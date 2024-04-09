«Интер» изучает вариант с Марсьялем, покидающим «МЮ». В приоритете Гудмундссон из «Дженоа», но он обойдется в 30 млн евро

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дженоа Антони Марсьяль Альберт Гудмундссон деньги Футбол

«Интер» оценивает целесообразность подписания Антони Марсьяля.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, форвард, покидающий «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента, был предложен «нерадзурри», и итальянская команда изучает этот вариант со всех сторон.

Французский футболист давно нравится «Интеру», но в приоритете у клуба Альберт Гудмундссон из «Дженоа». При этом за исландца придется заплатить суммарно 30 млн евро, что усложняет задачу.

На Марсьяля также претендуют «Фенербахче» и два крупных французских клуба.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 13 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интер строго по свободным агентам работает..
+3
-1
+2
Ответ Pixel 8
Гринвуд ещё есть
Гринвуд ещё дороже будет.
0
0
0
Ответ Cosstigan
Интер строго по свободным агентам работает..
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/alex_zz/3219271.html
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий