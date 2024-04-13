Артур о 2:1 с «Краснодаром»: «Зенит» сделал хороший шаг, но не время думать, кто чемпион. Игр впереди еще много»

Артур высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром».

«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в 24-м туре Мир . Полузащитник петербуржцев Артур вышел на замену во втором тайме и забил победный гол.

– Счастлив, потому что это первая моя награда лучшему игроку, первый гол за «Зенит» с правой ноги. Счастлив помочь команде. Это очень важный матч, важно было победить. Рады, что набрали три очка, двигаемся дальше.

– Какой была раздевалка « » в перерыве, когда вы проигрывали? Сегодня также не было . С каким заданием вы выходили на поле?

– Мы прекрасно знаем важность Вендела, но, как я говорил после предыдущего матча, у нас достаточно опытных и качественных игроков, которые могут восполнить потерю. В перерыве мы говорили о том, что нужно чаще бить по воротам, быть точнее с последней передачей. Я выходил на поле с задачей разгонять атаки и помогать нападению.

– На неделе ходили разговоры, что это главный матч за чемпионство…

– Действительно, это была игра между двумя претендентами на титул, но даже несмотря на то, что впереди еще много матчей, думаю, сегодня мы сделали хороший шаг. На один матч осталось меньше, но игр впереди еще много. Не время думать о том, кто чемпион, – сказал .

«Зенит» набрал 47 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от идущего вторым « » до четырех очков.

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