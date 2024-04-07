Марсьяль предложил услуги «Интеру». Контракт форварда с «МЮ» истекает летом

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Антони Марсьяль Футбол

Антони Марсьяль может перейти в «Интер».

Контракт французского нападающего с «Манчестер Юнайтед» истекает этим летом. Скорее всего, футболист покинет клуб на правах свободного агента. 

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Марсьяль предложил свои услуги «Интеру». Он знает, что у миланского клуба, уже согласовавшего переход Мехди Тареми из «Порту», ограниченный трансферный бюджет. 

В сезоне-2023/24 Антони провел 13 матчей в рамках АПЛ и забил 1 гол. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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13 комментариев
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Услуги кого? Он ведь давно не футболист
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Ответ Аль Шинник
Услуги кого? Он ведь давно не футболист
Услуги кислой рожи.
+21
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Это будет верх глупости. Человека с таким отношением к работе не должно быть в клубе такого уровня. Человек изнутри разлагает команду своим пофигизмом
+10
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Этот шлак помоему должен заканчивать с футболом!!!
+6
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+6
Если он в Севилье не потянул, куда ему Интер. С такой вечно кислой миной самое то уже готовиться петь дефирамбы чемпионату Саудовцев
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Ответ З А
Это будет верх глупости. Человека с таким отношением к работе не должно быть в клубе такого уровня. Человек изнутри разлагает команду своим пофигизмом
Его и не будет)
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Выстрелит как Димитар Бербатов
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Хоть какие то новости о нем 😄 ещё ,,играет,, в футбол
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Марсиаль, как свободный агент, должен предложить свои услуги Барселоне. там однозначно больше шансов на контракт
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Как раз в интере сейчас повара нужны. Весна, питание должно быть в норме.
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Наконец то он уже уйдет
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а ему всего 28 то годиков, а он уже бросил играть давно
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Ответ Аль Шинник
Услуги кого? Он ведь давно не футболист
Там вместо Алексиса Санчеса статистом быть
Интер по принципу Матроскина собирается действовать
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