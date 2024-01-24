Марсьяль выбыл на 10 недель из-за проблем с пахом. Форвард «МЮ» перенес операцию
Антони Марсьяль пропустит более 2 месяцев.
Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», нападающий перенес операцию из-за проблем с пахом. Восстановление Марсьяля займет около 10 недель.
Антони Марсьяль не играл за «Манчестер Юнайтед» с начала декабря. Сообщалось, что Эрик тен Хаг перевел француза на индивидуальные тренировки, посчитав его подготовку недостаточной для занятий с основой. При этом агент Марсьяля заявил, что у футболиста нет проблем в отношениях с тренером.
У 28-летнего Антони 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах сезона. Его статистика – здесь.
И это при колоссальных тратах, в какой же жопе мю
чтоб зимой не отдали в какую нибудь аренду в Ору мира
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