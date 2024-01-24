Марсьяль выбыл на 10 недель из-за проблем с пахом. Форвард «МЮ» перенес операцию

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Антони Марсьяль Здоровье Футбол

Антони Марсьяль пропустит более 2 месяцев.

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», нападающий перенес операцию из-за проблем с пахом. Восстановление Марсьяля займет около 10 недель.

Антони Марсьяль не играл за «Манчестер Юнайтед» с начала декабря. Сообщалось, что Эрик тен Хаг перевел француза на индивидуальные тренировки, посчитав его подготовку недостаточной для занятий с основой. При этом агент Марсьяля заявил, что у футболиста нет проблем в отношениях с тренером.

У 28-летнего Антони 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах сезона. Его статистика – здесь.

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44 комментария
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Эх, был бы сейчас Вудворд у руля, выдали бы новый контракт на 5 лет) не повезло Марсиалю с новым руководством
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Ахахахахаха
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Настоящая легенда и олицетворение ДНК Юнайтед, долгих ему лет здоровья и игры за красный Манчестер
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боже мой, он даже будучи травмированным, умудряется травмироваться еще
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В принципе, остались гарначо и хойлунд, которые чего то стоят в атаке. Все остальные либо смех, либо ушли уже
И это при колоссальных тратах, в какой же жопе мю
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он внукам будет рассказывать про этот контракт в мю и как он его провел
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Ответ Плакса Джон ушел налево
Можно смеяться над ним, но стата ~200 матчей / 100 результативных действий.
Тут скорее смех от абсурдности. Марсьяль достаточно талантливый игрок, но с профессионализмом у всех кальянных рэперов типа Погба, Лингарда и Санчо - беда, в той или иной степени
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Поздравляю всех фанов МЮ с этой новостью
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Здоровья Кислому!
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дали наконец по яйцам за такую игру)
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Вот если честно о такой новости можно и не писать. Что он травмирован что нет разницы не какой
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когда это полено уже на дрова отправят?
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Ответ kaka10
Вернётся, забьёт в двух матчах подряд. И продлят на 3 года
Не продлят, новое руководство не позволит. Скорее свободным агентом в Милане окажется, чем останется в МЮ.
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Ответ LeGroisente
Настоящая легенда и олицетворение ДНК Юнайтед, долгих ему лет здоровья и игры за красный Манчестер
Не надо вот этого, у него последние четыре месяца в команде.:)))))))
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Мммм , классика .
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Здоровья, эталон идеального современного футболиста европки.
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Ответ Mekanych Red Devil
Эх, был бы сейчас Вудворд у руля, выдали бы новый контракт на 5 лет) не повезло Марсиалю с новым руководством
Вернётся, забьёт в двух матчах подряд. И продлят на 3 года
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выбыл не играя... гений ))
чтоб зимой не отдали в какую нибудь аренду в Ору мира
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Надо переименовать лазарет имени Марсиаль, он там самый авторитетный пахан ) пора уже нарисовать звёзды на плечах )
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Мда уж, везде где мем хаг-везде провалы 😞 за что нам такое наказание в лице мем хага! Еще чуток и я буду молиться на Моура!
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Это не новость уже
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Неплохое усиление для МЮ
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В принципе ничего не поменяется, что он есть что его нет
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Ответ RedDevil1909
дали наконец по яйцам за такую игру)
😂
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Ответ Mekanych Red Devil
Не продлят, новое руководство не позволит. Скорее свободным агентом в Милане окажется, чем останется в МЮ.
нужно продлевать и продавать, актив в виде золотого мальчика 2015 года уходит бесплатно
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Ответ LeGroisente
Настоящая легенда и олицетворение ДНК Юнайтед, долгих ему лет здоровья и игры за красный Манчестер
За голубой манчестер. Возраст еще нормальный многие в его годы еще 7 лет на топ уровне играют.
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Многих проблем с пахом, коленом, бедром можно избежать, если прописывать в контракте следующий пункт.
Игрок попадает в заявку на матч - зарплата 250 тысяч фунтов в неделю.
Игрок не попадает в заявку на матч по тем или иным причинам - зарплата 25 тысяч фунтов в неделю.
И тогда прогрессу в профилактике мышечных травм удивится даже Минздрав!
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А он был что он выбыл?
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Дембеле чувствует себя оскорбленным! Его хотя бы 10 матчей в году на поле выталкивали. Годами чилить даже ему не удавалось
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Щас марсик напишет : я вернусь ещё сильнее 💪 этот пах не давал ему нормально играть
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