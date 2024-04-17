Дембеле о победе над «Барсой»: «ПСЖ» верил, что может пройти в полуфинал – понимали, что забьем на выезде. Мы не опустили головы, несмотря на то, что пропустили первыми»

Усман Дембеле прокомментировал победу над «Барселоной».

«ПСЖ» обыграл «Барселону» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала .

«Все верили, что мы можем пройти в полуфинал, даже несмотря на поражение со счетом 2:3 в первом матче.

Мы не сдавались, понимали, что забьем на выезде. Мы работали на протяжении всей недели с тренером, в том числе над тактикой. Тактика была великолепной.

Несмотря на то, что пропустили первыми, мы не опустили головы. Мы продолжали верить.

Что касается выхода в полуфинал, это большое событие. В прошлый раз, когда мы играли в полуфинале, мы дошли до финала и надеемся сделать то же самое и добраться до «Уэмбли» [где пройдет финал]», – сказал вингер « » .

У Дембеле 2 гола в двух матчах с «Барсой» в 1/4 ЛЧ. В остальных 34 играх за «ПСЖ» экс-игрок каталонцев забил один раз

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