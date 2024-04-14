Орлов о борьбе в РПЛ: «Рано ставить точку в чемпионской гонке. Но если «Зенит» будет играть в свою силу, его уже никто не остановит»

Геннадий Орлов порассуждал о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» оторвался от «Краснодара» на четыре очка. Но рано короновать питерцев. Чемпионат продолжается. Согласен с Семаком, который рассматривал встречу с «быками» просто как календарную игру чемпионата. Расслабляться рано. Просто «Зенит» показал: он силен и без Вендела.

Ждал ли от «Краснодара» более смелой игры? Все же идет от головы, от уверенности в своих силах. А ее нет. Психология... Хозяева неплохо работают с мячом, но точно не лучше, чем зенитовцы. В чем они превзошли гостей? Сегодня — ни в чем.

Рано ставить точку в чемпионской гонке. Все-таки на какие-то матчи «Зениту» не хватает мотивации. Но вот если подопечные Семака продолжат играть в свою силу, наверное, их уже никто не остановит», – сказал Орлов.

Напомним, у «Зенита» 47 очков, он идет первым в РПЛ. «Краснодар» на 2-м месте с 43 баллами.