Кордоба – журналисту после 1:2 от «Зенита»: «А что ты думаешь про арбитра?»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Джон Кордоба Чемпионат.com Футбол

Джон Кордоба остался недоволен судейством в матче против «Зенита».

Вчера «Краснодар» принимал команду из Санкт-Петербурга (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.

Главным арбитром встречи был Сергей Иванов. На 89-ой минуте краснодарцы остались в меньшинстве после того, как Витор Тормена получил вторую желтую карточку за наступ на ногу Густаво Мантуану.

– Что произошло в матче с «Зенитом»? Показалось, что было совершенно два разных тайма.

– А что ты думаешь про арбитра?

– В матче были ошибки.

– Мне тут нечего больше сказать.

– Но сейчас возможно продолжать бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Это зависит не от нас. Вы все видели, – ответил нападающий «Краснодара».

После 23 матчей «Краснодар» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Иванов криво и косо отсудил в обе стороны. Игроки «Краснодара» фолили и получали штрафной в свою пользу. Если собрать все в кучу, возмущаться должны болельщики «Зенита». Экс-судья Федотов о судействе

Мусаев про 1:2 с «Зенитом»: «Ужасный матч со стороны арбитра, решения не выходят из логики. Судья провалил игру, поплыл»

Семак о судействе: «Лучше помолчать, а то дисквалифицируют. У меня же есть дисквалификация – за выход на поле в конфронтационной манере. Никто не понимает, что это значит. Я уже даже не подхожу к судьям»

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53 комментария
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Поплыли бычки
+50
-7
+43
Костоломы из Краснодара совсем обнаглели!
+47
-7
+40
И ему ещё хватает наглости быть недовольным судейством Иванова... Да быки должны быть благодарны что этот шарлатан уберëг их от разгрома, минимум ещё два удаления дал бы нормальный арбитр.
+32
-2
+30
Какие смешные
+25
-2
+23
А что ты думаешь о своей игре, Кордоба?
Тебя Эракович пережевал и выплюнул
+18
-2
+16
Ну, если объективно, судья в последнюю очередь виноват в поражении Краснодара
+17
-1
+16
Переводя язык Кордобы на бытовой язык можно сказать так: "Сперва судья судил в нашу пользу, а потом обнаглел и перестал."
+16
-2
+14
После этого матча уважение к этому клубу закончилось.
+12
0
+12
Полились бычьи слёзы....
+12
-1
+11
Ответ Дагестан за спартак
ЗЕНИТ НА ПРОТЕЖЕНИИ ВСЕГО ЧЕМПИОНАТА ТЯНУТ ЗА УШИ
Ты не в горах Дагестана. Не ори
+12
-2
+10
Поразительно, как клуб у которого нет ни одной чашки совершенно не умеет проигрывать
+11
-1
+10
Почему журналист не сказал правду, что судья как мог тащил Краснодар?)
+12
-3
+9
Кто бы сомневался, что этот разноется.

29.02.24:
«Ничего не буду говорить о «Зените», это их дела. Ну и мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено. За 2,5 года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу», — сказал Кордоба."

как же четко его Эракович отправил его в буфет в штрафной.
+10
-2
+8
вчера грязно играли краснодарцы видно что класса не хватает у игроков
+8
-1
+7
а что Кордоба думает о моменте, когда он локтем промассировал спину прыгающему Сантоса, когда Кордоба уже не успевал на мяч вообще?
+8
-1
+7
Ответ Зелёный гопник
Костоломы из Краснодара совсем обнаглели!
Там кроме костоломов еще и симулянты!
+12
-5
+7
Ответ Дмитрий Шиянов
Комментарий скрыт
Что, начнем считать ошибки судьи? Чей ход?
+8
-1
+7
Ответ Дмитрий Шиянов
Комментарий скрыт
Я - нет. А вы - да, очевидно.
+7
-1
+6
Ну, не в данном матче, Джон! Ну, ты что
+7
-1
+6
Не понимаю, они что, в самом деле считают, что судья против них был иди это от того, что сказать нечего?
+7
-1
+6
Джон, я думал ты мужик.
+10
-4
+6
Краснодару ли про судей что то говорить, особенно смотря на офсайдный гол в ворота Ростова.
+5
0
+5
У Краснодара был шанс выстраивать свою историю без давления всяких сумасшедших ветеранов с завышенными ожиданиями и болельщиков, надо было вести себя адекватно. Но, они каждый раз при проигрыше отмазывается, как девочки. Ошибки у судьи были в обе стороны, причем в сторону Зенита больше. Если ты, говоришь про ошибки, так говори до конца. А, если плохому танцору мешает что-то, то согласованно всем клубом скидывать все только на судейство, выглядит как слабость.
+5
0
+5
Как же красиво этого нытика вчера Эракович вынес плечом в плечо)
+4
0
+4
Ответ Алексей Ненахов
Быки в последнее время, если проигрывают то всегда винят судью , ждите нарезки из игры с ошибками арбитра
В этой игре на каждую их нарезку найдется 3 нарезки в ответ
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Шиянов
Комментарий скрыт
Здоровья, счастья и успехов вам)
+5
-1
+4
Ответ Александр Кашкаров
Поплыли бычки
Заныли как тёлки🐮
+9
-5
+4
Ответ Nogoi89
У Краснодара был шанс выстраивать свою историю без давления всяких сумасшедших ветеранов с завышенными ожиданиями и болельщиков, надо было вести себя адекватно. Но, они каждый раз при проигрыше отмазывается, как девочки. Ошибки у судьи были в обе стороны, причем в сторону Зенита больше. Если ты, говоришь про ошибки, так говори до конца. А, если плохому танцору мешает что-то, то согласованно всем клубом скидывать все только на судейство, выглядит как слабость.
А какие ошибки в сторону зенита? Я конечно предвзят, ну максимум- жк мостовому и клаудиньо за крики на арбитра за его действия....
+3
0
+3
Пока будут плакать и валить все на судей, админресурсы и другое, - за первое место битая не готовы, не подросли еще. Сознание на уровне, «а у нас во дворе так не делают, хнык, хнык, хнык, размазывая сопли по лицу».
+3
0
+3
Быки в последнее время, если проигрывают то всегда винят судью , ждите нарезки из игры с ошибками арбитра
+6
-3
+3
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