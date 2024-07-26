«Ювентус» проиграл 0:3 «Нюрнбергу» из 2-й немецкой лиги в первом предсезонном матче при Мотте. Тренер доволен: «Увидел команду, способную доминировать»
Тиаго Мотта не расстроился из-за поражения в первом матче во главе «Ювентуса».
Команда провела в Германии товарищескую игру против «Нюрнберга», выступающего во втором дивизионе, и потерпела поражение со счетом 0:3.
Выступавшие на Евро-2024 и Кубке Америки футболисты не принимали участия, но сыграли некоторые новички, включая хавбека Кефрена Тюрама и вратаря Микеле Ди Грегорио.
«Мы можем лучше контролировать игру, дольше владеть мячом, чтобы добиться организованности, изматывать соперника и находить пространство для атак.
В начале второго тайма мы временами действовали хорошо, но затем на фоне общей неорганизованности атакующих действий позволяли сопернику найти пространство.
В начале второго тайма я увидел команду, способную доминировать над соперниками и создавать моменты. В этом и заключается идея. Мы должны увеличить продолжительность этого отрезка, делать это как можно дольше.
Мы хорошо подготовились. Сегодняшнее поражение нужно воспринимать правильно. Но, конечно, нам нужно быстро прибавлять. Мы должны продолжать работать в том же духе», – цитирует главного тренера туринцев il BiancoNero.
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они даже игру не смотрели (не оправдание)
6 день тренеровок
ЗЫ Влахович лучше вообще к точки не ходи
достал
Про оставление Аллегри и то, что всё держалось на нём - очень смешно