Орлов о борьбе в РПЛ: «Рано ставить точку в чемпионской гонке. Но если «Зенит» будет играть в свою силу, его уже никто не остановит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов порассуждал о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» оторвался от «Краснодара» на четыре очка. Но рано короновать питерцев. Чемпионат продолжается. Согласен с Семаком, который рассматривал встречу с «быками» просто как календарную игру чемпионата. Расслабляться рано. Просто «Зенит» показал: он силен и без Вендела.

Ждал ли от «Краснодара» более смелой игры? Все же идет от головы, от уверенности в своих силах. А ее нет. Психология... Хозяева неплохо работают с мячом, но точно не лучше, чем зенитовцы. В чем они превзошли гостей? Сегодня — ни в чем.

Рано ставить точку в чемпионской гонке. Все-таки на какие-то матчи «Зениту» не хватает мотивации. Но вот если подопечные Семака продолжат играть в свою силу, наверное, их уже никто не остановит», – сказал Орлов.

Напомним, у «Зенита» 47 очков, он идет первым в РПЛ. «Краснодар» на 2-м месте с 43 баллами. 

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6 комментариев
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После ухода Ивича сразу появилось ощущение что все шансы на чемпионство окончательно пропали .
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Зенит сейчас может проиграть чемпионство только самому себе.Начнет вальяжно и в полноги играть,бывает такое. Но вот если 2-3 тура победы или очки теряют преследователи,то скорее всего 6 чемпионство.
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Да хорош. Всё уже ясно.Желаю Галицкому вылететь из тройки,а в следующем сезоне сняться с чемпионата. Как пришли в РПЛ из ниоткуда,так и уйдут в никуда.
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Зенит по подбору игроков на голову всех сильнее на данный момент + в клубе все стабильно
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Меня больше впечатлила вчерашняя игра Артура на левом фланге, который доказал что стоит потраченных на него денег. Непаханное творческое поле для Семака и ТШ, правильная расстановка игроков и использования их возможностей.
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Если бы отрыв Зенита от второго места РПЛ был 9-12 очков, то можно было бы ставить уверенную точку в чемпионской гонке.

Но отрыв всего 4, а Зенит играет Кубковые матчи, что даёт дополнительную нагрузку на команду и повышает вероятность травм игроков.

Плюс, все эти рассуждения о "досрочном чемпионстве" расхолаживают игроков и могут негативно влиять на мотивацию.

Рано короновать, но ход пока "чемпионский" - 2 очка за тур в среднем.
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