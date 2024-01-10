«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше
«Аякс» продал за 10 лет больше воспитанников, чем любой другой клуб.
Международный центр спортивных исследований подсчитал, что амстердамцы с 2014 по 2023 год расстались с 36 игроками, которые в возрасте от 15 до 21 года провели в академии не менее трех сезонов. Это принесло «Аяксу» 376 млн евро.
В топ-15 по числу проданных воспитанников попали:
1. «Аякс» – 36 игроков на сумму 376 млн евро.
2. «Интер» – 35 игроков, 134 млн.
3. «Рома» – 35 игроков, 131 млн.
4. «Аталанта» – 34 игрока, 250 млн.
5. «Лион» – 32 игрока, 370 млн.
6. «Спортинг» – 31 игрок, 306 млн.
7. «Бенфика» – 30 игроков, 516 млн.
8. «Ривер Плейт» – 30 игроков, 223 млн.
9. «Реал Мадрид» – 28 игроков, 364 млн.
10. «Челси» – 28 игроков, 347 млн.
11. «Барселона» – 28 игроков, 189 млн.
12. «Манчестер Сити» – 27 игроков, 254 млн.
13. «Фламенго» – 27 игроков, 228 млн.
14. «ПСЖ» – 27 игроков, 212 млн.
15. «Манчестер Юнайтед» – 27 игроков, 174 млн.
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Не так он и плох оказался
А этот чел из Британии, по фамилии типа Клингхоффер, который какой-то конкурс выиграл, и его с такой помпой подписывали, где он сейчас хз.
всем известный 🤡 сверху написал хейтерскую чушь.
ты ему ответил вполне адекватно, по фактам и логично.
но люди уже не принимают реальность, всё что связано с Барсой просто стадно минусят изо всех сил.
много топовых воспитанников Барсы, очень долго на высоком уровне, на пике своей трансферной стоимости играли именно за родной клуб. отсюда и искоженное восприятие на счет этой статистики.
Барса на пике не продовала воспитанников, а наоборот возвращала их за большие деньги. Пример Фабрегаса тому подтверждение.
даже сейчас, в составе Барсы играет Гави, Бальде, Фермин, которые на трансфермаркт в сумме выбьют под 200 млн. понятно что трансфермаркт не отражает реальную стоимость при возможной сделке. но она есть примерный ориентир для оценки хотя бы для болельщиков или сторонних людей.
Фанаты Мадрида, в большинстве ещё малолетки (не все), не хотят понимать сути дела, причину или объяснение на самом деле.
тупо если коммент в поддержку Барсы (даже если это истина из всех истин) просто минус.
если коммент какой нибудь хейтерский бред, всеми силами будут плюсить и выводить на топ.