Александр Мостовой: «Как критику мои слова воспринимают те, кто не играл в футбол на высоком уровне: всякие Абаскали и Слуцкие. Разбираюсь больше, чем кто-либо из них»

Александр Мостовой готов приехать к Сергею Юрану в «Пари НН».

– Учеба в академии РФС предполагает стажировку, а с мы много-много лет играли и дружили, а сейчас можем созвониться или посидеть с общими друзьями, поэтому, конечно, если будет такая возможность, пойду к Юрану одним из первых. Позвоню ему и поеду в Нижний Новгород.

Для моей стажировки это отличная команда и город, в котором я был и на чемпионате мира, и в гостях у самого Сергея. Да и от Москвы недалеко – прекрасная атмосфера!

– Почему вы никогда не критикуете Юрана?

– Честно, смешно смотреть на эту заезженную пластинку про то, что Мостовой всех критикует. в футболе разбирается больше, чем кто-либо. Имею в виду тех, кто никогда не играл. Поэтому мои слова – это не критика, а правда. Как критику их воспринимают те, кто никогда не играл в футбол на высоком уровне: всякие и , – сказал бывший полузащитник сборной России.