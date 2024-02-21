«МЮ» не продлит контракт с Марсьялем. Француз не входит в планы тен Хага, он покинет клуб свободным агентом в июне
Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.
По информации журналиста Руди Галетти, клуб не будет активировать опцию продления контракта 28-летнего нападающего. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не рассчитывает на него в будущем.
Отмечается, что на сегодняшний день ни один клуб не предпринял каких-либо действий по подписанию Марсьяля. Вероятнее всего, француз покинет «Манчестер Юнайтед» в июне в качестве свободного агента.
С января Марсьяль восстанавливается после операции, перенесенной из-за проблем с пахом. В нынешнем сезоне у форварда 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах. Его статистика доступна здесь.
Он травматичный до жути оказался
Даже при этом, у него голевых действий в пересчете на игровое время больше чем у Рэшфорда
Ну ниче, свято место пусто не бывает: теперь будем ждать Антони )