есть «негр».

– У нас семейная обстановка в клубе. Ребята собраны вне зависимости от религии. У нас многоконфессиональный клуб. Уже и негр появился (речь про бывшего вингера «Краснодара» Льва Алима, перешедшего в махачкалинский клуб в июле – Спортс).

Ну, негр это не оскорбление, да? Я ему иногда так говорю, а мне говорят, что это оскорбление. А что, негров как называют? У нас появился Черный Мага. Американец… Как их называют? Афроамериканец. 

– Темнокожий.  

– Темнокожий, вот! Мы любим этого парня, он хороший. Я никогда не вкладывал в это [оскорбление]. Например, когда на нас говорят: «Черный» – я не оскорбляюсь. Я белый. Что черного во мне?

А он реально черный! Белый Мага не скажу же ему, он обидеться может. Он же не белый. Клянусь, очень люблю этого парня, – сказал главный тренер «Легиона» из LEON Второй лиги Б Ахмад Магомедкамилов. 

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61 комментарий
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Классика. "Я не расист. Я знаю много хороших людей среди негров!"
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Подрались как-то кавказцы с чернокожими. Бабушка, продающая семечки на месте разборок вызывает полицию: приезжайте скорее, тут чёрные с неграми дерутся)
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Зайду ка я сюда чуть позже. Будет весело
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Надо в Махачкале открыть школу Хогвардс, там будут учиться одни Маги!
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Слову негр миллиард лет и в России оно никогда не несло негативного контекста. Нечего эту шизу "развитых" стран навязывать.
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Чёрный мага, это что-то новенькое 😂
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Возьмите ещё доктора в команду. И называйте его Мага-мед.
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+18
Иду, значит, по улице. Смотрю, чернокожий тащит телевизор. Такой же, как и у меня. Я испугался, побежал домой. Забегаю, фуух, мой на месте, посуду моет.
+18
-1
+17
Ответ MstAndreev
Классика. "Я не расист. Я знаю много хороших людей среди негров!"
скорее, расизмом было бы "Я знаю много хороших людей.. и негров"
+15
0
+15
Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом… Израиле евреи, а в Африке негры (с)
+15
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+11
Чернокожие люди относятся к негроидной расе. Для сокращения в простонародье их называют неграми. Все остальное надумывают себе больные головы. А расизмом является слово "нигер", но у нас в стране не было рабства, мы это слово не употребляем. ВОТ И ВСЁ!!!
+16
-5
+11
Ответ MstAndreev
Классика. "Я не расист. Я знаю много хороших людей среди негров!"
Я не расист. У меня даже слуга - негр.
+9
0
+9
Ответ MstAndreev
Классика. "Я не расист. Я знаю много хороших людей среди негров!"
Главное после этого сказать "Люблю этого парня!"
+8
0
+8
Ответ pavlo-one
Чёрный мага, это что-то новенькое 😂
Чёрный мага, чёрный мага -
Стоп сигнальные огни!
Чёрный мага, чёрный мага -
Если сможешь догони...
+4
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+4
Чёрный Мага - это кавказский супергерой, как Чёрный плащ
+3
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+3
Топовые интервью подъехали
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+3
Ответ MstAndreev
Классика. "Я не расист. Я знаю много хороших людей среди негров!"
Классика: пошутили над черным, а оскорбился белый либерал
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+3
Ответ MstAndreev
Классика. "Я не расист. Я знаю много хороших людей среди негров!"
Негры и люди равны
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Ответ Илья Егоров
У нас не было рабства?)
У нас привозного рабства не было, всё из местных, так скажем)
+3
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+2
Негр - это латинское слово, означающее черный. В испанском языке черный так и звучит - негро. Я их могу называть и черными, и неграми. Это одно и то же, по сути. Но если им больше нравится черный, а не негр, то пусть будет так. С меня корона не упадет, а им будет приятно.
Нас же называют белыми, а не латинским термином альба
+6
-4
+2
Ответ pavlo-one
Чёрный мага, это что-то новенькое 😂
Ошибаешься, в начале нулевых в Анжи уже играл Мишель Пансе Биллонг - он тоже был чёрным Магой
+3
-1
+2
Ты Чёрный Мага, ты обречён,
Такая плата, таков закон.
+2
0
+2
Ответ denis_wtf
Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом… Израиле евреи, а в Африке негры (с)
Реалии нашего времени. В Германии - турки.В Европе - негры.
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Надо в Махачкале открыть школу Хогвардс, там будут учиться одни Маги!
Спасибо, бро, ты сделал вечер)
+2
-1
+1
Ответ aslvowk@mail.ru
Негр - это латинское слово, означающее черный. В испанском языке черный так и звучит - негро. Я их могу называть и черными, и неграми. Это одно и то же, по сути. Но если им больше нравится черный, а не негр, то пусть будет так. С меня корона не упадет, а им будет приятно. Нас же называют белыми, а не латинским термином альба
В официальном порядке в англоязычных странах мы (не только мы, любые европеоиды) - кавказцы, как ни странно :)
В тех же Штатах до сих пор активно используется в документации. Ну а негры да, в русском языке просто негры, слово это никакого оскорбительного подтекста не несёт.
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Господи какие все Политкорректные. Негры и в Африке негры , вы ещё на колени встаньте .
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- тренер он назвал меня черным уродом
- но ты черный и ты урод
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Ответ Кирилл Дубасов
1861 год, не, не слышал
Ага, в этот момент в сша было то самое настоящее рабство, прикинь!
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Афродагестанец
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Это какой-то отрывок из Дэдпула.
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