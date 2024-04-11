Кирилл Гоцук: «Все мечтают попасть в «Зенит», но я хотел бы в «Спартак». Это бренд»

Теги Спартак Зенит Паоло Мальдини Алессандро Неста премьер-лига Россия Сергей Юран Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Футбол

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук признался, что хочет поиграть в «Спартаке».

За какую команду в чемпионате России ты бы хотел играть? Вернее, куда ты мечтаешь попасть?

– Думаю, все мечтают попасть в «Зенит». Но у меня отец в детстве болел за «Спартак». Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в московском «Спартаке».

А чего хочешь ты?

– «Спартак» – это бренд! Если абстрагироваться от того, что я капитан «Пари НН» и я здесь уже очень давно, естественно, я хотел бы в «Спартак».

Почему «Интер» [тебе нравится больше других]?

– «Интер»? Много есть нюансов, почему он мне нравится. Первое – это тренер. Второе – игроки! Много игроков очень опытных. И плюс Италия мне всегда нравилась, с детства. Такой чемпионат! Раньше там господствовал «Милан», давно, когда там играли хорошие защитники: Неста, Мальдини. И Италии я всегда симпатизирую как раз из‑за того, как действуют игроки в обороне, как обороняются всей командой. Много тактики!

Поэтому у вас один из наименьших показателей по пропущенным голам [в Мир РПЛ: 23 гола, меньше только у «Зенита» и «Краснодара»]?

– Сергею Николаевичу [Юрану] тоже «Интер» нравится. Думаю, да! – сказал Кирилл Гоцук в эфире «Матч ТВ».

31-летний защитник выступает за «Пари НН» с 2020 года. В этом сезоне Гоцук провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Статистику Гоцука можно увидеть здесь.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Потому что только в Спартаке игроку уровня Гоцук могут накинуть зарплату пару лямов)
+23
-11
+12
Ответ Василий Аникин
Гоцук, уважаю
Когда Гоцук наступом на ногу травмировал Айртона и тупо прошел мимо, тоже уважал?
+14
-3
+11
Ответ Батуа
Когда Гоцук наступом на ногу травмировал Айртона и тупо прошел мимо, тоже уважал?
Да он недавно за малым Фамейе из Балтики ногу не сломал .
+6
-1
+5
Убираем букуву Н в слове БРЕНД и все сходится.
+11
-7
+4
Посмотреть бы линию защиты Тимофеев- Гоцук, Гацкан- Ковтун, это как чеховский Витязь практически )
+5
-2
+3
Ответ Spaten
Посмотреть бы линию защиты Тимофеев- Гоцук, Гацкан- Ковтун, это как чеховский Витязь практически )
Гацкан не защитник. Опорник.
+3
0
+3
В Спартак-2 с хорошей ЗП капитаном через год ( для вывода Спартака-2 в первую лигу).
+1
0
+1
Ответ bubon1k
Гоцук отличный защитник в общем и целом по соотношению цена/качество. Он лидер по выигранным верховым единоборствам и один из лидеров по перехватам, достаточно много забивает для защитника, по-моему в топ-10 всех игроков НН по забитым мячам (пусть клубу и меньше 10 лет), статка в этом сезоне 1+3 и Нижний мало пропускает
Он хороший защитник для НН, но не для более высокго уровня.
+1
0
+1
журналист плохо расслышал, там прозвучало не "бренд", а "бред"...
+9
-9
0
Вообще, западло, действующему игроку говорить, о том, что он хочет в другой , конкретный клуб.Да ещё и в местной Лиге.
+4
-4
0
Вот и замена Гоги
0
0
0
Ответ Батуа
Когда Гоцук наступом на ногу травмировал Айртона и тупо прошел мимо, тоже уважал?
Гоцук крепкий защитник старой школы
жесткий и неуступчивый
а что до травм - бывает такое
0
0
0
Ответ Алекс75
Он хороший защитник для НН, но не для более высокго уровня.
Джикия из амкара переходил и ничего, как-то оказался на этом «высоком» спартаковском уровне
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий