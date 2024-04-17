Дембеле о победе над «Барсой»: «ПСЖ» верил, что может пройти в полуфинал – понимали, что забьем на выезде. Мы не опустили головы, несмотря на то, что пропустили первыми»

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Усман Дембеле прокомментировал победу над «Барселоной».

«ПСЖ» обыграл «Барселону» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Все верили, что мы можем пройти в полуфинал, даже несмотря на поражение со счетом 2:3 в первом матче.

Мы не сдавались, понимали, что забьем на выезде. Мы работали на протяжении всей недели с тренером, в том числе над тактикой. Тактика была великолепной.

Несмотря на то, что пропустили первыми, мы не опустили головы. Мы продолжали верить.

Что касается выхода в полуфинал, это большое событие. В прошлый раз, когда мы играли в полуфинале, мы дошли до финала и надеемся сделать то же самое и добраться до «Уэмбли» [где пройдет финал]», – сказал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

У Дембеле 2 гола в двух матчах с «Барсой» в 1/4 ЛЧ. В остальных 34 играх за «ПСЖ» экс-игрок каталонцев забил один раз

Фанаты «Барсы» подготовили фэйковые доллары с лицом Дембеле к матчу с «ПСЖ». Они скандировали: «Мы не забываем, Иуда»

Футболку Дембеле сожгли фанаты «Барсы» перед матчем с «ПСЖ». Один принес игрушечную свинью с лицом Усмана с пятачком вместо носа

