«Ман Сити» хочет подписать Мусиалу, если де Брюйне покинет клуб

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кевин де Брюйне Йозуа Киммих Альфонсо Дэвис Джуд Беллингем Джамал Мусиала Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Джамалом Мусиалой.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк для CaughtOffside, в «Ман Сити» хотят подписать хавбека «Баварии» и сборной Германии на замену Кевину де Брюйне, если бельгиец решит покинуть клуб.

Это может случиться как этим, так и следующим летом. Интерес к Кевину есть у клубов Саудовской Аравии.

Фальк отмечает, что Мусиала вырос в Англии, его всегда припекала АПЛ, так что для «Баварии» возможный уход Джамала – большая потенциальная опасность.

Мюнхенцы не хотят терять Мусиалу, но он может задуматься об уходе, если команда потеряет Йозуа Киммиха и Альфонсо Дэвиса, так как это скажется на уровне исполнителей. Джамал хочет играть в такой команде, которая есть у Джуда Беллингема в «Реале», чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов.

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24 комментария
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Новый шедевр редакции новостей спортса.ЕГО ВСЕГДА ПРИПЕКАЛА АПЛ. 😀
"Фальк отмечает, что Мусиала вырос в Англии и его всегда припекала АПЛ, так что для «Баварии» возможный уход Джамала – большая потенциальная опасность."
Когда же вы уже научитесь проверять тексты,перед тем как их опубликовать?
Впрочем, скорее всего это риторический вопрос,увы.
+20
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+19
Сити надо повременить. Ведь Сити может сам покинуть АПЛ осенью)
+10
-4
+6
Когда Бавария превратилась из клуба который растаскивает,в клуб который растаскивают?
+6
-1
+5
Ответ ARAMIS777
Новый шедевр редакции новостей спортса.ЕГО ВСЕГДА ПРИПЕКАЛА АПЛ. 😀 "Фальк отмечает, что Мусиала вырос в Англии и его всегда припекала АПЛ, так что для «Баварии» возможный уход Джамала – большая потенциальная опасность." Когда же вы уже научитесь проверять тексты,перед тем как их опубликовать? Впрочем, скорее всего это риторический вопрос,увы.
Может это новый сленг) типа припек душой к АПЛ)
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+4
Ответ BZB
Самый лучший вариант на замену Де Брюйне.
Вирц получше будет
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Не вижу связи: КДБ плеймейкер, а Мусиала - вингер...
И он не просто был в Англии, а 8 лет - в академии Челси.
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Ответ proska
Кдб же остаётся, не?
вообще ему уже 33 года

и последний сезон по контракту

уйдет или нет - надо начинать думать о замене, если сейчас актуальна проблема кончающегося контракта то через пару сезонов важной станет проблема уже и возраста
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Мусиалу Бавария точно не продаст, она в этом сезоне значительно усиляется и на этом фоне продавать Мусиалу это тупость.
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Мусиалу действительно хорош, Баварии не надо затягивать продление.
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Ответ Den-is
Может это новый сленг) типа припек душой к АПЛ)
Денис,если бы. :)
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Блин, один неудачный сезон за столько лет, и уже понесло навоз лопатой.)
Почему-то я уверен, что и «Бавария» ни за что не отпустит Джамала, что и Джамал не будет никуда рваться ближайшие года два-три.
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Всего 21 год, ещё два года контракта. Стоить будет 130-140 млн. Сити сейчас не могут позволить тратить такие траты (если только не продадут лидеров, того же Альвареса). Ещё покупку Ольмо могу поверить, но не Мусиалы.
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Ответ Den-is
Сити надо повременить. Ведь Сити может сам покинуть АПЛ осенью)
Ох уж эти мечты :)
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Ответ Chelsea`s Lev
Не вижу связи: КДБ плеймейкер, а Мусиала - вингер... И он не просто был в Англии, а 8 лет - в академии Челси.
мусиала не вигер атакующий полузащитник так-то
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В этом году продлят Мусиалу и разговоры закончатся
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Ответ Аврал
Когда Бавария превратилась из клуба который растаскивает,в клуб который растаскивают?
Эпопея с поиском главного тренера этой весной вряд ли повлияла на игроков положительно
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Вот прям, почему то, ожидал сегодня эту новость на фоне слухов о переходе КДБ в Эмираты.
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Посадить на трибуну рядом с Дэвисом, потом скатертью дорожка.
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Самый лучший вариант на замену Де Брюйне.
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Кдб же остаётся, не?
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