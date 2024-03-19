Ямаль – лучший игрок среди родившихся в 2005 году или позднее по версии Goal. Эндрик – 2-й, Заир-Эмери – 3-й, Гюлер – 5-й, Роке – 6-й

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Ламин Ямаль возгавил рейтинг лучших молодых игроков по версии Goal.

Интернет-портал составил список 50 лучших футболистов, родившихся не ранее 1 января 2005 года. Первую строчку занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль

Топ-10 выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона»)

2. Эндрик («Палмейрас», перейдет в «Реал» летом 2024-го)

3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)

4. Матис Тель («Бавария»)

5. Арда Гюлер («Реал»)

6. Витор Роке («Барселона»)

7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»)

8. Кенан Йылдыз («Ювентус»)

9. Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити», в аренде в «Ривер Плейт»)

10. Лени Йоро («Лилль»). 

Отметим, что Пау Кубарси («Барселона») занял 17-е место, Артюр Вермерен («Атлетико») – 18-е, Лукас Бергвалль («Юргорден», перейдет в «Тоттенхэм») – 23-е, Дин Хейсен («Ювентус», в аренде в «Роме») – 29-е, Марк Гиу («Барселона») – 37-е.

56 комментариев
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Понятно, список для того чтобы попиарить Эндрика)
Как он может быть на 2м месте с 0 матчей в топ-5 лиг?
+45
-14
+31
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Также как Неймар был в таких списках до перехода в Барселону
На Неймара посмотреть там талант очевиден был любому, на две головы выше и по технике ровня лучшим игрокам мира. Эндрик явно не тот случай, может спокойно оказаться слабым для испанской лиги
+30
-13
+17
Ответ madrilenos
Ямаль заслуженно на первом месте. Эмери как по мне должен быть на 2ом месте.
Унаи?
+14
0
+14
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Эндрик по сути пока авансом. Но очень хочется посмотреть на него в Реале в новом сезоне.
Чел играет в Бразилии, это не просто аванс, а авансище
+18
-5
+13
Ответ Iamliam
Понятно, список для того чтобы попиарить Эндрика) Как он может быть на 2м месте с 0 матчей в топ-5 лиг?
Также как Неймар был в таких списках до перехода в Барселону
+22
-10
+12
Бред полный. Заир-Эмери уже готовый игрок, играет второй сезон и ключевой футболист. Ямаль безусловно талант как и тот же Кубарси, но играют первый сезон. На первое место бы его и поставил, а на второе Ямаля. Эндрик тут непонятно каким боком оказался, ещё неизвестно, что за футболист.
+11
-4
+7
Майну должен быть в топ 3
+10
-4
+6
Ответ dr. cage
Заир-Эмери уже почти четыре года на слуху.. Но пиар Лол Масии такой пиар.. Ещё лет пятьдесят любой воспитанник Барсы, который их трех раз по мячу попадает хотя бы раз, будет автоматически "новый Лео" и возглавлять такие списки..
Я, конечно, извиняюсь, но когда вот в таких рейтингах из 50 молодых футболистов появится хотя бы один игрок, воспитанный Кастильей ?)
А то я давно таких не помню, честно говоря )
+9
-3
+6
Кубарси должен быть в первой пятерке
+10
-6
+4
Ответ Iamliam
Понятно, список для того чтобы попиарить Эндрика) Как он может быть на 2м месте с 0 матчей в топ-5 лиг?
У глоров Барсы, как обычно, комплексы перед даже еще не перешедшими игроками Реала ))
+6
-4
+2
Ответ Iamliam
Понятно, список для того чтобы попиарить Эндрика) Как он может быть на 2м месте с 0 матчей в топ-5 лиг?
Адекватный список:
1. Ламин Ямаль («Барселона») - 40 матчей - 10 голевых действий
2. Матиас Тель («Бавария») - 61 матч - 18 голевых действий
3. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») - 64 матча - 11 голевых действий
4. Кенан Йылдыз («Ювентус») - 21 матч - 3 голевых действия
5. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») - 23 матча, 2 голевых действия
6. Лени Йоро - 51 матч - 3 голевых действия
7-8. Роке и Гюлер сыграли на двоих 300 минут - 5-6е места чисто изза того что это Реал/Барса
9-10. Эчевери и Эндрик с 0 матчей в топ-5 лиг непонятно что здесь делают вообще
+8
-6
+2
Эндрик второй благодаря только тому что принадлежит реалу😅как и Гюлер с 1игрой . Эмери уже в плей оф лч тащит и в сборную Франции вызывается
