Марсьяль предложил услуги «Интеру». Контракт форварда с «МЮ» истекает летом
Антони Марсьяль может перейти в «Интер».
Контракт французского нападающего с «Манчестер Юнайтед» истекает этим летом. Скорее всего, футболист покинет клуб на правах свободного агента.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Марсьяль предложил свои услуги «Интеру». Он знает, что у миланского клуба, уже согласовавшего переход Мехди Тареми из «Порту», ограниченный трансферный бюджет.
В сезоне-2023/24 Антони провел 13 матчей в рамках АПЛ и забил 1 гол. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
Интер по принципу Матроскина собирается действовать