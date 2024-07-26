«Ювентус» проиграл 0:3 «Нюрнбергу» из 2-й немецкой лиги в первом предсезонном матче при Мотте. Тренер доволен: «Увидел команду, способную доминировать»

Теги Нюрнберг Ювентус бундеслига Германия Тиаго Мотта серия А Италия Д2 Германия Футбол

Тиаго Мотта не расстроился из-за поражения в первом матче во главе «Ювентуса».

Команда провела в Германии товарищескую игру против «Нюрнберга», выступающего во втором дивизионе, и потерпела поражение со счетом 0:3.

Выступавшие на Евро-2024 и Кубке Америки футболисты не принимали участия, но сыграли некоторые новички, включая хавбека Кефрена Тюрама и вратаря Микеле Ди Грегорио.

«Мы можем лучше контролировать игру, дольше владеть мячом, чтобы добиться организованности, изматывать соперника и находить пространство для атак.

В начале второго тайма мы временами действовали хорошо, но затем на фоне общей неорганизованности атакующих действий позволяли сопернику найти пространство.

В начале второго тайма я увидел команду, способную доминировать над соперниками и создавать моменты. В этом и заключается идея. Мы должны увеличить продолжительность этого отрезка, делать это как можно дольше.

Мы хорошо подготовились. Сегодняшнее поражение нужно воспринимать правильно. Но, конечно, нам нужно быстро прибавлять. Мы должны продолжать работать в том же духе», – цитирует главного тренера туринцев il BiancoNero.

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40 комментариев
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Это Мотта про Нюрнберг 😁
+82
-4
+78
Саенко играл?
+34
-1
+33
В рядах доминаторов прибыло)
+21
-3
+18
Ответ ОттоДракула
Саенко играл?
Да, вместе с Сапоговым
+17
0
+17
Ответ ОттоДракула
Саенко играл?
Он в Спартак вроде несколько лет назад ушёл
+17
0
+17
Еще один доминатор.)))
+16
0
+16
Ответ Vatikan
такая мифическая доминация. Аллегри надо было оставить, я всегда говорил, что на нём команда держится
😂😂😂Смешной ты парень
+7
-2
+5
Какой счет бы был, если бы они плохо подготовились тогда
+5
-1
+4
бразильский слоняра пришёл, чтобы утопить старушку в пучине пердивов. первый шаг сделан!
+19
-15
+4
все по плану хейтерки могут ту плясат

они даже игру не смотрели (не оправдание)

6 день тренеровок

ЗЫ Влахович лучше вообще к точки не ходи

достал
+5
-1
+4
Ответ Overkiller
"Мы можем доминировать с командой немецкого пердива..." Вы, дальше ### c Интером, Миланом и Наполи ДОЛЖНЫ доминировать, а не "ну можем..."
Ты хочешь сказать, что в первом товарняке с молодёжкой он должен уничтожить Нюрнберг?
+5
-1
+4
Ответ Папа Футбола
Это Мотта про Нюрнберг 😁
Достойно))
+5
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+4
Артета 2.0 ?
+4
-2
+2
Ответ Juve164
Ты хочешь сказать, что в первом товарняке с молодёжкой он должен уничтожить Нюрнберг?
Да ничего он не должен, глупо просто про доминацию говорить.
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Ответ Vatikan
чем я насмешил, я серьезный аналитик так-то
Оно и видно, что серьёзный.
Про оставление Аллегри и то, что всё держалось на нём - очень смешно
+3
-1
+2
Это всего лишь товарищеский матч с составом в основном из молодёжи, эти игры нужны только для обкатки идей и наработки игровых связей, результат имеет третьестепенное значение, вы реально думаете что клубам до этого есть дело в предсезонке? Пусть хоть все товарняки проиграют, главное чтоб в сезон команда вкатилась уже с внятным рисунком игры. И от таких поражений больше пользы, чем если бы Юве скажем закатил один мяч и потом оборонял это преимущество. Чем быстрее тренер увидит слабые места команды, тем лучше.
+2
0
+2
Ответ Overkiller
Да ничего он не должен, глупо просто про доминацию говорить.
Ну кальмабайки послушали, дай теперь про доминацию послушать)
+1
0
+1
После того как МЮ проиграл первую игру предсезонки Русенборгу, некоторые уникумы стали писать, что ничего не изменилось и сезон обречен)) Тут такая же ситуация. Люди вообще не понимают, что такое предсезонные игры.
+1
0
+1
Ответ Juve164
😂😂😂Смешной ты парень
чем я насмешил, я серьезный аналитик так-то
+3
-2
+1
Ответ Juve164
Ты хочешь сказать, что в первом товарняке с молодёжкой он должен уничтожить Нюрнберг?
Даже не пытайся это объяснить этим клоунам )
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Ответ Overkiller
"Мы можем доминировать с командой немецкого пердива..." Вы, дальше ### c Интером, Миланом и Наполи ДОЛЖНЫ доминировать, а не "ну можем..."
😂😂
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Ответ Заяцволк
Во, с самого первого матча правильный настрой, а не вот эти предыдущие плешивые "Мы можем бороться за попадание в 4-ку, главное не вылететь из неё, Эмполи - серьёзный соперник, нужно чуть ближе к своим воротам играть" и т.п.
Чувак они 0:3 проиграли)
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Ответ ParvizLNDRreal
Будет тоже самое что и Сарри. Не будут эти миллионеры, носиться как те, кому есть что доказать. Сольют его. 100%.
А кому там нечего доказывать в составе? Одни ноунеймы
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ТЯГОМОТИНА 2024 ))))))))
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Быляяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!₽))))))))))))))))))))))))
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Что-то очень много стало доминаторов. Артета всех заразил что ли.
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Тотализатор веноват
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Интервью по конспектам тен хага
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Рецензию по игре можно назвать Нюрнбергский трибунал
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Верните маэстро Аллегри
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