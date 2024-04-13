«Иванов криво и косо отсудил в обе стороны. Игроки «Краснодара» фолили и получали штрафной в свою пользу. Если собрать все в кучу, возмущаться должны болельщики «Зенита». Экс-судья Федотов о судействе

Игорь Федотов оценил работу главного арбитра на матче «Краснодар» – «Зенит».

«Краснодар» дома уступил « » (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ. Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи матча Сергея Иванова.

Ранее работу Иванова раскритиковал главный тренер «Краснодара» .



«Неудачная игра для Иванова в плане управления, трактовки единоборств. В моменте с Алонсо в добавленное время он разобрался: игрок « » уже сыграл головой в мяч, и дальше вратарь «Зенита» попал по ней рукой по касательной. Безрассудных действий тут не было. А для пенальти они нужны.

Иванов криво и косо отсудил что в одну, что в другую сторону. Претензии были у обеих команд. Что игроки «Краснодара» падали и корчились, когда ничего не было, что у «Зенита». Были моменты, когда футболисты «Краснодара» фолили и каким-то образом получали штрафной в свою пользу. Дважды так было с . Если все это собрать в кучу, то возмущаться должны болельщики «Зенита». Но они выиграли, поэтому выступать и не будут.

Симуляция Сперцяна – Иванов назначает в пользу «Краснодара» опасный штрафной. Которого нет. И в итоге «Краснодар» забивает гол. Так что я просто не могу понять, что не так Иванов сделал для болельщиков «Краснодара».

Да, на протяжении игры множество штрафных было против «Краснодара». Ну бывает такое. Не фолите, значит. Момент с вообще можно было и на красную посмотреть. Он «ножницами» срубил игрока «Зенита» сзади. Колено на излом – и что?» – сказал Федотов.

Семак о судействе: «Лучше помолчать, а то дисквалифицируют. У меня же есть дисквалификация – за выход на поле в конфронтационной манере. Никто не понимает, что это значит. Я уже даже не подхожу к судьям»