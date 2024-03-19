Ямаль – лучший игрок среди родившихся в 2005 году или позднее по версии Goal. Эндрик – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Гюлер – 5-й, Роке – 6-й
Ламин Ямаль возгавил рейтинг лучших молодых игроков по версии Goal.
Интернет-портал составил список 50 лучших футболистов, родившихся не ранее 1 января 2005 года. Первую строчку занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Топ-10 выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона»)
2. Эндрик («Палмейрас», перейдет в «Реал» летом 2024-го)
3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)
4. Матис Тель («Бавария»)
5. Арда Гюлер («Реал»)
6. Витор Роке («Барселона»)
7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)
8. Кенан Йылдыз («Ювентус»)
9. Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити», в аренде в «Ривер Плейт»)
10. Лени Йоро («Лилль»).
Отметим, что Пау Кубарси («Барселона») занял 17-е место, Артюр Вермерен («Атлетико») – 18-е, Лукас Бергвалль («Юргорден», перейдет в «Тоттенхэм») – 23-е, Дин Хейсен («Ювентус», в аренде в «Роме») – 29-е, Марк Гиу («Барселона») – 37-е.
Как он может быть на 2м месте с 0 матчей в топ-5 лиг?
А то я давно таких не помню, честно говоря )
1. Ламин Ямаль («Барселона») - 40 матчей - 10 голевых действий
2. Матиас Тель («Бавария») - 61 матч - 18 голевых действий
3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») - 64 матча - 11 голевых действий
4. Кенан Йылдыз («Ювентус») - 21 матч - 3 голевых действия
5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») - 23 матча, 2 голевых действия
6. Лени Йоро - 51 матч - 3 голевых действия
7-8. Роке и Гюлер сыграли на двоих 300 минут - 5-6е места чисто изза того что это Реал/Барса
9-10. Эчевери и Эндрик с 0 матчей в топ-5 лиг непонятно что здесь делают вообще
- он банально на полтора года старше, чуть ли не на два даже.
- очевидно, что уровень чемпионатов и давления разный.
Поэтому все же Ямаля на первое место поставил бы.
Хотя регулярно выпускать в последнее время Гюлера на 5 минут - как издевательство.
Но очень хочется посмотреть на него в Реале в новом сезоне.