«Интер» изучает вариант с Марсьялем, покидающим «МЮ». В приоритете Гудмундссон из «Дженоа», но он обойдется в 30 млн евро

«Интер» оценивает целесообразность подписания Антони Марсьяля.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвард, покидающий « » в качестве свободного агента, был предложен «нерадзурри», и итальянская команда изучает этот вариант со всех сторон.

Французский футболист давно нравится « », но в приоритете у клуба из « ». При этом за исландца придется заплатить суммарно 30 млн евро, что усложняет задачу.

На Марсьяля также претендуют «Фенербахче» и два крупных французских клуба.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 13 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.