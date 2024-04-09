«Интер» изучает вариант с Марсьялем, покидающим «МЮ». В приоритете Гудмундссон из «Дженоа», но он обойдется в 30 млн евро
«Интер» оценивает целесообразность подписания Антони Марсьяля.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвард, покидающий «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента, был предложен «нерадзурри», и итальянская команда изучает этот вариант со всех сторон.
Французский футболист давно нравится «Интеру», но в приоритете у клуба Альберт Гудмундссон из «Дженоа». При этом за исландца придется заплатить суммарно 30 млн евро, что усложняет задачу.
На Марсьяля также претендуют «Фенербахче» и два крупных французских клуба.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 13 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.