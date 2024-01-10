«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше

«Аякс» продал за 10 лет больше воспитанников, чем любой другой клуб.

Международный центр спортивных исследований подсчитал, что амстердамцы с 2014 по 2023 год расстались с 36 игроками, которые в возрасте от 15 до 21 года провели в академии не менее трех сезонов. Это принесло «Аяксу» 376 млн евро.

В топ-15 по числу проданных воспитанников попали:

1. « » – 36 игроков на сумму 376 млн евро.

2. « » – 35 игроков, 134 млн.

3. « » – 35 игроков, 131 млн.

4. « » – 34 игрока, 250 млн.

5. « » – 32 игрока, 370 млн.

6. «Спортинг» – 31 игрок, 306 млн.

7. «Бенфика» – 30 игроков, 516 млн.

8. «Ривер Плейт» – 30 игроков, 223 млн.

9. «Реал Мадрид» – 28 игроков, 364 млн.

10. «Челси» – 28 игроков, 347 млн.

11. «Барселона» – 28 игроков, 189 млн.

12. «Манчестер Сити» – 27 игроков, 254 млн.

13. «Фламенго» – 27 игроков, 228 млн.

14. «ПСЖ» – 27 игроков, 212 млн.

15. «Манчестер Юнайтед» – 27 игроков, 174 млн.

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