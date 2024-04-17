Экс-арбитр Фернандес об удалении Араухо: «Он лишь положил руку на плечо Барколя. Это не фол для меня»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Иштван Ковач судья Рональд Араухо Брэдли Барколя Павел Фернандес Футбол

Экс-судья Павел Фернандес считает, что Рональд Араухо не фолил на Брэдли Барколя.

«Барселона» осталась в меньшинстве на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Судья Иштван Ковач показал Араухо прямую красную карточку после того, как защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.

Матч завершился поражением «блауграны» со счетом 1:4.

«Если Ковач зафиксировал нарушение, он [Араухо] должен быть удален с поля, потому что был последним.

Вопрос в том, был ли это фол? Уругваец всего лишь положил руку ему [Барколя] на плечо, и в этом причина его падения? Для меня – нет», – написал Фернандес.

Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барсу» «ограбили». Защитника могут наказать

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136 комментариев
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Страшно от одной мысли, что этот человек годами судил в Ла Лиге. Если на поле неверное решение можно скинуть на «ошибку», то сидя за экраном и имея сотню ракурсов делать такое «высказывание»
Нет слов
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Он ещё и по ногам его ударил
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Так можно любой фол оправдать
"Он лишь поставил ногу на пути соперника"
"Он лишь кистью руки коснулся мяча в штрафной"
"Он лишь ударил соперника ногой в грудь"
+67
-20
+47
Эвребе: «Мяч лишь несколько раз попал в руку игроков Барселоны. Это не фол, по-моему»
+41
-3
+38
Ответ ster3
Он ещё и по ногам его ударил
Это он не видит)
+31
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+28
Ответ ster3
Он ещё и по ногам его ударил
Это другое
+25
-2
+23
Началась работа в медиа. Всё чтобы обелить очередной позор
+26
-6
+20
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
А что не так в его решении?
Руку на плечо положил и немного потянул-согласен, на фол и тем более на красную не тянет. Причины падать не было
Заплел ноги-100% нарушение и фол последней надежды. Прямая красная.
Решение судьи абсолютно верное
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Фол последней надежды. Чистая красная.
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Неуй руки распускать, в футбол играют ногами, корень фут!
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ахах еще один от Негрейры подошёл
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Ответ Gio Land
Эвребе: «Мяч лишь несколько раз попал в руку игроков Барселоны. Это не фол, по-моему»
Нет, там не так было.
Это не Пике сыграл рукой, это мяч сыграл рукой Пике, так как мяч игроком Барселоны не является, то это не пенальти, по моему
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Ответ Геннадий Тимченко
А кто же тогда фолил❓🤔
Барколя своим плечом нагло врезал в ладонь Араухо
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+4
Ответ Raul14
Это другое
А вот на Суаресе в матче с ПСЖ был пенальти, - добавил Фернандес
+5
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+4
Ответ WIZAAAARD
Мы обсуждаем футбол, не балет Тут должна присутствовать борьба, но в каких-то пределах. Игроки в каждом матче толкаются, кладут руки на плечи соперников и многое другое Тут уже каждый судья имеет свои рамки дозволенного Если судить категорично, то можно на каждом угловом ставить точку. Ведь там все толкаются, хватают друг-друга
Борьба может быть плечо в плечо, руками в футболе может играть только подающий аут и вратарь, всё
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У Барселоны походу заготовленная колода судьей было , чтоб после игры комментарии оставлять
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Ну зачем этот бред, фол чистейший, и зачем Араухо его делал на 29 минуте матча мне непонятно.
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После первого матча слишком шумели фаны барсы ) доорались идиоты 😃😃😃
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Ответ ves
У меня простой вопрос!Если бы подобное сделал бы Рюдигер в матче с Сити,Ковач тоже бы его удалил? И что бы тогда говорили болельщики Реала??? То-то и оно: своя рубашка ближе к телу...При этом не факт,что Ковач на Бернабеу бы удалил Рюдиера за подобное,как и не увидел пенальти на толчок Карвахаля в штрафной в матче с Ливерпулем... Се ля ви...
И у меня к тебе такой же вопрос, сделай такое Маркиньос, к примеру с Ямалем, ты бы тоже говорил, что ничего не было и удаление липовое?
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Судья чотко отсудил матч!
Хави повёл себя не подабаючи для тренера топ клуба!
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А мнения не выкормышей Негрейры, а нормальных судей, будет?
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Испанские судьи ненормальные люди
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Ответ Гамаль Хайдаров
чья бы корова мычала, вон как вели себя рюдигер, каваминга и винисиус но им ничего нет за грязную игру. а про Хави ты прав, та еще истеричка, так реагировать и удаляться…
Смотрите, я вообще за контактную борьбу в футболе и на мой взгляд футбол потерял в этом компоненте в последние 15-20 лет. Но вот этот поток д-ма, притянутый за уши на это пробарсуческом сайте в отношении игроков Реала после каждого матча ЛЧ в комментах, - это оставьте при себе. Мне этот ваш местный сюрреализм до одного места.

Причина удаления Араухо - в неверно принятом им решении, это точно, почему он неверно его принял? Потому что в Испании такие вещи свистят в отношении защитника бчк Араухо крайне редко, а должны свистеть минимум каждый второй такой контакт, тогда он это перестал бы делать - для меня лично это очевидно. И никакой Рюдигер, Камавинга или Карвахаль этого не делают, ну или стараются не делать, потому что все игроки Реала знают, что получат красную. Потому что нас в Испании судят иначе, чем вас.
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Ответ ягодицы ямаля
для испанских судей разве существуют фолы против соперников путы?
Во во, по ходу не существуют, Итурральде любой пенальти в ворота Барсы разберет и скажет, что ничего не было. Любой.
+3
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+3
Ответ Gio Land
Эвребе: «Мяч лишь несколько раз попал в руку игроков Барселоны. Это не фол, по-моему»
Ну попал и попал, чего бубнить то? Еще и пенальти может назначить? (с)
+3
0
+3
Сейчас ещё подключатся суперарбитры, поклонники и легенды Барселоны: Эвребё и Айтекин. Они бы точно даже не свистнули в свою свистульку.
+2
0
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Дело Негрейры живёт даже вне футбольного поля, экс-судьи ЛЛ в своём репертуаре даже в отставке.
+3
-1
+2
Испанский судья написал про фол испанской команды. Это ведь необъективное мнение
+2
0
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Вообще говоря эпизод на усмотрение судьи (у каждого судьи свой скажем так предел контакта для определения фола и у некоторых планка высокая для борьбы и для них это не фол), но скорее это фол, чем нет, кроме того, есть ВАР и там есть тоже судьи. Араухо привык в Испании, что ему руками можно делать всё, что угодно и ему за это ничего не будет, Винисиус, не даст соврать. В Европе просто нет негрейровских судей и здесь судят иначе и это красная. Психует Хави и ведёт себя, как мудак? - это тоже красная. Ну такие правила в футболе, никак не негрейровские стандарты.
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Мне интересно,все эти бывшие судьи как относились к чужим трактовкам своих решений?
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0
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