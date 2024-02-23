«МЮ» планирует чистку летом – уйти могут 11 игроков, включая Каземиро и Санчо. Подписать хотят форварда и защитника
В «Ман Юнайтед» планируется масштабная перестройка после прихода Джима Рэтклиффа.
Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, у «Манчестер Юнайтед» есть деньги на покупки летом, но в клубе обеспокоены финансовой ситуацией и не хотят нарушить правила АПЛ. Это может ограничить траты «МЮ». Чтобы этого не произошло, клуб сконцентрируется на продаже игроков. За счет этого планируют увеличить бюджет на летние покупки.
Под вопросом будущее как минимум 11 игроков «Ман Юнайтед». Среди них Кристиан Эриксен, Рафаэль Варан, Каземиро, Харри Магуайр, Скотт Мактоминей, Аарон Уан-Биссака и Виктор Линделеф. Антони Марсьяль уйдет бесплатно в связи с истечением срока контракта.
Кроме того, «Ман Юнайтед» намерен расстаться с некоторыми игроками, которые сейчас находятся в аренде. В их число входят Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри и Брэндон Уильямс.
Летом «МЮ» надеется подписать нападающего и защитника, а также улучшить средний уровень состава.
Отмечается, что сейчас из-за нехватки альтернативных вариантов Расмус Хейлунд играет больше, чем планировалось изначально. У него уже 30 матчей в этом сезоне. Подписав нового нападающего, «Ман Юнайтед» хочет снизить нагрузку на Хейлунда.
Харри после НГ снова откатывается к своему среднему уровню игры, чего явно недостаточно
https://www.sports.ru/football/1115078290-ten-xag-planiruet-chistku-v-myu-letom-ujti-mogut-do-15-futbolistov-mag.html
за последние пять матчей четыре жёлтых, из них три в первом тайме
ладно бы просто голая статистика была, так после каждой карточки сразу большие сомнения, доиграет матч или нет
с Лутоном вот в перерыве снимать пришлось от греха
с Волками вообще квинтэссенция его игры в этом сезоне - заковырялся на ровном месте, потерялся в эпизоде, как итог на третьей минуте уже карточка
Просто умиляет, как юзеры пишут "поставленная игра", а потом делаю отсылку на 3 успешных команды
А у остальных значит 100% игра не поставлена
Или просто у них побед не так много, поэтому мы их матчи и не смотрим?)
Каземиро допускает много ошибок. Про этом у него очень большая зарплата и есть реальный шанс на его потенциальном трансфере не сильно потерять
Уан-Биссака - в целом неплохой ролевик, но более. Глобально он к сожалению разницы на поле не делает