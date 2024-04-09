Ямаль подорожал больше других игроков младше 23 лет за последние полгода – на 134 млн. Палмер – 3-й, Эндрик – 6-й, в топ-15 попали три игрока «МЮ»

Оценочная стоимость Ламина Ямаля достигла 145 млн евро.

Полузащитник «Барселоны» занял первое место в списке футболистов в возрасте до 23 лет, подорожавших за период с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года.

Рейтинг был составлен Международным центром спортивных исследований.

В топ-15 вошли:

1. (« ») – плюс 134 млн евро (новая стоимость – 145 млн).

2. Жоау Невеш («Бенфика») – плюс 73 млн евро (105 млн).

3−4. (« ») – плюс 70 млн евро (79 млн).

3−4. («Челси») – плюс 70 млн евро (117 млн).

5. Йоррел Хато («Аякс») – плюс 63 млн евро (80 млн).

6. Эндрик («Палмейрас») – плюс 54 млн евро (90 млн).

7. Жереми Доку («Манчестер Сити») – плюс 53 млн евро (107 млн).

8. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – плюс 50 млн евро (53 млн).

9. Жоао Педро («Брайтон») – плюс 48 млн евро (78 млн).

10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – плюс 45 млн евро (78 млн).

11. Николас Джексон («Челси») – плюс 44 млн евро (97 млн).

12−13. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – плюс 43 млн евро (108 млн).

12−13. Анатолий Трубин («Бенфика») – плюс 43 млн евро (76 млн).

14. Флориан Виртц («Байер») – плюс 41 млн евро (129 млн).

15. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») – плюс 38 млн евро (108 млн).