Мостовой о «Краснодаре» и 1:2 от «Зенита»: «Был бы Ивич, не проиграли бы. Чемпионская гонка завершена на 80%»

Александр Мостовой оценил поражение «Краснодара» от «Зенита» (1:2) в Мир РПЛ.

«Не знаю, что произошло с « » в первые 10 минут второго тайма — это надо у них спросить. Первые минуты всегда очень важны. «Зенит» сделал замены, которые сыграли роль. Хотя по игре ближе было к ничейному результату.

Думаю, процентов на 80 чемпионская гонка завершена. Вопрос: зачем надо было убирать Ивича? Если бы был , «Краснодар» не проиграл бы», — сказал экс-игрок сборной России.

«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда