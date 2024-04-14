Орлов о «Зените» и 2:1 с «Краснодаром»: «Закономерный результат. Кордоба ничего не показал – нужно отдать должное Эраковичу и Нино» 

Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в Мир РПЛ.

«Конечно, «Зенит» победил заслуженно. Закономерный результат. Индивидуальное мастерство питерцев выше. Это очевидно. Ну и тактически гости были сильнее.

Болельщики сине-бело-голубых опасались . Но где он был, что он сегодня показал? Ничего! Нужно отдать должное защитникам « » — и .

Не могу сказать, что гол « » вытекал из логики событий. Все-таки Алип выбил мяч неосмотрительно, игроку такого уровня нужно действовать надежнее. Ему стоило оценить ситуацию и голову убрать (улыбается). Мяч вообще покидал пределы поля! Ну что поделаешь — не хватило опыта. Ошибка…

Но ведь, по большому счету, «Зенит» до перерыва превзошел хозяев по количеству моментов. Мог забивать Педро, затем Мостовой. Педро не хватило хладнокровия — ему всего 18. Можно было взять паузу и исполнить.

А Караваев? Ему-то опыта не занимать! Почему же он не оценил ситуацию и не пробил первым касанием в дальний угол? В итоге его удар накрыли. Не нужно было продвигаться вперед. Пробей сразу — и все. В футболе все решают нюансы», – сказал комментатор.

«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда