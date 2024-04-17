Экс-арбитр Фернандес об удалении Араухо: «Он лишь положил руку на плечо Барколя. Это не фол для меня»

Экс-судья Павел Фернандес считает, что Рональд Араухо не фолил на Брэдли Барколя.

« » осталась в меньшинстве на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала чемпионов. Судья Иштван Ковач показал Араухо прямую красную карточку после того, как защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан , выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.

Матч завершился поражением «блауграны» со счетом 1:4.

«Если Ковач зафиксировал нарушение, он [Араухо] должен быть удален с поля, потому что был последним.

Вопрос в том, был ли это фол? Уругваец всего лишь положил руку ему [Барколя] на плечо, и в этом причина его падения? Для меня – нет», – написал Фернандес.

Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барсу» «ограбили». Защитника могут наказать