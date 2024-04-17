Экс-арбитр Итурральде об удалении Араухо: «Он положил руку игроку «ПСЖ» на плечо в борьбе за мяч, и тот упал. Фола нет, по-моему»

Эдуардо Итурральде Гонсалес не видит фола в эпизоде с удалением Рональда Араухо.

« » осталась в меньшинстве на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала чемпионов против «ПСЖ» (1:4). Судья Иштван Ковач показал прямую красную карточку после того, как защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан , выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.

«В этом эпизоде Араухо кладет руку на плечо нападающему « » в борьбе за мяч, и тот падает. По-моему, здесь нет фола.

Если судья усмотрел фол и свистнул, то красная карточка не подлежит сомнению», – сказал бывший арбитр.