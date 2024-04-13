«Краснодар» назвал ложью слова Семака об урезании мест для фанатов «Зенита»: «Письмо о количестве болельщиков не поступило. Мы оставили 250 билетов в качестве жеста доброй воли»

В «Краснодаре» отреагировали на слова Сергея Семака об отношении к болельщикам.

После победы над «быками» в 24-м туре Мир РПЛ (2:1) главный тренер «Зенита» заявил: «Нашим родственникам дали билеты под самую крышу, наших фанатов урезали, не предупредив «Зенит». Так что мы сражались за наши семьи и болельщиков».

«По регламенту клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило!

Несмотря на это мы в качестве жеста доброй воли оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей). Всего матч посетили 195 болельщиков «Зенита»!

Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208-м секторе с прекрасным обзором всего поля.

В связи с этим высказывание главного тренера « » о болельщиках своей команды является ложью», – говорится в заявлении « ».