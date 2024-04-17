«ПСЖ» 2-й раз подряд разгромил «Барселону» со счетом 4:1 на ее поле. В прошлый раз каталонцы проиграли в 1/8 финала ЛЧ-2020/21 на «Камп Ноу»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Камп Ноу Футбол

«ПСЖ» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сегодня команда под руководством Хави вылетела на стадии 1/4 финала турнира, дома уступив парижанам в ответном матче (1:4, 4:6 по сумму двух матчей).

Таким образом, «Барса» во второй раз подряд проиграла «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:4. В прошлый раз это произошло в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда «Барселона» уступила парижанам со счетом 2:5 по сумме двух игр. 

Парижский клуб чаще других выбивает «Барселону» из Лиги чемпионов – уже 3 раза. 

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25 комментариев
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Такого шанса у Барсы больше не будет, победили ПСЖ в гостях, дома сделали отрыв в 2 гола, дальше была бы проходимая Боруссия, в финале можно было бы понадеяться на чудо.
А на деле позорный вылет, в следующем году гранды станут еще сильнее, Хави уйдет, а изи сетку уже никто не обещает!
+54
0
+54
При Айтекине такой фигни не было
+55
-12
+43
Мбаппе забил Барселоне уже 5 голов на её поле. Хет-трик и дубль за два матча. Вполне неплохо подготавливается к полноценному переезду в Испанию.
+34
-2
+32
Отличный был матч, тогда Пике хватал убегающих соперников, теперь Араухо подхватил эстафету.
+23
-3
+20
Когда честное судейство у нашей Барсы шансов нет.
+24
-6
+18
Мбаппе уже во второй раз унижает Барсу на её поле, а фаны варсы писали что он красавчик, когда он в 2021 продлил контракт с ПСЖ, бахахахахаххахаха😂😂😂😂😂
+14
-2
+12
Ответ kaka10
При Айтекине такой фигни не было
Эвребе вообще недоумевает. При нем уже бы удалили самого активного игрока ПСЖ.
+21
-10
+11
В 2021? Это когда Месси ЗМ получал? 😃
+11
-2
+9
Ответ Крыс Пол
Отличный был матч, тогда Пике хватал убегающих соперников, теперь Араухо подхватил эстафету.
Тогда Барса была бессильна, сегодня она была наитупейшая 😁
Таким трудом забить 4 и просто вылить в унитаз) ответственен за мозги игроков на поле тренер
+7
0
+7
Тренировочная база ПСЖ)
+9
-2
+7
"ПСЖ не выйдет из группы смерти"💪🤣
А на горизонте уже финал
+9
-3
+6
Ответ koshaus
Карма за Айтекина ещё работает...
Все верно. Тот липовый пенальти на Суаресе произошел при 4-1. Теперь все их матчи на Камп Ноу завершаются так, но с обратным счетом.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Снегирёв
При чем тут карма, это же не рандомный гол на 95 залетел. А тупое решение отдельно взятого игрока
Карма может сработать в какой угодно форме, важно какие выводы делает заслуживший и получивший кармический удар. В Барсе скоро десятилетие никаких выводов не делают и поэтому огребают в ключевых матчах ЛЧ регулярно .
+7
-2
+5
Реал должен подхватить эстафету и устроить порно на Бернабеу
+5
0
+5
Карма за Айтекина ещё долго будет )))
+10
-5
+5
Карма за Айтекина ещё работает...
+5
-1
+4
В итоге 2-8 на поле Барсы))))))
+3
-1
+2
Ответ CHELSEA_2008
В 2021? Это когда Месси ЗМ получал? 😃
Как обычно)
+2
0
+2
Ответ kaka10
При Айтекине такой фигни не было
А где Милан? 5:1 от Наполи 🤣
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