Семак о судействе: «Лучше помолчать, а то дисквалифицируют. У меня же есть дисквалификация – за выход на поле в конфронтационной манере. Никто не понимает, что это значит. Я уже даже не подхожу к судьям»

Сергей Семак высказался о судействе в матче с «Краснодаром».

« » в гостях победил «Краснодар» со счетом 2:1 в 24-м туре Мир . Главным арбитром матча был Сергей Иванов.

– Сергей Богданович, скажите, пожалуйста, тот уровень судейства, который вы в сегодняшнем матче видели, по-вашему, соответствует уровню матча, в котором встречаются главные претенденты на золото в чемпионате?

– Мне не хочется обсуждать судей. Думаю, все прекрасно все видели. И надо говорить или хорошее, или ничего. В данном случае лучше помолчать. А то еще дисквалифицируют.

У меня же дисквалификация есть… даже вспомню. Меня дисквалифицировали за выход на поле в конфронтационной манере. Формулировка… Что она значит, никто понять не может. Поэтому я уже даже не подхожу к судьям, потому что не знаю, что даже говорить.

И о судьях лучше ничего не говорить. Да, конечно, на эмоциях там все время реагируешь, но мы же не можем никак повлиять, – сказал главный тренер «Зенита» .

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