Сергей Семак: «Есть недоброжелатели, которым не нравится лидерство «Зенита». Команда доказывает игрой, что заслуженно находится на первом месте»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Сергей Семак не согласен с тем, что «Зенит» уже можно считать чемпионом России.

«Зенит» победил «Краснодар» со счетом 2:1 в гостевом матче 24‑го тура. 

Как разговоры о том, что «Зенит» уже стал чемпионом, будут влиять на команду?

– Каждый год одно и то же. Есть достаточно недоброжелателей, которым не нравится лидерство «Зенита». Команда доказывает своей игрой, что заслуженно находится на первом месте.

Мы прекрасно понимаем, что матч с «Краснодаром» далеко не чемпионский. Нынешний отрыв еще ничего не решает, мы просто заработали определенное право на ошибку, которую лучше не совершать.

Преимущество в четыре очка можно растерять за два тура, вся борьба впереди. «Динамо» еще в чемпионской гонке, «Локомотив» и ЦСКА также могут включиться в борьбу. Это не тот отрыв, который позволяет команде именовать себя чемпионами и выходить на матчи с каким‑то другим настроем.

Будем работать и стараться играть на победу, а там уже посмотрим, что наработаем и заслужим, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Зенит» увеличил отрыв от «Краснодара» до 4 очков. В активе сине-бело-голубых 47 очков.

