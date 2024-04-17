«ПСЖ» 2-й раз подряд разгромил «Барселону» со счетом 4:1 на ее поле. В прошлый раз каталонцы проиграли в 1/8 финала ЛЧ-2020/21 на «Камп Ноу»

«ПСЖ» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сегодня команда под руководством Хави вылетела на стадии 1/4 финала турнира, дома уступив парижанам в ответном матче (1:4, 4:6 по сумму двух матчей).

Таким образом, «Барса» во второй раз подряд проиграла « » на своем поле со счетом 1:4. В прошлый раз это произошло в 1/8 финала чемпионов в 2021 году. Тогда «Барселона» уступила парижанам со счетом 2:5 по сумме двух игр.

Парижский клуб чаще других выбивает «Барселону» из Лиги чемпионов – уже 3 раза.