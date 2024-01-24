Марсьяль выбыл на 10 недель из-за проблем с пахом. Форвард «МЮ» перенес операцию

Антони Марсьяль пропустит более 2 месяцев.

Как сообщает пресс-служба « », нападающий перенес операцию из-за проблем с пахом. Восстановление Марсьяля займет около 10 недель.

не играл за «Манчестер Юнайтед» с начала декабря. Сообщалось, что Эрик тен Хаг перевел француза на индивидуальные тренировки, посчитав его подготовку недостаточной для занятий с основой. При этом агент Марсьяля заявил, что у футболиста нет проблем в отношениях с тренером.

У 28-летнего Антони 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах сезона. Его статистика – здесь.