«МЮ» планирует чистку летом – уйти могут 11 игроков, включая Каземиро и Санчо. Подписать хотят форварда и защитника

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В «Ман Юнайтед» планируется масштабная перестройка после прихода Джима Рэтклиффа.

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, у «Манчестер Юнайтед» есть деньги на покупки летом, но в клубе обеспокоены финансовой ситуацией и не хотят нарушить правила АПЛ. Это может ограничить траты «МЮ». Чтобы этого не произошло, клуб сконцентрируется на продаже игроков. За счет этого планируют увеличить бюджет на летние покупки.

Под вопросом будущее как минимум 11 игроков «Ман Юнайтед». Среди них Кристиан Эриксен, Рафаэль Варан, Каземиро, Харри Магуайр, Скотт Мактоминей, Аарон Уан-Биссака и Виктор Линделеф. Антони Марсьяль уйдет бесплатно в связи с истечением срока контракта.

Кроме того, «Ман Юнайтед» намерен расстаться с некоторыми игроками, которые сейчас находятся в аренде. В их число входят Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри и Брэндон Уильямс.

Летом «МЮ» надеется подписать нападающего и защитника, а также улучшить средний уровень состава.

Отмечается, что сейчас из-за нехватки альтернативных вариантов Расмус Хейлунд играет больше, чем планировалось изначально. У него уже 30 матчей в этом сезоне. Подписав нового нападающего, «Ман Юнайтед» хочет снизить нагрузку на Хейлунда.

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85 комментариев
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Ответ deadjoker
Вот тащит человек команду не смотря на лишение капитанства, а его сливают
Его надо продавать не потому что он плохой защитник. Он то как раз трудяга. Его надо продавать потому что новый владелец хочет МЮ вывести на новый уровень. А этому желаемому новому уровню Мага не соответствует. Это типа как Джонс. Весь отдавался до конца, но был очень топорным
+23
0
+23
Мактоминей, Уан-Биссака и Каземиро что делают в этом списке? к троим вообще нет вопросов, к Каземиро придраться можно на начало сезона, но он в любом случае вкатился бы если бы не травма
+25
-6
+19
Ответ deadjoker
Вот тащит человек команду не смотря на лишение капитанства, а его сливают
При всех надеждах на Магуайра, он не тащит МЮ, в 3 матчей уже ошибался прилично
+21
-2
+19
Не понимаю зачем избавляться от Скотти?
+7
-2
+5
Дважды перечитал список и не понял: ГДЕ АНТОНИ!!!
+3
0
+3
Скотта не трогайте, он должен быть неприкосновенный
+4
-1
+3
Лысый шарлотан не входит в этот список ???
+8
-5
+3
Ответ Чебурашка наш
Включаешь матчи Сити, Арсенала, Пуля и узнаешь, что такое поставленная игра
Включил матч арсенала против порту. Так что такое поставленная игра? Сити против челси, вот этот навесбол - это посиавленная игра? Ливер против реаоа в финале лч - это постааленная игра?
+2
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+2
Ответ Чебурашка наш
Включаешь матчи Сити, Арсенала, Пуля и узнаешь, что такое поставленная игра
Дочитываешь мой коммент и понимаешь, что об этом я и писал
+2
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Ответ Английский маньяк
При всех надеждах на Магуайра, он не тащит МЮ, в 3 матчей уже ошибался прилично
Я думаю что этот комментатор «смотрит» футбол по инсте либо по твиттеру.
Харри после НГ снова откатывается к своему среднему уровню игры, чего явно недостаточно
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Ответ Горец Юнайтед
Не понимаю зачем избавляться от Скотти?
Для ФФП очень полезно продавать воспитанников
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Как бы все те же имена)
https://www.sports.ru/football/1115078290-ten-xag-planiruet-chistku-v-myu-letom-ujti-mogut-do-15-futbolistov-mag.html
+2
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Ответ Горец Юнайтед
Не понимаю зачем избавляться от Скотти?
за исключением его голов за которые конечно ему огромное спасибо его игра в центре поля это полнейшая боль,есть такая фраза "герои появляются там где не хватает профессионалов",это как раз про него и про игру нынещнего МЮ
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Ответ Макс Голубцов
Я думаю что этот комментатор «смотрит» футбол по инсте либо по твиттеру. Харри после НГ снова откатывается к своему среднему уровню игры, чего явно недостаточно
Очень жаль его, но в МЮ нужна стабильность, тем более в защите
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Ответ Stereophonics89
что за поставленная игра? что это значит? хороший процент набора очков? а если большинство побед будет с минимальным счётом и без явного преимущества? или четкий рисунок игры? а если при чётком рисунке очков будет набрано только лишь для 6-го места, например? я согласен с тем, что МЮ играет нестабильно, но что конкретно подразумевается по поставленной игрой? сейчас с рисунком и хорошими результатами в АПЛ только МС, Ливерпуль, Арсенал и, наверное, Тоттенхэм может в силу своих возможностей ещё и Астон Вилла, но и они при всей своей крутости могут отлично играть с МЮ, но в итоги влететь в двух матчах или дома не разобраться с Шеффилдом
Именно поставить хорошую игру атакующую, комбинационную, с прессингом, контр прессингом. А результат при хорошей игре придет. Играя на забросах с вымученными очками это позорная игра для такого клуба. Без идейный, бессмысленный футбол Хака просто убивает. Кроме навалов ничего не прослеживается, на одном индивидуальном мастерстве. Нужен сначала толковый специалист, а не продавать всех и не понимать кто вообще на что горазд. Уверен при другом специалисте многие из списка заиграют на самом высоком уровне.
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А 7Хаг тут конечно ни причем. Топ тренер. Во всем виноваты вышеуказанные игроки. И еще Роналду с Де Хеа.
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Ответ Тюменский медвежонок
Мактоминей, Уан-Биссака и Каземиро что делают в этом списке? к троим вообще нет вопросов, к Каземиро придраться можно на начало сезона, но он в любом случае вкатился бы если бы не травма
действительно, какие претензии к Каземиро после травмы
за последние пять матчей четыре жёлтых, из них три в первом тайме
ладно бы просто голая статистика была, так после каждой карточки сразу большие сомнения, доиграет матч или нет
с Лутоном вот в перерыве снимать пришлось от греха
с Волками вообще квинтэссенция его игры в этом сезоне - заковырялся на ровном месте, потерялся в эпизоде, как итог на третьей минуте уже карточка
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Ответ Чебурашка наш
Я дочитал В отличие от фанатов 7хага я умею это делать Кстати, зачем задавать вопрос и отвечать на него
Не являюсь фанатом тен Хага
Просто умиляет, как юзеры пишут "поставленная игра", а потом делаю отсылку на 3 успешных команды
А у остальных значит 100% игра не поставлена
Или просто у них побед не так много, поэтому мы их матчи и не смотрим?)
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Ответ Тюменский медвежонок
Мактоминей, Уан-Биссака и Каземиро что делают в этом списке? к троим вообще нет вопросов, к Каземиро придраться можно на начало сезона, но он в любом случае вкатился бы если бы не травма
Ты, видимо, не смотришь матчи, раз так говоришь о Каземиро. Абсолютно худший игрок команды в сезоне
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Чистки - звучит жутко
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Ответ Тюменский медвежонок
Мактоминей, Уан-Биссака и Каземиро что делают в этом списке? к троим вообще нет вопросов, к Каземиро придраться можно на начало сезона, но он в любом случае вкатился бы если бы не травма
Вы судя по всему матчи либо фоном смотрите, либо только хайлайты