71 комментарий
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Приятно что именно Дембеле помог выбить Барселону. Ведь это любимый игрок Ригоберковой
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+70
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фанаты барсы зря жгли футболку Дембеле. Он ведь им ничего плохого по-сути не сделал. Своим уходом принес клубу хорошие деньги в трудные времена, на которые Барселона сможет выплачивать зарплату Месси до 2025 года. А сегодня Усман просто показал, что он довольно хорошо умеет играть в футбол и отдает всего себя за команду
Какие хорошие деньги, он половину ничтожной суммы трансфера забрал себе и по сути плюнульв лицо Хави который поставил его на ноги и слепил из него хорошего игрока. И не забываем сколько лет фанаты Барсы терпели его бесконечные травмы и промахи. И все это ничего, а он еще берет и бурно празднует голы против Барсы как будто выиграл финал ЛЧ. Реакция болельщиков полностью оправдана
+78
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+64
Вы прошли только за счет удаления Араухо. Никакой силы нет у ПСЖ, Барса проиграла матч сама себе
+109
-52
+57
Ответ Великолепное ТРИО
Вы прошли только за счет удаления Араухо. Никакой силы нет у ПСЖ, Барса проиграла матч сама себе
Как и Месси, когда проигрывал не виноват.
+73
-31
+42
Фанаты барсы зря жгли футболку Дембеле. Он ведь им ничего плохого по-сути не сделал. Своим уходом принес клубу хорошие деньги в трудные времена, на которые Барселона сможет выплачивать зарплату Месси до 2025 года. А сегодня Усман просто показал, что он довольно хорошо умеет играть в футбол и отдает всего себя за команду
+73
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+36
Ответ Эркинбек Апаканов
Как и Месси, когда проигрывал не виноват.
Да, команда подвела, как в том матче с Баварией в 2020☝️а что у Месси никаких результативных действий за матч, так он же игрок зависимый🤡
+28
-7
+21
Дембеле 6 сезонов играл в плойку в Барселоне чтобы сегодня выкинуть её из ЛЧ.Красава!!!
+24
-5
+19
Ответ Мирослав Ковальский
Приятно что именно Дембеле помог выбить Барселону. Ведь это любимый игрок Ригоберковой
Напомнило голы Коутиньо в печально известных 8:2
+17
0
+17
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фанаты барсы зря жгли футболку Дембеле. Он ведь им ничего плохого по-сути не сделал. Своим уходом принес клубу хорошие деньги в трудные времена, на которые Барселона сможет выплачивать зарплату Месси до 2025 года. А сегодня Усман просто показал, что он довольно хорошо умеет играть в футбол и отдает всего себя за команду
Месси в отличии от Усмана, ушел в ПСЖ бесплатно… но оставил за собой долги, которая Барса выплачивает до сих пор. По сути Месси оставил Барсу в яме и соскочил к шейхам)
+16
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+12
Чему так не рады фанатики бчк? Что за вопросы к Дембеле? Он уже не принадлежит Барсе. Барсе в плей офф ЛЧ два гола забивали и принадлежащие ей игроки, Коутиньо не даст соврать))
+12
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+9
Ответ Великолепное ТРИО
Вы прошли только за счет удаления Араухо. Никакой силы нет у ПСЖ, Барса проиграла матч сама себе
Удалением нужно было ещё воспользоваться. Не все так разваливаются в меньшинстве, как Барса, но по нынешнему сезону это был приговор.
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+7
Ответ Reims Start 2023
Спасибо судье скажите, не больше. Надеюсь Боруссия отправит вас домой Вам помог красная и пенальти, и конечно же психически удар в добавок удалили Хави, и все.
Так все судейские решения были по делу . Виноваты Араухо который в таком важном матче так убого сфолил . Виноват Канселу который в штрафной сыргал в ногу вместо мяча и виноват сам Чапи который взбесился и оставил команду без тренера . Эти трое только подставили команду . Жаль только молодых пацанов в лице Ямала , Фермина и Кубарси . Они этого не заслуживали
+6
0
+6
Фанаты сожгли его футболку, а он помог выбить свой прошлый клуб
+14
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+6
Ответ Мирослав Ковальский
Приятно что именно Дембеле помог выбить Барселону. Ведь это любимый игрок Ригоберковой
У нее траур, зачем ты так с ней?
+6
-2
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фанаты барсы зря жгли футболку Дембеле. Он ведь им ничего плохого по-сути не сделал. Своим уходом принес клубу хорошие деньги в трудные времена, на которые Барселона сможет выплачивать зарплату Месси до 2025 года. А сегодня Усман просто показал, что он довольно хорошо умеет играть в футбол и отдает всего себя за команду
Фанаты барсы забывают как он уходил из Дортмунда.
+5
-1
+4
Дембеле молодчик, поставил на место фанатов барсы)
+8
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Ответ kupezz
Скромнее себя нужно вести, когда забиваешь бывшему клубу (якобы любимому с детства), который всегда поддерживал, закрывал глаза на все косяки и на хрустальность.
По моему ему наоборот надо быть злым на эту команду, где он всегда был травмирован, что до Барсы, что после нее никаких травм.
+3
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Весь сезон ржали над одним голом Дембеле. В итоге он им двушку положил 🤣
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Ответ kupezz
