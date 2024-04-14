Орлов о «Зените» и 2:1 с «Краснодаром»: «Закономерный результат. Кордоба ничего не показал – нужно отдать должное Эраковичу и Нино» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Джон Кордоба Нино Мота Страхиня Эракович Футбол

Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в Мир РПЛ.

«Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Закономерный результат. Индивидуальное мастерство питерцев выше. Это очевидно. Ну и тактически гости были сильнее.

Болельщики сине-бело-голубых опасались Кордобу. Но где он был, что он сегодня показал? Ничего! Нужно отдать должное защитникам «Зенита» — Эраковичу и Нино.

Не могу сказать, что гол «Краснодара» вытекал из логики событий. Все-таки Алип выбил мяч неосмотрительно, игроку такого уровня нужно действовать надежнее. Ему стоило оценить ситуацию и голову убрать (улыбается). Мяч вообще покидал пределы поля! Ну что поделаешь — не хватило опыта. Ошибка…

Но ведь, по большому счету, «Зенит» до перерыва превзошел хозяев по количеству моментов. Мог забивать Педро, затем Мостовой. Педро не хватило хладнокровия — ему всего 18. Можно было взять паузу и исполнить. 

А Караваев? Ему-то опыта не занимать! Почему же он не оценил ситуацию и не пробил первым касанием в дальний угол? В итоге его удар накрыли. Не нужно было продвигаться вперед. Пробей сразу — и все. В футболе все решают нюансы», – сказал комментатор.

«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда

Опрос

«Зенит» сделал +4 в Краснодаре. Еще надеетесь на другого чемпиона?
6067 голосов
Да
21%
Краснодар
Уже нет
79%
Зенит

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как Кордоба от Эраковича отлетел после игры плечо в плечо - просто услада для глаз
+16
-1
+15
Эракович действительно топ-игрок
Начиная от оборонительных действий, заканчивая продвижением мяча вперёд. Может и сам атаку разогнать, а может и выдать дальнюю передачу.
В этом Зените он, наверное, один из любимейших игроков.
+11
-1
+10
Кордоба как я помню вообще не разу не смог пробить по воротам за матч .
+4
0
+4
Эракович очень хорош. Одно из лучших приобретений в оборону Зенита.
+2
0
+2
Эракович прям зверь. Правда с передачами в матче с Краснодаром часто ошибался
+1
-1
0
Эраковос, Нино топ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий