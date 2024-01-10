«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше

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«Аякс» продал за 10 лет больше воспитанников, чем любой другой клуб.

Международный центр спортивных исследований подсчитал, что амстердамцы с 2014 по 2023 год расстались с 36 игроками, которые в возрасте от 15 до 21 года провели в академии не менее трех сезонов. Это принесло «Аяксу» 376 млн евро.

В топ-15 по числу проданных воспитанников попали:

1. «Аякс» – 36 игроков на сумму 376 млн евро.

2. «Интер» – 35 игроков, 134 млн.

3. «Рома» – 35 игроков, 131 млн.

4. «Аталанта» – 34 игрока, 250 млн.

5. «Лион» – 32 игрока, 370 млн.

6. «Спортинг» – 31 игрок, 306 млн.

7. «Бенфика» – 30 игроков, 516 млн.

8. «Ривер Плейт» – 30 игроков, 223 млн.

9. «Реал Мадрид» – 28 игроков, 364 млн.

10. «Челси» – 28 игроков, 347 млн.

11. «Барселона» – 28 игроков, 189 млн.

12. «Манчестер Сити» – 27 игроков, 254 млн.

13. «Фламенго» – 27 игроков, 228 млн.

14. «ПСЖ» – 27 игроков, 212 млн.

15. «Манчестер Юнайтед» – 27 игроков, 174 млн.