Какие байки? Ты что за всех болельщиков Барсы говоришь? Ты уверен что я его обливал? Да, мне было не приятно, что ушел в такой трудный момент, но это футбол, тем более он в чемпионат своей родной страны. Общайся нормально, хорош ребенка включать, сам понимаешь почему такое отношение к нему сейчас. Кстати, Соболев из Спартака такой же косяк сделал против Крыльев, а это не ЛЧ, это был рядовой матч страны. Сейчас ему в Самаре не рады. Человек бежит и радуется так, что это его первый или последний гол в карьере. Это лишь показывает, что у таких парней реально с головой не в порядке, нет чувства самосохранения. У нас такой же Феликс играет, забил матрасникам и начал праздновать, итог такой же. Я лично как увидел это празднование, то сразу у виска покрутил. Уважение превыше всего, поэтому понимаю болел Атлетико.
Это всего лишь игра. Это не жизнь. Он имеет право радоваться своим голам, учитывая что он забил только 2 и 3-й голы в сезоне. У него своя радость. Зачем ему думать о чувствах каких то людей которые никакого значения не имеют для него? Мне лично плевать было когда Мората праздновал гол в ворота Реала. Это его гол. В отличии от Дембеле Мората воспитанник Реала. А дембеле был продан. От него Барса отказалась.
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Ответ kupezz
Пусть будет злым, пусть ярко играет, даже пусть забивает, я только рад если игрок показывает свой класс, пусть даже уже не в моём любимом клубе. Но когда он так радуется, забивая бывшему клубу, это не нормально. Мог просто руками развести, типа спокойно, все норм, в знак признательности или уважения к бывшему клубу и болельщикам , которые его поддерживали и в трудные времена тоже. Но он поступил иначе, за что и отхватывает сейчас.
Какие болельщики? Его только овном поливали что тут на сайте, что на стадионе. Что ты байки то рассказываешь? Все его травмы во всех бедах винили. И с чего это он не должен радоваться? Ты не додумался что он радуется не голу в ворота бывшей, а своему голу за новую команду? Ты уверен что в его праздновании какой то посыл болелам Барсы? По моему ему вообще плевать на них. Он им ничем не обязан
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Ответ kupezz
А при чем тут Мората, когда речь о Дембеле? Может я что-то не помню?
А при том, что фантики фк барсы так упорно защищают Морату, когда тот празднует голы в ворота Реала как сумасшедший ))
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крутые 2 матча от Усмана.
У ПСЖ хорошие шансы на финал.
А какая безнадега была с зе бестом в составе
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
В барсе нет игроке сильнее Дембеле. А ты можешь и дальше писать про то, что он дважды недостаточно хорошо забил по-твоему мнению 🤓
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Ответ Великолепное ТРИО
Вы прошли только за счет удаления Араухо. Никакой силы нет у ПСЖ, Барса проиграла матч сама себе
Поражение 11 на 11 не стало бы чем-то сенсационным. Но вы правы в том смысле, что в каком глупейшем стиле это произошло. Араухо исправляя одну свою ошибку, допускает еще более чудовищную. Ок, опустим, было и по делу. Куда летит Кансело в подкате, во времена ВАР? Соперник был даже не на ударной позиции. Ок, опустим. Зачем, а главное как самонадеянно бьет Левандовски, когда слева два партнера, а справа еще один? И это в моменте когда Барса не держала мяч, когда было так важно цепляться за микро ситуации, а тут 4 в 2 бегут, это был подарок от Угарте) вот в этом весь Хави. Я уже неоднократно писал тут, что Хави король когда все гладко, стоит случиться недоразумению даже походу матча, ему сносит крышу, нервозность и истерики передается команде на поле. Вылет истеричный и глупый, но можно было вылететь и благороднее, никто все равно не ожидал от Барсы даже полуфинала в этом сезоне.
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Ну ниче….Гвардиола вас скушает….если пройдёт реал
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Ответ Великолепное ТРИО
Вы прошли только за счет удаления Араухо. Никакой силы нет у ПСЖ, Барса проиграла матч сама себе
да ладно?! Помоему вполне уверенно прошли.
з.ы не болельщик одной из
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Ответ Raul14
А при том, что фантики фк барсы так упорно защищают Морату, когда тот празднует голы в ворота Реала как сумасшедший ))
Я лично не радуюсь, когда так поступают игроки. Это не красит. Если бы Мората играл за Барсу и забив гол Реалу также праздновал, то лично я был бы в числе первых, кто раскритиковал бы такой поступок. Мне реально было неприятно на это смотреть, учитывая сколько моментов было, когда не терял надежду на то, что Дембеле оклемается после травм, наберет форму и будет приносить пользу клубу. В итоге ушёл в ПСЖ (ладно, это карьера, молодой), но когда он начал так праздновать и радоваться голу в ворота Барсы, то как будто в душу плюнул.
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Ответ Великолепное ТРИО
Вы прошли только за счет удаления Араухо. Никакой силы нет у ПСЖ, Барса проиграла матч сама себе
Только из-за трёх привозов Доннаруммы и пропущенного пенальти на Ли Канге бчк хоть как-то оставалась в игре.
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Ага барса выигрывает это днк, барсу в очередной раз застрапонили так это они сами себя
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Ответ Raul14
Про Морату вы так не говорили))
А при чем тут Мората, когда речь о Дембеле? Может я что-то не помню?
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