Ямаль подорожал больше других игроков младше 23 лет за последние полгода – на 134 млн. Палмер – 3-й, Эндрик – 6-й, в топ-15 попали три игрока «МЮ»
Оценочная стоимость Ламина Ямаля достигла 145 млн евро.
Полузащитник «Барселоны» занял первое место в списке футболистов в возрасте до 23 лет, подорожавших за период с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года.
Рейтинг был составлен Международным центром спортивных исследований.
В топ-15 вошли:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – плюс 134 млн евро (новая стоимость – 145 млн).
2. Жоау Невеш («Бенфика») – плюс 73 млн евро (105 млн).
3−4. Савио Морейра («Жирона») – плюс 70 млн евро (79 млн).
3−4. Коул Палмер («Челси») – плюс 70 млн евро (117 млн).
5. Йоррел Хато («Аякс») – плюс 63 млн евро (80 млн).
6. Эндрик («Палмейрас») – плюс 54 млн евро (90 млн).
7. Жереми Доку («Манчестер Сити») – плюс 53 млн евро (107 млн).
8. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») – плюс 50 млн евро (53 млн).
9. Жоао Педро («Брайтон») – плюс 48 млн евро (78 млн).
10. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – плюс 45 млн евро (78 млн).
11. Николас Джексон («Челси») – плюс 44 млн евро (97 млн).
12−13. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – плюс 43 млн евро (108 млн).
12−13. Анатолий Трубин («Бенфика») – плюс 43 млн евро (76 млн).
14. Флориан Виртц («Байер») – плюс 41 млн евро (129 млн).
15. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») – плюс 38 млн евро (108 млн).
PS. судя по новостям, по оценке того же CIES ещё 13 января он стоил 43 млн. Они там что, под кокаином сидят?