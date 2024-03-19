Ямаль – лучший игрок среди родившихся в 2005 году или позднее по версии Goal. Эндрик – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Гюлер – 5-й, Роке – 6-й

Ламин Ямаль возгавил рейтинг лучших молодых игроков по версии Goal.

Интернет-портал составил список 50 лучших футболистов, родившихся не ранее 1 января 2005 года. Первую строчку занял вингер «Барселоны» .

Топ-10 выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона»)

2. Эндрик (« », перейдет в «Реал» летом 2024-го)

3. -Эмери (« »)

4. Матис Тель (« »)

5. Арда Гюлер («Реал»)

6. Витор Роке («Барселона»)

7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)

8. Кенан Йылдыз («Ювентус»)

9. Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити», в аренде в «Ривер Плейт»)

10. Лени Йоро («Лилль»).

Отметим, что Пау Кубарси («Барселона») занял 17-е место, Артюр Вермерен («Атлетико») – 18-е, Лукас Бергвалль («Юргорден», перейдет в «Тоттенхэм») – 23-е, Дин Хейсен («Ювентус», в аренде в «Роме») – 29-е, Марк Гиу («Барселона») – 37-е.