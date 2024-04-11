Кирилл Гоцук: «Все мечтают попасть в «Зенит», но я хотел бы в «Спартак». Это бренд»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук признался, что хочет поиграть в «Спартаке».

– За какую команду в чемпионате России ты бы хотел играть? Вернее, куда ты мечтаешь попасть?

– Думаю, все мечтают попасть в «Зенит». Но у меня отец в детстве болел за « ». Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в московском «Спартаке».

– А чего хочешь ты?

– «Спартак» – это бренд! Если абстрагироваться от того, что я капитан «Пари НН» и я здесь уже очень давно, естественно, я хотел бы в «Спартак».

– Почему «Интер» [тебе нравится больше других]?

– «Интер»? Много есть нюансов, почему он мне нравится. Первое – это тренер. Второе – игроки! Много игроков очень опытных. И плюс Италия мне всегда нравилась, с детства. Такой чемпионат! Раньше там господствовал « », давно, когда там играли хорошие защитники: , . И Италии я всегда симпатизирую как раз из‑за того, как действуют игроки в обороне, как обороняются всей командой. Много тактики!

– Поэтому у вас один из наименьших показателей по пропущенным голам [в Мир : 23 гола, меньше только у «Зенита» и «Краснодара»]?

– Сергею Николаевичу [Юрану] тоже «Интер» нравится. Думаю, да! – сказал в эфире «Матч ТВ».

31-летний защитник выступает за «Пари НН» с 2020 года. В этом сезоне Гоцук провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Статистику Гоцука можно увидеть здесь.