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42 комментария
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Интересно, кого Барселона продала на 189 миллионов? Вроде обычно сплавляли как раз ненужных, а все, за кого можно было выручить такие деньги играли либо до конца контракта, либо вообще завершали карьеру в клубе.
+13
-1
+12
Снова хваленная Ламасия позади Реала.
+26
-17
+9
Очень плохо Интер торгует
+3
0
+3
Сумма у Аякса крутая, но настоящий монстр тут Бенфика
+2
0
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Ответ 2vdhrvmmzf
У барсы в отличии от Реала в составе заиграны воспитанники, условная продажа Гави и Педри сделала бы доход выше
Так Педри не воспитанник Барселоны, он воспитанник Лас-Пальмаса. Нет, чисто технически он является воспитанником Барселоны, ведь он провел три сезона за клуб. Но с тем же успехом можно и Винисиуса и того же Родриго считать воспитанниками Мадрида.
+2
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Обожаю Аякс, и их школу, молодцы!
+3
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Кстати являюсь болельшиком Аякса.
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Ответ Vlad Zhadejko
Интересно, кого Барселона продала на 189 миллионов? Вроде обычно сплавляли как раз ненужных, а все, за кого можно было выручить такие деньги играли либо до конца контракта, либо вообще завершали карьеру в клубе.
Конечно) Хваленная Ла Масия двухкратные победители ЧЕ и ЧМ ✊
+3
-2
+1
Бенфика самый ТОП ! Реал своих воспитанников в основу очень редко ставит за 20 лет , и более менее норм кастильцев тоже было немного, вот их всех и продавали, но конечно везло, многие клубы велись и платили щедро, типо из школы Реала значит игрок неплохой , но на самом деле переплачивали в два три раза.
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Аякс всегда был кузницей кадров
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Честно говоря, Интер и Рома удивили, продажа воспитанников у них оказывается поставлена на поток.
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И тут Сити выше красных мешков)
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Неплохо было бы посмотреть статистику наших клубов.
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Внезапно - Сити в списке с отличным показателем
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Ответ Aristokratt
А Дзаньоло?
Из тех, кто регулярно в сериАле играет сейчас, на ум приходят - Кальдирола и Бираги (которые ещё лет по 8 за все молодёжки отбегали), и Дункан.
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Ответ Vlados 86
Да там и торговать особо некого. Из сильных воспитанников за последние лет 15 - Димарко, Балотелли и Бонуччи. Остальное - уровень Пинамонти, Дестро и т.п. в лучшем случае. Помню как за Аквафреской горевали, типа такой крутой воспитанник, а его на какого-то престарелого арга Митлито меняют с доплатой) А этот чел из Британии, по фамилии типа Клингхоффер, который какой-то конкурс выиграл, и его с такой помпой подписывали, где он сейчас хз.
Были б все как Пинамонти, Интер собрал бы 700 лямов, а не 135))
Не так он и плох оказался
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Ответ Aristokratt
А Дзаньоло?
он не воспитанник, в клубе всего пару лет был, насколько помню.
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Ответ Vlados 86
Да там и торговать особо некого. Из сильных воспитанников за последние лет 15 - Димарко, Балотелли и Бонуччи. Остальное - уровень Пинамонти, Дестро и т.п. в лучшем случае. Помню как за Аквафреской горевали, типа такой крутой воспитанник, а его на какого-то престарелого арга Митлито меняют с доплатой) А этот чел из Британии, по фамилии типа Клингхоффер, который какой-то конкурс выиграл, и его с такой помпой подписывали, где он сейчас хз.
А Дзаньоло?
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Ответ Е.Р.
Очень плохо Интер торгует
Да там и торговать особо некого. Из сильных воспитанников за последние лет 15 - Димарко, Балотелли и Бонуччи. Остальное - уровень Пинамонти, Дестро и т.п. в лучшем случае. Помню как за Аквафреской горевали, типа такой крутой воспитанник, а его на какого-то престарелого арга Митлито меняют с доплатой)
А этот чел из Британии, по фамилии типа Клингхоффер, который какой-то конкурс выиграл, и его с такой помпой подписывали, где он сейчас хз.
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Ответ Streetbor
если верить каталонцам в Мадриде своих воспитанников - нет !
Есть, но они не в Мадриде
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Ответ Bazilic
Ромка, количество не значит качество Месси > Кастилья
Опять каталонские комплексы….🤦‍♀️🤦‍♀️
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Ответ Vlad Zhadejko
Интересно, кого Барселона продала на 189 миллионов? Вроде обычно сплавляли как раз ненужных, а все, за кого можно было выручить такие деньги играли либо до конца контракта, либо вообще завершали карьеру в клубе.
Фабрегас и Педро в Челси - уже 60 с хвостиком. А остальные - как Ромеу по 5)
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Ответ Роман
Снова хваленная Ламасия позади Реала.
По продажам - да. По игре в футбол - со времен Рауля и Касильяса у Реала беда. Тут скорее беда Барсы в администрации. То что Перес - лучший клубный президент 21 века, спорить глупо. У Барсы руководство и в топ-50 не входит))
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Ответ Никита Давыдкин
Позади в чем? Ну реал умеет продавать, это известно. Только вот Месси к примеру ушёл бесплатно, контракт кончился. То же самое с Хави, иньестой и пике, например
какая же аудитория на спортсе стадная. клубные пристрастия ставят выше логики и правды.
всем известный 🤡 сверху написал хейтерскую чушь.
ты ему ответил вполне адекватно, по фактам и логично.
но люди уже не принимают реальность, всё что связано с Барсой просто стадно минусят изо всех сил.
много топовых воспитанников Барсы, очень долго на высоком уровне, на пике своей трансферной стоимости играли именно за родной клуб. отсюда и искоженное восприятие на счет этой статистики.
Барса на пике не продовала воспитанников, а наоборот возвращала их за большие деньги. Пример Фабрегаса тому подтверждение.
даже сейчас, в составе Барсы играет Гави, Бальде, Фермин, которые на трансфермаркт в сумме выбьют под 200 млн. понятно что трансфермаркт не отражает реальную стоимость при возможной сделке. но она есть примерный ориентир для оценки хотя бы для болельщиков или сторонних людей.
Фанаты Мадрида, в большинстве ещё малолетки (не все), не хотят понимать сути дела, причину или объяснение на самом деле.
тупо если коммент в поддержку Барсы (даже если это истина из всех истин) просто минус.
если коммент какой нибудь хейтерский бред, всеми силами будут плюсить и выводить на топ.
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Реал по-моему 100 млн заработал только на двух продажах Мораты (в Юве и в Челси).
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Ну, справедливости ради: если бы Барселона, как Реал, продавала всех, то за Гави, Педри, Ямаль и Бальде могла выручить неплохо
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Хотелось бы больше инфы. Все-таки того же Морату продали дважды в Реале, а также один раз купили за 30 млн. Как это всё подсчитывалось интересно
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не зря говорят у голландцев лучшая футбольная академия да и школа в целом
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Никому не нужен сброд лол масии лол
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Интересно какой процент от суммы Аякс получил за одно лето 2019 года
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