«Краснодар» назвал ложью слова Семака об урезании мест для фанатов «Зенита»: «Письмо о количестве болельщиков не поступило. Мы оставили 250 билетов в качестве жеста доброй воли»
В «Краснодаре» отреагировали на слова Сергея Семака об отношении к болельщикам.
После победы над «быками» в 24-м туре Мир РПЛ (2:1) главный тренер «Зенита» заявил: «Нашим родственникам дали билеты под самую крышу, наших фанатов урезали, не предупредив «Зенит». Так что мы сражались за наши семьи и болельщиков».
«По регламенту РПЛ клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило!
Несмотря на это мы в качестве жеста доброй воли оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей). Всего матч посетили 195 болельщиков «Зенита»!
Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208-м секторе с прекрасным обзором всего поля.
В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», – говорится в заявлении «Краснодара».
Какая интересная формулировка. Так письма в принципе не было, или просто зацепились за формальный срок в 5 дней? А письмо в итоге все-таки было и Краснодар наплевал на число указанное в письме?
Если бы Зенит вообще ничего не присылал, они так бы и написали ;) А тут видать уцепились за какую-то мелочь и нагадили.
"Бычарам" мало было на поле обделаться, не взирая на усилия арбитра по их спасению, они решили ещё в инфо-пространстве обгадиться!
Всем показалось!
Это ему не поможет :)
А Краснодар вместо этого что-то сказал, что-то умолчал, и навалил нелепого пафоса про "добрую волю". Зачем? Потому что Семак на самом деле правду сказал?