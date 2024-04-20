Мостовой о Юране в «Спартаке»: «Я не против. Было бы круто, если бы он меня в штаб взял»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Сергей Юран Пари НН Футбол

Александр Мостовой признался, что готов поработать с Сергеем Юраном в «Спартаке».

Ранее появилась информация, что неделю назад главному тренеру «Пари НН» звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».

Юран справится с давлением в «Спартаке»?

– Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл – уволили. В футболе все одинаково.

Но подошел бы сам Юран «Спартаку»?

– «Спартаку» многие подошли бы. Я могу еще фамилий 20 назвать, если не больше.

В таком случае, вы были бы рады приходу Юрана в «Спартак»?

– Я был бы не против. Еще было бы круто, если бы он меня в штаб там взял, – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

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45 комментариев
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"...ведь мы оба умеем хорошо чеканить,"- добавил Александр
+47
-1
+46
Зачем Юрану за спиной такой мощный конкурент!)
+27
-2
+25
Этот дуэт задавит интеллектом любого
+21
-2
+19
Да нужен ты ему бестолковый такой
+22
-5
+17
– Юран справится с давлением в «Спартаке»?

– Давление есть во всех командах, если нет результата. В Нижнем Новгороде по-другому, что ли? Нет, все то же самое. Два матча проиграл – уволили.

Прямо сейчас у Юрана три луза подряд и следующая игра с Динамо.
И говорить об одинаковом давлении смешно. На Абаскаля все время работы оказывалось беспрецедентное давление. Достаточно перейти по его тегу и посмотреть сколько ангажированные сми писали всякой ерунды. Один Жуков за 19 дней апреля 5 раз говорил об Абаскале и Спартаке.
+11
-1
+10
Ответ Kirlian
Да нужен ты ему бестолковый такой
Юран типа толковый 😄
+17
-8
+9
Ответ Yobo
Юран типа толковый 😄
Вряд ли это тот случай, когда минус на минус дают плюс)
+8
0
+8
Ответ Spaten
Зачем Юрану за спиной такой мощный конкурент!)
Мостовой на багаже Юрана
+7
0
+7
Ответ ericssons
Клинсман и Марадона например тоже тупые, но им давали работать. Потому что были крутыми футболистоми.
Давать-то давали, только что из этого получилось?
+5
0
+5
Ребята, где под петицией подписаться? Хочу это увидеть.
+5
0
+5
Ответ Evgeny Trifonov
Этот дуэт задавит интеллектом любого
Клинсман и Марадона например тоже тупые, но им давали работать. Потому что были крутыми футболистоми.
+4
0
+4
Ответ leon01
Дайте уже Мостовому хоть что-то!
Только не мяч , а то чеканить начнет 😂😂😂
+2
0
+2
Ответ ericssons
Клинсман и Марадона например тоже тупые, но им давали работать. Потому что были крутыми футболистоми.
Можно полюбопытствовать, вы сейчас Марадону сравнили с Барсиком, или Клинсмана?

P.S. Вообще давно наблюдаю какую-то странную тенденцию считать что Юран был крутым футболистом. Это форвард уровня Соболева, тот же Погребняк был на три головы сильнее барсика
+4
-2
+2
Шутки шутками...
А Юран может и стрельнуть...
Он один из не многих кого не будет полоскать пресса, ветераны и прочая нечисть. Он же свой, отечественный и чеканить умеет! Я думаю есть шанс. Любого иностранца сразу сожрут
+4
-2
+2
Прикольный будет тандем 😂
+1
0
+1
В ассистенты Мостовому - пару футбольных фристайрелов, мастеров чеканки
+1
0
+1
Можно будуе билеты на послематчевые пресс-конференции продавать.
+2
-1
+1
Дайте уже Мостовому хоть что-то!
+1
0
+1
Я бы хотел на это посмотреть))
+3
-2
+1
Ответ Холден Колфилд
"...ведь мы оба умеем хорошо чеканить,"- добавил Александр
Вот вроде уже сто раз шутили на эту тему , но тут прям очень хорошо 😂😂😂
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Ответ Buharoid
Ну Клинсманн неплохо выступил на домашнем ЧМ
Возможно, спорить не стану. Может упустил.
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Ответ Пользователь Huawei
Давать-то давали, только что из этого получилось?
Ну Клинсманн неплохо выступил на домашнем ЧМ
0
0
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Ответ ericssons
Получше чем у Абаскаля!
Ну не знаю. Там на сколько я помню, вообще мрак был.
0
0
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Ответ Пользователь Huawei
Давать-то давали, только что из этого получилось?
Получше чем у Абаскаля!
+1
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0
в этой новости прекрасно всё, кроме назначения в Спартак...
+1
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0
Не мытьём, так катанием.
0
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Ответ Yobo
Юран типа толковый 😄
Ну из говна палочку сделать, в отличие тех ноунеймов
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блин, кроме Горлуковича никто не откачает КБ
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смех смехом....но тандем ЮранМост много интереснее ржавого или др ноунеймов с запада...
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как в двух параллельных вселенных.
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