+2
0
+2
Ответ vtsch4svws
Чел играет в Бразилии, это не просто аванс, а авансище
И не очень много играет.
+4
-2
+2
Ответ Кирилл
Я, конечно, извиняюсь, но когда вот в таких рейтингах из 50 молодых футболистов появится хотя бы один игрок, воспитанный Кастильей ?) А то я давно таких не помню, честно говоря )
в кастилье никого нет) вот и они заступают за воспианников псг,баварии и т.д. лишь бы не ламасия) Лео им травму на всю жизнь оставил) теперь любой воспитанник ламасии вызывают глобальное потепление в мадриде
+3
-1
+2
Ответ Блуждающий странник
Бред полный. Заир-Эмери уже готовый игрок, играет второй сезон и ключевой футболист. Ямаль безусловно талант как и тот же Кубарси, но играют первый сезон. На первое место бы его и поставил, а на второе Ямаля. Эндрик тут непонятно каким боком оказался, ещё неизвестно, что за футболист.
Он топчик, но тут надо сделать надо поправку на две вещи:
- он банально на полтора года старше, чуть ли не на два даже.
- очевидно, что уровень чемпионатов и давления разный.
Поэтому все же Ямаля на первое место поставил бы.
+2
-1
+1
Ответ Блуждающий странник
Бред полный. Заир-Эмери уже готовый игрок, играет второй сезон и ключевой футболист. Ямаль безусловно талант как и тот же Кубарси, но играют первый сезон. На первое место бы его и поставил, а на второе Ямаля. Эндрик тут непонятно каким боком оказался, ещё неизвестно, что за футболист.
Ямаль моложе.
+1
0
+1
Ответ МЮ20
Майну должен быть в топ 3
Кроме нас, болельщиков МЮ к сожалению мало кто видел его перформансы.. скоро весь мир увидит и обалдеет от пацана
+2
-1
+1
Кобби точно выше турка и Роке должен быть. Его кстати во взрослую сборную вызвали только что.
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0
+1
так стоп .... детям 2005 года же .....
+1
0
+1
Ответ fatei4
Мне даже как болельщику барсы смешно когда о роке вообще чтото в позитивном ключе говорят. Парень оказался абсолютно не готов к такому уровню
у него стата лучше чем у Винисиуса в его возрасте. Дайте пацану оклематься
+1
-1
0
Ответ fatei4
Мне даже как болельщику барсы смешно когда о роке вообще чтото в позитивном ключе говорят. Парень оказался абсолютно не готов к такому уровню
увы, да
0
0
0
Ответ fatei4
Мне даже как болельщику барсы смешно когда о роке вообще чтото в позитивном ключе говорят. Парень оказался абсолютно не готов к такому уровню
Да камон, смотрелся очень сильно в некоторых матчах, давал скорость и энергию, в матче с Атлетико вышел на замену, сбегал 1 на 1 и заработал на себе красную, вполне неплохо. Иногда теряется, но это временно, уверен, адаптируется, попривыкнет к Ла Лиге и выйдет на достойный уровен.
+1
-1
0
Ответ corazon blanco
При всем уважении к Эндрику, но как он может быть выше в списке, чем Заир-Эмери который играет в топ-5 и в Лиге Чемпионов и показывает футбол высокого уровня?
Все эти помойные топы существуют не более чем для хайпа и не отражают зачастую реальное положение дел же))
0
0
0
Ямаль заслуженно на первом месте. Эмери как по мне должен быть на 2ом месте.
+4
-4
0
Ответ che kaif
Эндрик второй благодаря только тому что принадлежит реалу😅как и Гюлер с 1игрой . Эмери уже в плей оф лч тащит и в сборную Франции вызывается
Так самое смешное в том, что они берут удобный отрезок для себя. С 2005 года)))) Просто чтобы на первые места поставить Барселону и Реал)))
0
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Также как Неймар был в таких списках до перехода в Барселону
Неймар в Сантосе красоту творил
+3
-3
0
Ответ Пенс
классика. Каталанский малолетний брус и рейтинги.
Зависть плохое чувство
+4
-4
0
Ответ 10ztv
будет на банке сидеть. Даже более одарённый Гюлер просиживает сезон
Посмотрим.
Хотя регулярно выпускать в последнее время Гюлера на 5 минут - как издевательство.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Эндрик по сути пока авансом. Но очень хочется посмотреть на него в Реале в новом сезоне.
будет на банке сидеть. Даже более одарённый Гюлер просиживает сезон
0
0
0
Эндрик по сути пока авансом.
Но очень хочется посмотреть на него в Реале в новом сезоне.
+2
-2
0
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