«Ман Сити» хочет подписать Мусиалу, если де Брюйне покинет клуб
«Манчестер Сити» интересуется Джамалом Мусиалой.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк для CaughtOffside, в «Ман Сити» хотят подписать хавбека «Баварии» и сборной Германии на замену Кевину де Брюйне, если бельгиец решит покинуть клуб.
Это может случиться как этим, так и следующим летом. Интерес к Кевину есть у клубов Саудовской Аравии.
Фальк отмечает, что Мусиала вырос в Англии, его всегда припекала АПЛ, так что для «Баварии» возможный уход Джамала – большая потенциальная опасность.
Мюнхенцы не хотят терять Мусиалу, но он может задуматься об уходе, если команда потеряет Йозуа Киммиха и Альфонсо Дэвиса, так как это скажется на уровне исполнителей. Джамал хочет играть в такой команде, которая есть у Джуда Беллингема в «Реале», чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов.
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"Фальк отмечает, что Мусиала вырос в Англии и его всегда припекала АПЛ, так что для «Баварии» возможный уход Джамала – большая потенциальная опасность."
Когда же вы уже научитесь проверять тексты,перед тем как их опубликовать?
Впрочем, скорее всего это риторический вопрос,увы.
И он не просто был в Англии, а 8 лет - в академии Челси.
и последний сезон по контракту
уйдет или нет - надо начинать думать о замене, если сейчас актуальна проблема кончающегося контракта то через пару сезонов важной станет проблема уже и возраста
Почему-то я уверен, что и «Бавария» ни за что не отпустит Джамала, что и Джамал не будет никуда рваться ближайшие года два-три.