Каземиро допускает много ошибок. Про этом у него очень большая зарплата и есть реальный шанс на его потенциальном трансфере не сильно потерять

Уан-Биссака - в целом неплохой ролевик, но более. Глобально он к сожалению разницы на поле не делает
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Ответ alien-09
Ты, видимо, не смотришь матчи, раз так говоришь о Каземиро. Абсолютно худший игрок команды в сезоне
Ага , как вышел на поле так МЮ и перестал пропускать и проигрывать. Хоть какой-то баланс внес. Носиться закрывать весь центр с такими дуболомами не просто.😂
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Ответ Тюменский медвежонок
Мактоминей, Уан-Биссака и Каземиро что делают в этом списке? к троим вообще нет вопросов, к Каземиро придраться можно на начало сезона, но он в любом случае вкатился бы если бы не травма
Они в этом списке, потому что что-то стоят. Если продать троих за 120 млн, с учетом их зп (особенно Каземиро), откроется окно для входа на реал но большой бюджет
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Ответ 5t1ck
Ага , как вышел на поле так МЮ и перестал пропускать и проигрывать. Хоть какой-то баланс внес. Носиться закрывать весь центр с такими дуболомами не просто.😂
Зачем врать? Из последних 8 матчей, что Каземиро провел в старте, МЮ сыграл на 0 только в одном (3:0 с ВХ)
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Ответ Тюменский медвежонок
Мактоминей, Уан-Биссака и Каземиро что делают в этом списке? к троим вообще нет вопросов, к Каземиро придраться можно на начало сезона, но он в любом случае вкатился бы если бы не травма
Каз сильно сдал по сравнению с прошлым сезоном .
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Ответ Мысли Стетхема
Лысый шарлотан не входит в этот список ???
Пеп нет .
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Ответ Under
а какая разница для ФФП, воспитанник или нет?
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3187904.html
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Ответ Тюменский медвежонок
Мактоминей, Уан-Биссака и Каземиро что делают в этом списке? к троим вообще нет вопросов, к Каземиро придраться можно на начало сезона, но он в любом случае вкатился бы если бы не травма
Мак в этом списке подчёркивает "надёжность" источника. По АВБ и Казику всё гораздо проще - это одни из немногих, к кому есть реальный интерес и возможность получить неплохие деньги, а внутренний ФФП уже прям очень рядом. Сам обожаю Каземиро, но если за него дадут хотя бы полтос (а арабы вроде бы даже 70 предлагали), то нужно продавать и брать помоложе (но опытного), с прицелом на много лет в клубе
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а кто не хотел бы подписать форварда и защитника? думаю, ни один клуб в мире не откажется
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Что по Гринвуду? Продажа в Испанию?
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