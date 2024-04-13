Артур о 2:1 с «Краснодаром»: «Зенит» сделал хороший шаг, но не время думать, кто чемпион. Игр впереди еще много»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Артур Гимараэс Вендел Футбол

Артур высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром».

«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в 24-м туре Мир РПЛ. Полузащитник петербуржцев Артур вышел на замену во втором тайме и забил победный гол.

– Счастлив, потому что это первая моя награда лучшему игроку, первый гол за «Зенит» с правой ноги. Счастлив помочь команде. Это очень важный матч, важно было победить. Рады, что набрали три очка, двигаемся дальше.

Какой была раздевалка «Зенита» в перерыве, когда вы проигрывали? Сегодня также не было Вендела. С каким заданием вы выходили на поле?

– Мы прекрасно знаем важность Вендела, но, как я говорил после предыдущего матча, у нас достаточно опытных и качественных игроков, которые могут восполнить потерю. В перерыве мы говорили о том, что нужно чаще бить по воротам, быть точнее с последней передачей. Я выходил на поле с задачей разгонять атаки и помогать нападению.

На неделе ходили разговоры, что это главный матч за чемпионство…

– Действительно, это была игра между двумя претендентами на титул, но даже несмотря на то, что впереди еще много матчей, думаю, сегодня мы сделали хороший шаг. На один матч осталось меньше, но игр впереди еще много. Не время думать о том, кто чемпион, – сказал Артур.

«Зенит» набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от идущего вторым «Краснодара» до четырех очков.

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14 комментариев
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Как он отправил прокатиться на 5ой точке игрока Краснодара и положил.Плюс пластика какая и акробатика. Зенит просто команднее и индивидуальнее сильнее.
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Ответ FortMinor
нефтегозовые легионеры задавили наших русских мальчиков и отобрали чемпионство
В Краснодаре сегодня 2 россиянина играли.
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а сальтуху крутанул, вообще красиво)
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Хороший гол забил, молодец! Отдельно хотелось бы похвалить защитника Краснодара за эффектный проезд на заднице мимо нападающего! Мне когда-то говорили: «Не бросайся на игрока!»
+2
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+2
Породистый гол положил, нечего сказать
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Ответ свисток батурина
Вы все равно не чемпионы и никогда ими не были вы липовые
Ну да, ну да, конечно.Честный чемпион - "свисток батурина"! Во вранье!
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+2
Ответ Nick Crosier
Как он отправил прокатиться на 5ой точке игрока Краснодара и положил.Плюс пластика какая и акробатика. Зенит просто команднее и индивидуальнее сильнее.
На классе сделали, что называется.
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после такого матча может показаться, что Артуру не место справа. Он гораздо острее был сегодня в роли восьмерки.
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Ответ Александр Жердин
Ну да, ну да, конечно.Честный чемпион - "свисток батурина"! Во вранье!
да тут типичное "держи вора" от главных воров
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Такой Артур нужен каждый тур)
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Ответ Otto Kretschmer
В Краснодаре сегодня 2 россиянина играли.
галецкий сказал что будет русская команда
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Ответ FortMinor
галецкий сказал что будет русская команда
Кому?
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