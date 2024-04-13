Сафонов об 1:2 от «Зенита»: «Первый тайм прошел полностью под диктовку «Краснодара». Можно назвать его близким к идеальному»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении от «Зенита».

«Быки» потерпели поражение со счетом 1:2 в 24-м туре Мир РПЛ

– Что случилось во втором тайме?

– Не могу сказать, что что‑то сильно изменилось во втором тайме. У нас все получалось в начале игры, первый тайм прошел полностью под нашу диктовку. Можно назвать его близким к идеальному, – сказал Сафонов.

«Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка, и отстает от «Зенита» на 4 балла. 

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14 комментариев
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Он видимо такой же фантазер как и тот парень который чуть не умер после бесчеловечной жестокости Мостового.
+23
0
+23
Мусаева достаточно, зачем игрокам то врать, вас судья сегодня тащил откровенно, слишком много позволял играть жёстко!
+12
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+12
Какая чушь. Забили с отскока, чудом не получили от Педро в пустые. Не могу сказать, что Зенит как-то хорошо играл сегодня, мастерство исполнителей решило, но Краснодара вообще на поле не было. Ноги ломали, ныли и оборонялись.
+10
0
+10
Особенно, когда ты в очко на ближней пустил, но Педро выше пробил.
+8
0
+8
Ответ Nick Crosier
Он видимо такой же фантазер как и тот парень который чуть не умер после бесчеловечной жестокости Мостового.
Тот вообще актер больших и малых театров
+5
0
+5
Что они там курят. 🤣
+5
-1
+4
За первый тайм очков не дают вроде?
+4
0
+4
Да какая диктовка, о чем они там все говорят… По моментам 2-2, просто Краснодар ещё и реализовал один, в остальном равный, скучный первый тайм. Под диктовку прошёл второй тайм, только Зенита - моментов насоздавали, 2 забили, у своих ворот вообще ничего сделать не дали. От Краснодара сегодня увидел только необоснованные психи, грубость и полное отсутствие «чемпионского характера»
+4
0
+4
Видимо, поражение было исключительно обидным. Другой причины отрыва игроков и тренеров Краснодара от реальности я найти не могу.
+3
0
+3
Ну вообще до гола 2-0 в пользу Зенита могло быть, а после года началась бнзнаказанная мясорубка со стороны быков.
+2
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+2
«Пациент перед смертью потел? - Да, доктор, потел. - Это очень хорошо, между прочим!»
+1
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+1
Кто диктовал вам играть как подлые мерзавцы?)
0
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Мотя, что говоришь? Забили "дуру" из-за ошибки нашего узбека, а больше ничего и не было
+1
-1
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Краснодар- это самый слабый соперник, с которыми Зенит играл в этом году. Даже Спартак выглядел приличнее, Только благодаря судье и умению нападающих Зенита не попадать в пустые ворота не случилось разгрома
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