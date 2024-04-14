Кордоба – журналисту после 1:2 от «Зенита»: «А что ты думаешь про арбитра?»

Джон Кордоба остался недоволен судейством в матче против «Зенита».

Вчера « » принимал команду из Санкт-Петербурга (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.

Главным арбитром встречи был Сергей Иванов. На 89-ой минуте краснодарцы остались в меньшинстве после того, как Витор Тормена получил вторую желтую карточку за наступ на ногу Густаво Мантуану.

– Что произошло в матче с «Зенитом»? Показалось, что было совершенно два разных тайма.

– А что ты думаешь про арбитра?

– В матче были ошибки.

– Мне тут нечего больше сказать.

– Но сейчас возможно продолжать бороться с « » за чемпионство?

– Это зависит не от нас. Вы все видели, – ответил нападающий «Краснодара».

После 23 матчей «Краснодар» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Мир , отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Иванов криво и косо отсудил в обе стороны. Игроки «Краснодара» фолили и получали штрафной в свою пользу. Если собрать все в кучу, возмущаться должны болельщики «Зенита». Экс-судья Федотов о судействе

Мусаев про 1:2 с «Зенитом»: «Ужасный матч со стороны арбитра, решения не выходят из логики. Судья провалил игру, поплыл»

Семак о судействе: «Лучше помолчать, а то дисквалифицируют. У меня же есть дисквалификация – за выход на поле в конфронтационной манере. Никто не понимает, что это значит. Я уже даже не подхожу к судьям»