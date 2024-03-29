Александр Мостовой: «Как критику мои слова воспринимают те, кто не играл в футбол на высоком уровне: всякие Абаскали и Слуцкие. Разбираюсь больше, чем кто-либо из них»

Теги Спартак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Юран высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой готов приехать к Сергею Юрану в «Пари НН».

– Учеба в академии РФС предполагает стажировку, а с Сергеем мы много-много лет играли и дружили, а сейчас можем созвониться или посидеть с общими друзьями, поэтому, конечно, если будет такая возможность, пойду к Юрану одним из первых. Позвоню ему и поеду в Нижний Новгород.

Для моей стажировки это отличная команда и город, в котором я был и на чемпионате мира, и в гостях у самого Сергея. Да и от Москвы недалеко – прекрасная атмосфера!

– Почему вы никогда не критикуете Юрана?

– Честно, смешно смотреть на эту заезженную пластинку про то, что Мостовой всех критикует. Мостовой в футболе разбирается больше, чем кто-либо. Имею в виду тех, кто никогда не играл. Поэтому мои слова – это не критика, а правда. Как критику их воспринимают те, кто никогда не играл в футбол на высоком уровне: всякие Абаскали и Слуцкие, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну в пятницу вечером зачем ему звонить?))
+83
-3
+80
Ну куда этим Слуцким и Абаскалям до дружка Мостового Юрана, который за 20 лет тренерства выиграл только кубок Эстонии лет 15 назад.
+51
-1
+50
Ответ Клирик
Ну в пятницу вечером зачем ему звонить?))
У него каждый день, как у тебя пятница.
+35
-4
+31
Как же хочется чтобы хотя бы на пару матчей Мостовой стал главным тренером и как бы "тренеришки" Абаскаль и Слуцкий наваляли его команде на поле.
Мечта.
+25
-2
+23
Господи,да назначьте его уже куда-нибудь тренером,пусть покажет как надо!Потом всей страной поржем хоть!
+19
-2
+17
Уже надоел, одно и тоже повторяет как дятел
+26
-11
+15
Ответ Великий Алонсо
Уже надоел, одно и тоже повторяет как дятел
Прямо как ты в своих комментах про Роналду.
+23
-8
+15
Объясните ему, что не каждый хороший футболист способен быть хорошим тренером.
А на мой субъективный взгляд, глупый человек вообще не способен быть тренером. А Мостовой, очевидно, умом не блещет.
+6
0
+6
Про Тедесков всяких там еще забыл, который скакать будет летом на ЧЕ
+7
-2
+5
Ответ Пацанчик реальный
Господи,да назначьте его уже куда-нибудь тренером,пусть покажет как надо!Потом всей страной поржем хоть!
Уже назначали. В Медиалиге. Обoсрался.
+7
-2
+5
Понять и простить. Обнять и плакать. Мало того, что Мостовой не умëн, он ещë и не воспитан должным образом. Дилетант и хвастун. Кроме, как на поле футболистом - он пока себя ни в чëм не проявил, но судить берëтся абсолютно обо всëм. Смешной и глупый человек.
+4
0
+4
Даже интересно, найдётся оригинал, который доверит ему команду?)
+4
0
+4
Там длинный список тренеришек: Билл Струт Арриго Сакки Лео Бенхаккер Карлос Альберто Паррейра Валерий Непомнящий Альберто Дзаккерони Авраам Грант Грегорио Мансано Карлуш Кейруш Гаджи Гаджиев Хорхе Сампаоли Рафаэль Бенитес Андре Виллаш-Боаш Леонид Слуцкий Маурицио Сарри Жозе Моуринью.
+5
-2
+3
А почему ему никто не может возразить аргументировано и ткнуть мордой в грязь? Ладно, Абаскаль. Но на счёт Слуцкого - человек выигрывал чемпионат у Зенита с Халком и ко, с 4-5 бюджетом в лиге. Единственный тренер, вывел свою команду в 1/4 современной лч, сборную на евро вывел из сложного положения, хоть там и обделался. За границей в не последних странах поработал. Мостовой просто очень глупый, либо Слуцкий у него женщину увёл. Разбирается в футболе он🤡🤡🤡
+3
0
+3
Были бы у Барсика достижения .. или хотя бы Спартак тренировал, Мостовой бы про дружбу забыл, а так а одной лодке
+5
-2
+3
Ответ Великий Алонсо
Уже надоел, одно и тоже повторяет как дятел
Это #ятлы с завидным упорством пишут "одно и тоже" вместо "одно и то же".
+3
-1
+2
Авторы Sports.ru любят кринжухи накинуть)
+1
0
+1
Ответ Пацанчик реальный
Господи,да назначьте его уже куда-нибудь тренером,пусть покажет как надо!Потом всей страной поржем хоть!
Так назначали. Даже медиалигу не вывез
+1
0
+1
По ходу Абаскаль уже задолбался икать сегодня из-за Царя
+3
-2
+1
царь снова в деле.
+1
0
+1
Жду-не дождусь, когда это начнет тренировать
+1
0
+1
Как же он жалок.....
+1
0
+1
Ответ Rosenbaum
Даже интересно, найдётся оригинал, который доверит ему команду?)
Ему бы сначала команду "Фу" освоить...
0
0
0
Смысл его слов один: "Поехал бы к старому другу сделать вид, что стажируюсь, а на самом деле пиво, банька и т.д"
0
0
0
"Разбираюсь в футболе больше, чем кто-либо....и до сих пор жду звонков из ведущих клубов😢
0
0
0
значит, скоро у Спартака будет тренер Мостовой.
0
0
0
Ну, разбираешься ты в футболе, а дальше-то что?
0
0
0
Я,да я,а дальше - все знают.....
0
0
0
Как точно "Царь" вписывается в поговорку "Без царя в голове"!
0
0
0
Мостовой хоть большого ничего не выигрывал,игроком был неплохим. Игровая практика огромная,и конечно во многом прав,но мания величия присутствует.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий