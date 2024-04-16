Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барсу» «ограбили». Защитника могут наказать

Рональд Араухо намекнул на предвзятость судьи после удаления в матче с «ПСЖ».

На 29-й минуте ответной игры 1/4 финала чемпионов защитник «Барселоны» в метре от штрафной сбил вингера парижан , выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном. Судья Иштван Ковач за лишение соперника явной возможности забить гол удалил Араухо.

После удаления игрок каталонцев сложил пальцы по одному в кулак. Испанские СМИ пишут, что этим жестом дал понять, что «Барселону» ограбили.

За это поведение УЕФА может дополнительно наказать Араухо.

Фото: скриншот трансляции