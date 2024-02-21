«МЮ» не продлит контракт с Марсьялем. Француз не входит в планы тен Хага, он покинет клуб свободным агентом в июне

Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

По информации журналиста Руди Галетти, клуб не будет активировать опцию продления контракта 28-летнего нападающего. Главный тренер «МЮ» тен Хаг не рассчитывает на него в будущем.

Отмечается, что на сегодняшний день ни один клуб не предпринял каких-либо действий по подписанию . Вероятнее всего, француз покинет « » в июне в качестве свободного агента.

С января Марсьяль восстанавливается после операции, перенесенной из-за проблем с пахом. В нынешнем сезоне у форварда 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах. Его статистика доступна здесь.