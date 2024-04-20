Мостовой о Юране в «Спартаке»: «Я не против. Было бы круто, если бы он меня в штаб взял»
Александр Мостовой признался, что готов поработать с Сергеем Юраном в «Спартаке».
Ранее появилась информация, что неделю назад главному тренеру «Пари НН» звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».
– Юран справится с давлением в «Спартаке»?
– Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл – уволили. В футболе все одинаково.
– Но подошел бы сам Юран «Спартаку»?
– «Спартаку» многие подошли бы. Я могу еще фамилий 20 назвать, если не больше.
– В таком случае, вы были бы рады приходу Юрана в «Спартак»?
– Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял, – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
– Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл – уволили.
Прямо сейчас у Юрана три луза подряд и следующая игра с Динамо.
И говорить об одинаковом давлении смешно. На Абаскаля все время работы оказывалось беспрецедентное давление. Достаточно перейти по его тегу и посмотреть сколько ангажированные сми писали всякой ерунды. Один Жуков за 19 дней апреля 5 раз говорил об Абаскале и Спартаке.
P.S. Вообще давно наблюдаю какую-то странную тенденцию считать что Юран был крутым футболистом. Это форвард уровня Соболева, тот же Погребняк был на три головы сильнее барсика
А Юран может и стрельнуть...
Он один из не многих кого не будет полоскать пресса, ветераны и прочая нечисть. Он же свой, отечественный и чеканить умеет! Я думаю есть шанс. Любого иностранца сразу сожрут