Семак о судействе: «Лучше помолчать, а то дисквалифицируют. У меня же есть дисквалификация – за выход на поле в конфронтационной манере. Никто не понимает, что это значит. Я уже даже не подхожу к судьям»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Футбол

Сергей Семак высказался о судействе в матче с «Краснодаром».

«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 2:1 в 24-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром матча был Сергей Иванов.

Сергей Богданович, скажите, пожалуйста, тот уровень судейства, который вы в сегодняшнем матче видели, по-вашему, соответствует уровню матча, в котором встречаются главные претенденты на золото в чемпионате?

– Мне не хочется обсуждать судей. Думаю, все прекрасно все видели. И надо говорить или хорошее, или ничего. В данном случае лучше помолчать. А то еще дисквалифицируют.

У меня же дисквалификация есть… даже вспомню. Меня дисквалифицировали за выход на поле в конфронтационной манере. Формулировка… Что она значит, никто понять не может. Поэтому я уже даже не подхожу к судьям, потому что не знаю, что даже говорить.

И о судьях лучше ничего не говорить. Да, конечно, на эмоциях там все время реагируешь, но мы же не можем никак повлиять, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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21 комментарий
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Так и запишем: "Молчал в конфронтационной манере. Провоцировал и унижал членов КДК молчанием"
Рецидив получается
+71
-2
+69
Оцените, что сказал Мусаев и как дипломатичен Семак.
Судья игру упустил. У Краснодара 3 красных должно было быть. В матчах с Зенитом они по большей части всегда грязно играют.
+51
-3
+48
Какой же Семак адекватный!
+33
-4
+29
Ответ Alex
Оцените, что сказал Мусаев и как дипломатичен Семак. Судья игру упустил. У Краснодара 3 красных должно было быть. В матчах с Зенитом они по большей части всегда грязно играют.
При том что судья то реально весь матч тащил быков. Но реально пострадавший Семак выступил предельно корректно, а Мусаев, которому весь матч судьи помогали, навалил больше ̶л̶о̶ш̶а̶д̶и̶ быка.
+25
-3
+22
Семак что игроком что тренером - уже легенда российского футбола
+12
-1
+11
Как же тонко Семак проходится по судейству.
+12
-2
+10
Ответ Dandelo_O
Так и запишем: "Молчал в конфронтационной манере. Провоцировал и унижал членов КДК молчанием" Рецидив получается
Провоцировал молчанием судей)
+9
0
+9
щас будет ещё одна за "конфронтационные намёки"
+7
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+7
Семака можно любить как тренера,можно не любить,вопрос спорный.. Но то, что он мистер адекватность и спокойствие - это у него не отнять, настоящий тренер-джентельмен
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Как-то конфронтационно заявляет о своей дисквалификации за конфронтационный выход в конфронтационной манере!
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Ну всё, теперь дискву очередную схлопочит....
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Судейство провальное! Не случайно к судье большие претензии со стороны обеих команд!
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Богданыч держись, сейчас за одно выражение лица могут отправить на 3 матча. Лютуют!
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Семак зря так безответственно к этому относится, - после того, как он в последний раз подошёл к судьям в конфронтационной манере, у них ещё неделю была бессонница и ещё месяц они нуждались в терапии, а у некоторых членов ЭСК только недавно прошла икота. С этим надо аккуратнее
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Ответ KKA
Провоцировал молчанием судей)
Да,и при этом думал о судье плохо
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Ответ xoms
Правильно, зачем говорить, Мусаева уже всё сказала, как судья играл за Зенит. Семак хоть и не топ тренер, но явно с головой!
Ну Мусаев то конечно, только можно ныть про судецство, только под его руководством Краснодар уже пропустил 6 мячей за 3 матча. А при Ивиче за 20 туров 17. Поэтому не надо тут рассказывать про судейство
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Комментарий удален модератором
Судья косячил в обе стороны, оценка неуд!
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