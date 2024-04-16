Араухо после удаления в матче с «ПСЖ» жестом показал, что «Барсу» «ограбили». Защитника могут наказать

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Иштван Ковач судья Рональд Араухо Брэдли Барколя Футбол

Рональд Араухо намекнул на предвзятость судьи после удаления в матче с «ПСЖ».

На 29-й минуте ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов защитник «Барселоны» в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марк-Андре тер Стегеном. Судья Иштван Ковач за лишение соперника явной возможности забить гол удалил Араухо.

После удаления игрок каталонцев сложил пальцы по одному в кулак. Испанские СМИ пишут, что этим жестом Араухо дал понять, что «Барселону» ограбили.

За это поведение УЕФА может дополнительно наказать Араухо.

Фото: скриншот трансляции

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112 комментариев
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Барсу если кто и ограбил то этот дурачок.
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Он показывал, что он ограбил, все норм
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+279
На воре и шапка горит. Пожалуй идеально подходит эта пословица.
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+104
Ответ sintenced
Он показывал, что он ограбил, все норм
Самый честный вор)
+74
-2
+72
Безусловно ограбили. Это сделал Араухо
+44
-9
+35
Ответ Nick Crosier
расизм или нет?
идиотИЗМ
+35
-1
+34
Араухо очень подставил Барсу. Не будь этого удаления, я уверен, каталонцы спокойно доиграли бы этот матч.
+33
-1
+32
Ответ Shumer
Комментарий скрыт
а где тут вопросы по судейству? удалили по делу, сам виноват. Пенальти на Гюндогане не было. Пока все по правилам, вопросов к судейству нет.
+29
-4
+25
Вечная карма за Эвребе и Айтекина. Араухо стоит изучить историю его клуба в ЛЧ
+26
-8
+18
расизм или нет?
+19
-4
+15
зря фолил. не факт, что барколя забил бы.
+15
0
+15
Ответ Dima Dima
зря фолил. не факт, что барколя забил бы.
Да даже если забил бы, всё равно +1 и полные составы при лучшей игре Барсы
+16
-2
+14
Ответ Фанат спорта01
Барсу если кто и ограбил то этот дурачок.
Мал и глуп и не видал больших... матчей
+12
-1
+11
Жаль Барселону, из-за этого дурачка все старания Рафиньи, Кубарси и других насмарку
+13
-2
+11
Ответ Heretic199
Не было бы удаления - вероятен был гол. 3:3 по сумме и надо не доигрывать, а начинать все сначала
Арифметику мы подтянуть. Было бы 4-3. Барса отлично смотрелась, могла в контратаках еще забить. Да и не факт, что был бы гол, отпусти Араухо
+8
-1
+7
Ответ corazon blanco
На воре и шапка горит. Пожалуй идеально подходит эта пословица.
после того, что натворил араухо, это уже не пословица😂😂😂
+7
0
+7
Ответ v.belorussky
Комментарий скрыт
какой там фол ахахха))) гюндогана корпусом оттеснили и тот заваливаться начал вымаливая пенку
+11
-4
+7
Ответ Djeday
Вечная карма за Эвребе и Айтекина. Араухо стоит изучить историю его клуба в ЛЧ
Ну карма, это если бы несправедливо засудили. А тут то всё по делу.
+7
-1
+6
Ответ RiFF RAFF
Судьи вернули должок за 6-1
Должок вернется, когда ПСЖ будет судья тащить, так же как тогда Барсу, но сегодня все по делу и никакого Айтекинства и близко нет.
+11
-5
+6
Ответ arspurs9
Комментарий удален модератором
и после такого еще болельщики Барселоны пишут про нытье Белингема и Винисиуса. да у них весь состав ноет после каждого свистка не в их пользу.
+6
-2
+4
Тер Стеген потащил бы тот удар при выходе один на один. Футболисты очень глупые и недальновидные люди. Лучше дать забить один, чем потом четыре пропускать и вылетать из турнира
+5
-1
+4
Ответ Shumer
Комментарий скрыт
Да елы палы, Барса когда нибудь прекратит ныть про судейство? Везде их, бедолаг, засуживают, ладно в Испании, там "Пересфсехкупил", а в еврокубках то что?
+5
-1
+4
Араухо совершил глупый и необязательный фол, коих у него много в этом сезоне
+3
0
+3
Файерами и камнями закидали, ограбили. Бедолаги-то какие. Хорошо хоть пустыми пластиковыми бутылками не забросали.
+5
-2
+3
Сам же и ограбил. Не зря Карманником прозвали😆
+4
-1
+3
Даже с удалением Араухо, это не повод пропускать дома 4 года и терять преимущество в 2 гола , сколько средних команд и с двумя и с тремя удалениями счёт удерживали
+4
-1
+3
Полностью согласен - Араухо ограбил Барсу!
+4
-2
+2
Хочется ругаться, но не буду. Араухо не должен был фолить.
Команда отработала просто супер в меньшинстве. В равных составах не проиграли бы 100%.
+4
-2
+2
защитника могут ограбить!😂
+2
0
+2
Момент спорный, то есть можно спорить о том, стоило ли нарушать на красную на такой минуте матча в такой ситуации. Больше вроде не о чем...
+2
0
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