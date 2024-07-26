«Ман Сити» хочет подписать Мусиалу, если де Брюйне покинет клуб

«Манчестер Сити» интересуется Джамалом Мусиалой.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк для CaughtOffside, в « » хотят подписать хавбека «Баварии» и сборной Германии на замену , если бельгиец решит покинуть клуб.

Это может случиться как этим, так и следующим летом. Интерес к Кевину есть у клубов Саудовской Аравии.

Фальк отмечает, что вырос в Англии, его всегда припекала , так что для «Баварии» возможный уход Джамала – большая потенциальная опасность.

Мюнхенцы не хотят терять Мусиалу, но он может задуматься об уходе, если команда потеряет и , так как это скажется на уровне исполнителей. Джамал хочет играть в такой команде, которая есть у в «Реале», чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов.

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