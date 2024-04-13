«Иванов криво и косо отсудил в обе стороны. Игроки «Краснодара» фолили и получали штрафной в свою пользу. Если собрать все в кучу, возмущаться должны болельщики «Зенита». Экс-судья Федотов о судействе

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов Андрей Мостовой Александр Черников Мурад Мусаев Чемпионат.com Эдуард Сперцян Футбол

Игорь Федотов оценил работу главного арбитра на матче «Краснодар» – «Зенит».

«Краснодар» дома уступил «Зениту» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ. Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи матча Сергея Иванова.

Ранее работу Иванова раскритиковал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
 
«Неудачная игра для Иванова в плане управления, трактовки единоборств. В моменте с Алонсо в добавленное время он разобрался: игрок «Краснодара» уже сыграл головой в мяч, и дальше вратарь «Зенита» попал по ней рукой по касательной. Безрассудных действий тут не было. А для пенальти они нужны.

Иванов криво и косо отсудил что в одну, что в другую сторону. Претензии были у обеих команд. Что игроки «Краснодара» падали и корчились, когда ничего не было, что у «Зенита». Были моменты, когда футболисты «Краснодара» фолили и каким-то образом получали штрафной в свою пользу. Дважды так было с Мостовым. Если все это собрать в кучу, то возмущаться должны болельщики «Зенита». Но они выиграли, поэтому выступать и не будут.

Симуляция Сперцяна – Иванов назначает в пользу «Краснодара» опасный штрафной. Которого нет. И в итоге «Краснодар» забивает гол. Так что я просто не могу понять, что не так Иванов сделал для болельщиков «Краснодара».

Да, на протяжении игры множество штрафных было против «Краснодара». Ну бывает такое. Не фолите, значит. Момент с Черниковым вообще можно было и на красную посмотреть. Он «ножницами» срубил игрока «Зенита» сзади. Колено на излом – и что?» – сказал Федотов.

Семак о судействе: «Лучше помолчать, а то дисквалифицируют. У меня же есть дисквалификация – за выход на поле в конфронтационной манере. Никто не понимает, что это значит. Я уже даже не подхожу к судьям»

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12 комментариев
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У меня даже кот закричал матом,когда Иванов в моменте с Мостовым свистнул фол в пользу Краснодара.
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Нам пофиг на такое судейство. Карасев в матче со Спартаком топил Зенит, но они взяли и выиграли без лишнего нытья. Сегодня клоун должен был удалять Сперцяна и Черникова минуте к 60-й, но Зенит просто брал и выигрывал.

Мы все время слушаем нытье о судействе, но когда Зенит судят паршиво, то все просто затыкаются и принимают как должное. Последние реально жесткие ошибки в пользу Зенита были когда в моменте с Соболевым кровь не видели, а Дзюбе бутсы рисовали, только этим эпизодам уже лет по 5. Но мы все равно слушаем скулеж из серии "чья бы мычала".

Поэтому смысла жаловаться нет, надо идти дальше и всё.
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Лучший игрок Эдик Симулян)
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Всё по делу Федотов сказал.За откровенный удар мячом Кассьерры тоже мог КК показать,игрок Краснодара это сделал специально.
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Ответ Nick Crosier
У меня даже кот закричал матом,когда Иванов в моменте с Мостовым свистнул фол в пользу Краснодара.
Мой последний кот помер лет семь назад, и то он закричал. Я такой отборной брани сто лет не слышал.
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Так это понятно. Уровень судей у нас низкий, а Зенит и Краснодар в отличие от нашего великого Спартака с судьями не работают, чаепития не устраивают. Судил как мог, но без предвзятости.
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Ответ Дмитрий9779
Всё по делу Федотов сказал.За откровенный удар мячом Кассьерры тоже мог КК показать,игрок Краснодара это сделал специально.
Или хотя бы жёлтую за сам фол, сразу же вторую за удар мячом.
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Криво он сказал, а по сути верно- иванов в одну сторону судил...
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Ответ Diablosax
Жёлтая и только - и решение моментальное. Он не в лицо же ему мячом врезал. Вы не охерели часом за такое красную требовать?! Тогда у вас в системе должна быть какая-то черная карточка. Или гоцука надо вообще на месте убивать, а не корочку давать тогда? Просто смешно
Охренели игроки Краснодара - по ногам лупят а потом руками разводят и на судью орут как потерпевшие....
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Ответ Diablosax
Жёлтая и только - и решение моментальное. Он не в лицо же ему мячом врезал. Вы не охерели часом за такое красную требовать?! Тогда у вас в системе должна быть какая-то черная карточка. Или гоцука надо вообще на месте убивать, а не корочку давать тогда? Просто смешно
3. Агрессивное поведение Игрока или Официального лица Клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося Официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, – наказывается дисквалификацией на 4 (четыре) матча.
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