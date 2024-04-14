Мостовой о «Краснодаре» и 1:2 от «Зенита»: «Был бы Ивич, не проиграли бы. Чемпионская гонка завершена на 80%»
Александр Мостовой оценил поражение «Краснодара» от «Зенита» (1:2) в Мир РПЛ.
«Не знаю, что произошло с «Краснодаром» в первые 10 минут второго тайма — это надо у них спросить. Первые минуты всегда очень важны. «Зенит» сделал замены, которые сыграли роль. Хотя по игре ближе было к ничейному результату.
Думаю, процентов на 80 чемпионская гонка завершена. Вопрос: зачем надо было убирать Ивича? Если бы был Ивич, «Краснодар» не проиграл бы», — сказал экс-игрок сборной России.
«Зенит» прибил чемпионскую гонку. Веселье кончилось, все как всегда