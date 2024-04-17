Экс-арбитр Итурральде об удалении Араухо: «Он положил руку игроку «ПСЖ» на плечо в борьбе за мяч, и тот упал. Фола нет, по-моему»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Иштван Ковач судья Рональд Араухо Брэдли Барколя Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес не видит фола в эпизоде с удалением Рональда Араухо.

«Барселона» осталась в меньшинстве на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4). Судья Иштван Ковач показал Араухо прямую красную карточку после того, как защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.

«В этом эпизоде Араухо кладет руку на плечо нападающему «ПСЖ» в борьбе за мяч, и тот падает. По-моему, здесь нет фола.

Если судья усмотрел фол и свистнул, то красная карточка не подлежит сомнению», – сказал бывший арбитр.

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89 комментариев
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Во времена Негрейры в Испании такое бы даже не свистнули
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-24
+85
Ручной судейка Барселоны конечно не будет согласен, с этим чистейшим удалением
+77
-17
+60
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Во времена Негрейры в Испании такое бы даже не свистнули
В те времена пенальти бы назначили в ворота ПСЖ, ведь "судья не может ждать, пока вы чего-нибудь нарушите!"☝️🤣🤣🤣
+50
-10
+40
Было бы интересно послушать мнение Айтекина и Эвребе
+47
-11
+36
Ответ Yavich
Пенальти то тут причём
Притом, что он даже несмотря матч и эпизод уже определился: если красная игроку бчк, то это не красная))) - простой принцип Иттуральды
+40
-9
+31
Перес заплатил Араухе, чтобы тот удалился 😂
+28
-2
+26
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Во времена Негрейры в Испании такое бы даже не свистнули
Желтую дали бы за симуляцию! Ведь один раз даже красную дали Роналду в СК в простом эпизоде.)
+28
-3
+25
Ну во-первых там не пенальти, а во-вторых очевидной фол последней надежды, очень напомнило как в прошлом сезоне не удалили против МЮ Кунде за похожий чистый фол на Рэшфорде
+19
-2
+17
Пенальти то тут причём
+17
-5
+12
В рекомендациях от Негрейры от не фол.
+14
-3
+11
Всё, что нужно знать об Итурральде
+13
-4
+9
Ручной судья Негрейры (Барселоны) комментирует судейство.Как мило)))
+12
-4
+8
и это предвзятое чудо судило лалигу. страшно представить что там творилось, когда барса играла
+7
0
+7
Ответ Елена Готье
Было бы интересно послушать мнение Айтекина и Эвребе
А также Бузакки и Штарка, ну на крайний случай де Блекере
+16
-9
+7
Видно что переживает за свой клуб)
+10
-4
+6
Экс-глава судейского корпуса Испании Хосе Мария Энрикес Нигрейра об удалении Араухо:
"Ничего не было"
+9
-4
+5
Ответ Елена Готье
Было бы интересно послушать мнение Айтекина и Эвребе
их мнение: дисквалифицировать ПСЖ за нападение болельщиков Барселоны на автобус Барселоны. очевидная провокация со стороны ПСЖ самим фактом их приезда в Барселону.
+5
0
+5
Иттуральде в любой судейской решении не в пользу Барсы: ОШИБКА!
+6
-2
+4
Ответ Real_v_dushe
Реал тут причём? Ах, ну да, он при всём. Винисиус тут тоже играл, сюдя потому, что скандировали каталашки перед матчем.
у них комплексы вечные. Реал всегда виноват в неудачах каталонского середняка
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это 100℅ КК, вообще без вопросов, если ты судья то тут однозначно всё, думаю адекватные болелы Барселоны не будут спорить, как кстати и с пенальти, да и удаление Хави тоже однозначное
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В том-то и дело, что положил руку на плечу находящемуся впереди него игроку, что по правилам делать нельзя. Непонятно, в чем сомнения?
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Такой борьбы в центре поля полно и пропускают. А тут прям фол. Мешочек золота решил.
+6
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Конечно, Итуральдо такие даже не свистел Барселоне
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За плечо хватал, по ноге ударил. И этотфол? При Негрейре, Эвребе и Айтекине такой фигни не было!
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Араухо - идиот.. Хави второй идиот.. Хе..
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Обожаю, когда экс-арбитры лезут не в свое собачье дело и критикуют судей действующих. Сам еще не такие косяки выделывал в течение карьеры, а тут понимаешь ли "он считает" ))
p.s. Красная по делу, ноль претензий. Ковач вообще очень хорошо отработал сегодня, а матч был сложный для судейства.
+3
0
+3
Ответ Nike of FW
Ковач получит канцелярию от реала на ужине с Мегила ? Или ему Клатенбург предаст?
Реал тут причём? Ах, ну да, он при всём. Винисиус тут тоже играл, сюдя потому, что скандировали каталашки перед матчем.
+5
-2
+3
Они ослепли или не хотят просто видеть удар по ноге?
+2
0
+2
Опять из-за судей Барселону разгромили. С 2015 года только и громят в плей-офф
+3
-1
+2
Ответ Эркинбек Апаканов
Перес заплатил Араухе, чтобы тот удалился 😂
И Иттуральде, чтобы тот отвёл удар на себя.
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