54 комментария
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Кто-нибудь знает, когда будет следующая серия на спортсе про поход за чемпионством Краснодара?)
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Спасибо, Сергей Богданович, за то, что стали тренером Зенита!
Без шуток, Семак - это лучшее, что происходило с Зенитом со времен Спаллетти.
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Вот вам матч. Покажите,что можете. Краснодар что показал? Зенит оступается.Шанс. используйте. результат видим. Потом начинается. Если бы там админресурс, сборная Бразилии. Футбол заключается в победах и трофеях,таких вот матчах. Где выходи,доказывай. Зенит пожалуй только этот год идет спокойно.Но даже так ему никто и ничего не может противопоставить..
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Ответ And Justice for All
Кто-нибудь знает, когда будет следующая серия на спортсе про поход за чемпионством Краснодара?)
Когда они тренера наймут, а него его заменителя))
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+5
Ну я такого судейства, наверное, никогда не видел. Грубейших судейских ошибок против Зенита в этом сезоне просто море. Сегодняшний матч, удары локтями в челюсть и в кадык Клаудиньо, матч с Динамо, где не удалили Макарова, зато потом нашли удаление у Барриоса. И еще куча всего. Причем ладно бы просто плохо судили, но нет, в обратную сторону таких примеров нет. И все это при наличии ВАРа. Хочешь не хочешь, а на случайность и на совпадение такое судейство не похоже.
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Зенит показал просто красивый футбол, а потому и победил.
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Всё правильно. Еще 7 туров и 21 очко в розыгрыше для каждой из команд.
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Это он как будто про судей сейчас😅
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Зенит заслуживает Чемпионства и в этом сезоне, даже с кучей проблем Семак и руководство вырулило, а остальные, как карлики футбольные, что в руководстве, что футболисты. Стыдно за уровень соперников Зенита. Трусы и Позорники. Неуважащие себя и болельщиков своих.
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Ответ свободу попугаю
Поставить Семака в один ряд со Спалетти... это сколько ума надо иметь?)
Ну, наверное, столько же, сколько у самого Спалетти: первым, кто сказал, что Семак будет отличным тренером (и лучшим, чем сам Спалетти) сказал именно он.
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Богданыч, значит всё идёт так как надо, уж кроме истерик многие и не могут ничего противопоставить и обогнать. Но ещё сделано только полдела, удачи далее!
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Ответ And Justice for All
Кто-нибудь знает, когда будет следующая серия на спортсе про поход за чемпионством Краснодара?)
Сразу после 3-х туров в следующем сезоне. Когда про чемпионство Спартака перестанут писать.
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Ответ fil_spb
Ну я такого судейства, наверное, никогда не видел. Грубейших судейских ошибок против Зенита в этом сезоне просто море. Сегодняшний матч, удары локтями в челюсть и в кадык Клаудиньо, матч с Динамо, где не удалили Макарова, зато потом нашли удаление у Барриоса. И еще куча всего. Причем ладно бы просто плохо судили, но нет, в обратную сторону таких примеров нет. И все это при наличии ВАРа. Хочешь не хочешь, а на случайность и на совпадение такое судейство не похоже.
Ну не хотят масквабадские, чтобы Зенит повторил рекорд спартака.
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Ответ Мерген Морозов
Зенит наверное сегодня рекордное количество россиян выпустил за последнее время. Целых 3 человека в старте. Еще чуть чуть и воспитанники подтянуться
Краснодар то своими воспитанниками играл должно быть полностью?
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Ответ milkmilk
сборная Бразилии
результат делает.Трофеи идут. Болельщикам нравится. А что еще нужно. Свои воспитанники,но вот Зенит делает ставку на другое.Нет таких как аршавин,Кержаков. Вот такой теперь Зенит. Делает результат,да в Европе плачевно надо сказать. Но уровень тех кто когда то брал КУ,сейчас таких единицы из россиян.
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Ответ Мерген Морозов
Причем тут Краснодар? Я ж про зенит говорю.
Вы только о Зените и говорите, как мантра какая то)) Покоя не даёт просто, как там сегодняшний матч в Сочи?
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Ответ fil_spb
Ну я такого судейства, наверное, никогда не видел. Грубейших судейских ошибок против Зенита в этом сезоне просто море. Сегодняшний матч, удары локтями в челюсть и в кадык Клаудиньо, матч с Динамо, где не удалили Макарова, зато потом нашли удаление у Барриоса. И еще куча всего. Причем ладно бы просто плохо судили, но нет, в обратную сторону таких примеров нет. И все это при наличии ВАРа. Хочешь не хочешь, а на случайность и на совпадение такое судейство не похоже.
пора писать письмо )
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Ответ serzhzh
Меня уже заипал этот зенит! Я болельщик Краснодара, с детства
А я за Зенит болею 59 лет. И?
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Ответ serzhzh
Меня уже заипал этот зенит! Я болельщик Краснодара, с детства
Детство продолжается у тебя, вне сомнения. Тяжёлое?
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Результат оправдывает всё.
+2
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+1
Ответ serzhzh
Меня уже заипал этот зенит! Я болельщик Краснодара, с детства
Это тебе повезло, что ещё не за Спартак болеешь, утех вообще так болит ещё жёстче, вам хоть по 5-7 не втыкают 🤣🤣🥲
+1
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+1
Ответ fil_spb
Ну я такого судейства, наверное, никогда не видел. Грубейших судейских ошибок против Зенита в этом сезоне просто море. Сегодняшний матч, удары локтями в челюсть и в кадык Клаудиньо, матч с Динамо, где не удалили Макарова, зато потом нашли удаление у Барриоса. И еще куча всего. Причем ладно бы просто плохо судили, но нет, в обратную сторону таких примеров нет. И все это при наличии ВАРа. Хочешь не хочешь, а на случайность и на совпадение такое судейство не похоже.
Гегемония Зенита в Москве всех достала. Вот и пытаются всеми правдами и неправда загасить Зенит, покане выходит. Удивительно, что при таком судейском беспределе весь сезон всё лидеры Зенита избежали тяжёлых травм. Но рано или поздно при таком судейском беспределе они пойдут и пойдут косяками, чего собственно и добиваются...
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Ответ Владислав Литвинов
А Краснодар?
Проиграл
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Ответ Мерген Морозов
Зенит наверное сегодня рекордное количество россиян выпустил за последнее время. Целых 3 человека в старте. Еще чуть чуть и воспитанники подтянуться
А Краснодар?
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Ответ okkervil
А за Краснодар играли одни воспитанники.... Или ошибаюсь, но одни россияне? Или опять ошибаюсь?
Где вы в моем комментарии прочитали про Краснодар? Я про зенит писал. Раньше была самобытная команда, за которой следили и их игра нравилась даже болельщикам других клубов. А сейчас... понятно что где Россия и где Бразилия в футболе. Но когда по 9 человек иностранцев выходит. Мне это не нравится. И я думаю я не одинок
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Ответ Мерген Морозов
Не знаю. Причем тут Краснодар. Я за ним не слежу. Я за зенит писал
Так может, прежде чем ляпнуть надо было посчитать?
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Ответ Мерген Морозов
Зенит наверное сегодня рекордное количество россиян выпустил за последнее время. Целых 3 человека в старте. Еще чуть чуть и воспитанники подтянуться
У Краснодара сколько было в старте?
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Ответ Владислав88
Никто не говорит, что не заслуженно речь об отталкивающей чуть ли не русофобской стратегии, которую выбрал клуб. С другой стороны, когда фейерили армейские и спартаковские бразильцы, делая их чемпионах, в Москве этого никого не смущало. То есть присутствует серьёзный момент лицемерия.
В ЦСКА в нулевые играла вся защита сборной России и вратарь, плюсом Юра Жирков, Спартак 90-х вообще лидировал по количеству сборников
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Ответ Мерген Морозов
Зенит наверное сегодня рекордное количество россиян выпустил за последнее время. Целых 3 человека в старте. Еще чуть чуть и воспитанники подтянуться
А за Краснодар играли одни воспитанники.... Или ошибаюсь, но одни россияне? Или опять ошибаюсь?
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Ответ Дата саентист
Про трусость и позор непонятно. Кто и в чем провинился то???
Все клубы РПЛ боятся Зенит априоре, потому что в головах мысль, что они Чемпионы 5 раз подряд. Нужно давить, отдавать себя всего, а этого даже рядом нет
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