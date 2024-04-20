Мостовой о Юране в «Спартаке»: «Я не против. Было бы круто, если бы он меня в штаб взял»

Александр Мостовой признался, что готов поработать с Сергеем Юраном в «Спартаке».

Ранее появилась информация, что неделю назад главному тренеру « » звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».

– справится с давлением в « »?

– Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл – уволили. В футболе все одинаково.

– Но подошел бы сам Юран «Спартаку»?

– «Спартаку» многие подошли бы. Я могу еще фамилий 20 назвать, если не больше.

– В таком случае, вы были бы рады приходу Юрана в «Спартак»?

– Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял, – сказал бывший футболист «Спартака» .