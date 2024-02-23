«МЮ» планирует чистку летом – уйти могут 11 игроков, включая Каземиро и Санчо. Подписать хотят форварда и защитника

В «Ман Юнайтед» планируется масштабная перестройка после прихода Джима Рэтклиффа.

Как пишет ESPN со ссылкой на свои источники, у « » есть деньги на покупки летом, но в клубе обеспокоены финансовой ситуацией и не хотят нарушить правила . Это может ограничить траты «МЮ». Чтобы этого не произошло, клуб сконцентрируется на продаже игроков. За счет этого планируют увеличить бюджет на летние покупки.

Под вопросом будущее как минимум 11 игроков «Ман Юнайтед». Среди них , , , Харри Магуайр, Скотт Мактоминей, Аарон Уан-Биссака и Виктор Линделеф. Антони Марсьяль уйдет бесплатно в связи с истечением срока контракта.

Кроме того, «Ман Юнайтед» намерен расстаться с некоторыми игроками, которые сейчас находятся в аренде. В их число входят Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри и Брэндон Уильямс.

Летом «МЮ» надеется подписать нападающего и защитника, а также улучшить средний уровень состава.

Отмечается, что сейчас из-за нехватки альтернативных вариантов Расмус Хейлунд играет больше, чем планировалось изначально. У него уже 30 матчей в этом сезоне. Подписав нового нападающего, «Ман Юнайтед» хочет снизить нагрузку на Хейлунда.