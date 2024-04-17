Экс-арбитр Фернандес об удалении Араухо: «Он лишь положил руку на плечо Барколя. Это не фол для меня»
Экс-судья Павел Фернандес считает, что Рональд Араухо не фолил на Брэдли Барколя.
«Барселона» осталась в меньшинстве на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Судья Иштван Ковач показал Араухо прямую красную карточку после того, как защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.
Матч завершился поражением «блауграны» со счетом 1:4.
«Если Ковач зафиксировал нарушение, он [Араухо] должен быть удален с поля, потому что был последним.
Вопрос в том, был ли это фол? Уругваец всего лишь положил руку ему [Барколя] на плечо, и в этом причина его падения? Для меня – нет», – написал Фернандес.
Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барсу» «ограбили». Защитника могут наказать
Нет слов
"Он лишь поставил ногу на пути соперника"
"Он лишь кистью руки коснулся мяча в штрафной"
"Он лишь ударил соперника ногой в грудь"
Руку на плечо положил и немного потянул-согласен, на фол и тем более на красную не тянет. Причины падать не было
Заплел ноги-100% нарушение и фол последней надежды. Прямая красная.
Решение судьи абсолютно верное
Это не Пике сыграл рукой, это мяч сыграл рукой Пике, так как мяч игроком Барселоны не является, то это не пенальти, по моему
Хави повёл себя не подабаючи для тренера топ клуба!
Причина удаления Араухо - в неверно принятом им решении, это точно, почему он неверно его принял? Потому что в Испании такие вещи свистят в отношении защитника бчк Араухо крайне редко, а должны свистеть минимум каждый второй такой контакт, тогда он это перестал бы делать - для меня лично это очевидно. И никакой Рюдигер, Камавинга или Карвахаль этого не делают, ну или стараются не делать, потому что все игроки Реала знают, что получат красную. Потому что нас в Испании судят иначе, чем вас.