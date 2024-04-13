Семак о судействе: «Лучше помолчать, а то дисквалифицируют. У меня же есть дисквалификация – за выход на поле в конфронтационной манере. Никто не понимает, что это значит. Я уже даже не подхожу к судьям»
Сергей Семак высказался о судействе в матче с «Краснодаром».
«Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счетом 2:1 в 24-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром матча был Сергей Иванов.
– Сергей Богданович, скажите, пожалуйста, тот уровень судейства, который вы в сегодняшнем матче видели, по-вашему, соответствует уровню матча, в котором встречаются главные претенденты на золото в чемпионате?
– Мне не хочется обсуждать судей. Думаю, все прекрасно все видели. И надо говорить или хорошее, или ничего. В данном случае лучше помолчать. А то еще дисквалифицируют.
У меня же дисквалификация есть… даже вспомню. Меня дисквалифицировали за выход на поле в конфронтационной манере. Формулировка… Что она значит, никто понять не может. Поэтому я уже даже не подхожу к судьям, потому что не знаю, что даже говорить.
И о судьях лучше ничего не говорить. Да, конечно, на эмоциях там все время реагируешь, но мы же не можем никак повлиять, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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Рецидив получается
Судья игру упустил. У Краснодара 3 красных должно было быть. В матчах с Зенитом они по большей части всегда грязно играют.