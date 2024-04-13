Сафонов об 1:2 от «Зенита»: «Первый тайм прошел полностью под диктовку «Краснодара». Можно назвать его близким к идеальному»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении от «Зенита».

«Быки» потерпели поражение со счетом 1:2 в 24-м туре Мир .

– Что случилось во втором тайме?

– Не могу сказать, что что‑то сильно изменилось во втором тайме. У нас все получалось в начале игры, первый тайм прошел полностью под нашу диктовку. Можно назвать его близким к идеальному, – сказал .

« » занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка, и отстает от « » на 4 балла.