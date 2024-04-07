Марсьяль предложил услуги «Интеру». Контракт форварда с «МЮ» истекает летом

Антони Марсьяль может перейти в «Интер».

Контракт французского нападающего с « » истекает этим летом. Скорее всего, футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Марсьяль предложил свои услуги « ». Он знает, что у миланского клуба, уже согласовавшего переход Мехди Тареми из «Порту», ограниченный трансферный бюджет.

В сезоне-2023/24 провел 13 матчей в рамках и забил 1 гол. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.