Экс-арбитр Итурральде об удалении Араухо: «Он положил руку игроку «ПСЖ» на плечо в борьбе за мяч, и тот упал. Фола нет, по-моему»
Эдуардо Итурральде Гонсалес не видит фола в эпизоде с удалением Рональда Араухо.
«Барселона» осталась в меньшинстве на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4). Судья Иштван Ковач показал Араухо прямую красную карточку после того, как защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.
«В этом эпизоде Араухо кладет руку на плечо нападающему «ПСЖ» в борьбе за мяч, и тот падает. По-моему, здесь нет фола.
Если судья усмотрел фол и свистнул, то красная карточка не подлежит сомнению», – сказал бывший арбитр.
"Ничего не было"
p.s. Красная по делу, ноль претензий. Ковач вообще очень хорошо отработал сегодня, а матч был сложный для судейства.