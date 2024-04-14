Кордоба – журналисту после 1:2 от «Зенита»: «А что ты думаешь про арбитра?»
Джон Кордоба остался недоволен судейством в матче против «Зенита».
Вчера «Краснодар» принимал команду из Санкт-Петербурга (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.
Главным арбитром встречи был Сергей Иванов. На 89-ой минуте краснодарцы остались в меньшинстве после того, как Витор Тормена получил вторую желтую карточку за наступ на ногу Густаво Мантуану.
– Что произошло в матче с «Зенитом»? Показалось, что было совершенно два разных тайма.
– А что ты думаешь про арбитра?
– В матче были ошибки.
– Мне тут нечего больше сказать.
– Но сейчас возможно продолжать бороться с «Зенитом» за чемпионство?
– Это зависит не от нас. Вы все видели, – ответил нападающий «Краснодара».
После 23 матчей «Краснодар» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
«Иванов криво и косо отсудил в обе стороны. Игроки «Краснодара» фолили и получали штрафной в свою пользу. Если собрать все в кучу, возмущаться должны болельщики «Зенита». Экс-судья Федотов о судействе
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Тебя Эракович пережевал и выплюнул
29.02.24:
«Ничего не буду говорить о «Зените», это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено. За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу», — сказал Кордоба."
как же четко его Эракович отправил его в буфет в штрафной.