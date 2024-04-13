Сергей Семак: «Есть недоброжелатели, которым не нравится лидерство «Зенита». Команда доказывает игрой, что заслуженно находится на первом месте»

Сергей Семак не согласен с тем, что «Зенит» уже можно считать чемпионом России.

«Зенит» победил « » со счетом 2:1 в гостевом матче 24‑го тура.

– Как разговоры о том, что «Зенит» уже стал чемпионом, будут влиять на команду?

– Каждый год одно и то же. Есть достаточно недоброжелателей, которым не нравится лидерство «Зенита». Команда доказывает своей игрой, что заслуженно находится на первом месте.

Мы прекрасно понимаем, что матч с «Краснодаром» далеко не чемпионский. Нынешний отрыв еще ничего не решает, мы просто заработали определенное право на ошибку, которую лучше не совершать.

Преимущество в четыре очка можно растерять за два тура, вся борьба впереди. «Динамо» еще в чемпионской гонке, «Локомотив» и ЦСКА также могут включиться в борьбу. Это не тот отрыв, который позволяет команде именовать себя чемпионами и выходить на матчи с каким‑то другим настроем.

Будем работать и стараться играть на победу, а там уже посмотрим, что наработаем и заслужим, – сказал главный тренер « » .

«Зенит» увеличил отрыв от «Краснодара» до 4 очков. В активе сине-бело-голубых 47 очков.