Орлов о «Зените» и 2:1 с «Краснодаром»: «Закономерный результат. Кордоба ничего не показал – нужно отдать должное Эраковичу и Нино»
Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в Мир РПЛ.
«Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Закономерный результат. Индивидуальное мастерство питерцев выше. Это очевидно. Ну и тактически гости были сильнее.
Болельщики сине-бело-голубых опасались Кордобу. Но где он был, что он сегодня показал? Ничего! Нужно отдать должное защитникам «Зенита» — Эраковичу и Нино.
Не могу сказать, что гол «Краснодара» вытекал из логики событий. Все-таки Алип выбил мяч неосмотрительно, игроку такого уровня нужно действовать надежнее. Ему стоило оценить ситуацию и голову убрать (улыбается). Мяч вообще покидал пределы поля! Ну что поделаешь — не хватило опыта. Ошибка…
Но ведь, по большому счету, «Зенит» до перерыва превзошел хозяев по количеству моментов. Мог забивать Педро, затем Мостовой. Педро не хватило хладнокровия — ему всего 18. Можно было взять паузу и исполнить.
А Караваев? Ему-то опыта не занимать! Почему же он не оценил ситуацию и не пробил первым касанием в дальний угол? В итоге его удар накрыли. Не нужно было продвигаться вперед. Пробей сразу — и все. В футболе все решают нюансы», – сказал комментатор.
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Начиная от оборонительных действий, заканчивая продвижением мяча вперёд. Может и сам атаку разогнать, а может и выдать дальнюю передачу.
В этом Зените он, наверное, один из любимейших игроков.