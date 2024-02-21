«МЮ» не продлит контракт с Марсьялем. Француз не входит в планы тен Хага, он покинет клуб свободным агентом в июне

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Футбол

Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

По информации журналиста Руди Галетти, клуб не будет активировать опцию продления контракта 28-летнего нападающего. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не рассчитывает на него в будущем.

Отмечается, что на сегодняшний день ни один клуб не предпринял каких-либо действий по подписанию Марсьяля. Вероятнее всего, француз покинет «Манчестер Юнайтед» в июне в качестве свободного агента.

С января Марсьяль восстанавливается после операции, перенесенной из-за проблем с пахом.  В нынешнем сезоне у форварда 2 гола и 2 ассиста в 19 матчах. Его статистика доступна здесь.

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35 комментариев
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Ответ ЭкспертДиванный
Я смотрю спортс вообще не брезгает кого рекламировать да?Елена 300 метров от меня,может сходить ?(Извините,что не в тему)
пивка взять не забудь, она меня в прошлый раз не впустила
+22
-2
+20
Ответ ЭкспертДиванный
Я смотрю спортс вообще не брезгает кого рекламировать да?Елена 300 метров от меня,может сходить ?(Извините,что не в тему)
это таргетинговая реклама. У каждого она разная и зависит от того, что ты смотришь в браузере и других приложениях
+20
-1
+19
Я смотрю спортс вообще не брезгает кого рекламировать да?Елена 300 метров от меня,может сходить ?(Извините,что не в тему)
+19
-2
+17
Ответ ЭкспертДиванный
Я смотрю спортс вообще не брезгает кого рекламировать да?Елена 300 метров от меня,может сходить ?(Извините,что не в тему)
У меня такой рекламы нет. Прикольно ты свои интересы всем растрезвонил
+11
-1
+10
Ответ Radik_2.0
пивка взять не забудь, она меня в прошлый раз не впустила
😃😃 какое пиво не говорила?
+8
-1
+7
Ответ <Inter>
это таргетинговая реклама. У каждого она разная и зависит от того, что ты смотришь в браузере и других приложениях
Это не таргетинговая, а тизерная реклама, которая показывается всем подряд, т.к. у тизерных сетей нет больших пластов данных о пользователях. Как раз в тизерных сетях публикуются рекламодатели всякой дичи типа кофе для похудения или «Елен в 100 метрах от вас», крупные рекламные сети это просто не пускают. Так что в данном случае вопросы к Спортсу, что они дают слоты подобным сеткам, которые рекламируют скам и товары-вредители.
+6
-1
+5
Легенда!
+3
0
+3
Ура!
+2
0
+2
Не может быть...
+2
0
+2
А ведь реально талантливый парень был.
+2
0
+2
Ответ ЭкспертДиванный
Я смотрю спортс вообще не брезгает кого рекламировать да?Елена 300 метров от меня,может сходить ?(Извините,что не в тему)
Спорст тут не причем, хватит просто давалок гуглить
+2
0
+2
А сам тен Хаг входит в их планы?
+3
-1
+2
Ответ Pixel 8
Хорошо дебютировал, потом очень резко сдулся... Навскидку, учитывая, как неплохо приживаются игроки мю в интере - почему бы и нет?
Не то чтобы сдулся. Все же лучший сезон он выдал при Сульшере
Он травматичный до жути оказался
Даже при этом, у него голевых действий в пересчете на игровое время больше чем у Рэшфорда
+1
0
+1
Ответ ЭкспертДиванный
Я смотрю спортс вообще не брезгает кого рекламировать да?Елена 300 метров от меня,может сходить ?(Извините,что не в тему)
Какааая Лёля? С Елоховской??
+1
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+1
Ответ ЭкспертДиванный
😃😃 какое пиво не говорила?
как щас помню, любого нефильтрованного, полтора
+1
0
+1
Бонусы за тройку на ЗМ выплатили Монако? 😂😂😂
+1
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+1
Хорошо дебютировал, потом очень резко сдулся... Навскидку, учитывая, как неплохо приживаются игроки мю в интере - почему бы и нет?
+1
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фига, ему же 28
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учитывая размер сэкономленных средств на его зарплате, это потянет на средний трансфер на выход
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Эхх Бармалей бы подписал , с высокой личкой
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Лиону бы не помешал
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Эх, ещё бы чуть подождали и выстрелил бы...

Ну ниче, свято место пусто не бывает: теперь будем ждать Антони )
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Он же 9 лет уже в клубе, если не ошибаюсь. Своего рода легенда
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Ответ ЭкспертДиванный
😃😃 какое пиво не говорила?
Охота Крепкое.😅😅😅😅😅😅
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Эх, такого игрока теряют, Анри 2.0 )
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Ответ <Inter>
это таргетинговая реклама. У каждого она разная и зависит от того, что ты смотришь в браузере и других приложениях
Не знаешь, где можно найти старую версию спорта? Раньше реклама была только вверху страницы, сейчас вся новость усыпана этим г...
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0
Ответ Михаил Ильин
Это не таргетинговая, а тизерная реклама, которая показывается всем подряд, т.к. у тизерных сетей нет больших пластов данных о пользователях. Как раз в тизерных сетях публикуются рекламодатели всякой дичи типа кофе для похудения или «Елен в 100 метрах от вас», крупные рекламные сети это просто не пускают. Так что в данном случае вопросы к Спортсу, что они дают слоты подобным сеткам, которые рекламируют скам и товары-вредители.
Там достаточно интересов и вопросы к спортсу минимальны
0
0
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Ответ Radik_2.0
фига, ему же 28
Я бы сказал еще только. Он уже как 10 лет назад за Монако отжигал.
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Ответ Pixel 8
Хорошо дебютировал, потом очень резко сдулся... Навскидку, учитывая, как неплохо приживаются игроки мю в интере - почему бы и нет?
Проблема в личке по идее. Ну по лучше санчаса и Арни будет
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Урааааааа!!!!
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