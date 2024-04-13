«Краснодар» назвал ложью слова Семака об урезании мест для фанатов «Зенита»: «Письмо о количестве болельщиков не поступило. Мы оставили 250 билетов в качестве жеста доброй воли»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Краснодар Футбол

В «Краснодаре» отреагировали на слова Сергея Семака об отношении к болельщикам.

После победы над «быками» в 24-м туре Мир РПЛ (2:1) главный тренер «Зенита» заявил: «Нашим родственникам дали билеты под самую крышу, наших фанатов урезали, не предупредив «Зенит». Так что мы сражались за наши семьи и болельщиков».

«По регламенту РПЛ клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило!

Несмотря на это мы в качестве жеста доброй воли оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей). Всего матч посетили 195 болельщиков «Зенита»!

Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208-м секторе с прекрасным обзором всего поля.

В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», – говорится в заявлении «Краснодара».

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30 комментариев
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Хм, судя по их реакции, у них там капитальная истерика. Уж кто-то, а Семак никогда не был замечен в том, что пустыми обвинениями бросается.
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"В данном случае письмо за 5 дней не поступило!"

Какая интересная формулировка. Так письма в принципе не было, или просто зацепились за формальный срок в 5 дней? А письмо в итоге все-таки было и Краснодар наплевал на число указанное в письме?
+26
-6
+20
Ответ расформировать московские кабинеты
Комментаторы из предыдущей новости будут переобуваться?
А зачем? Истерики продолжаются. Судя по оперативному "опровержению", это раз. И судя по тому, как они подчеркнули срок 5 дней. Может там письмо на минуту опоздало, это два.
Если бы Зенит вообще ничего не присылал, они так бы и написали ;) А тут видать уцепились за какую-то мелочь и нагадили.
+17
-4
+13
Ответ Nick Crosier
Богданыч то знатный лжец то. Всем известно.
А ещё в драку норовит, чуть что! А как он ходит в конфронтационной манере! Как ходит! Ужас!!!
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0
+12
О, так веселье продолжается!?!
"Бычарам" мало было на поле обделаться, не взирая на усилия арбитра по их спасению, они решили ещё в инфо-пространстве обгадиться!
+14
-4
+10
Зенит победил на классе 💪🏻
+8
-3
+5
Ответ unreality
Хм, судя по их реакции, у них там капитальная истерика. Уж кто-то, а Семак никогда не был замечен в том, что пустыми обвинениями бросается.
Да и на поле Краснодар сегодня совсем не быковал.
Всем показалось!
+7
-2
+5
Ответ расформировать московские кабинеты
Комментаторы из предыдущей новости будут переобуваться?
Это Краснодар вертится, как уж на сковородке, с чего переобуваться нам?
+5
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+5
Ответ Sinister Kid
Болельщики Зенита не поняли, где их 500 рублей и бесплатный хот-дог🌭
Всё раздали краснодарцам, разве непонятно
+5
-2
+3
Краснодар сейчас нет смысла мазать шашкой… у вас невозможно было ничего купить стоящего еще две недели назад
+3
0
+3
Ответ Юрий Бондарь
Всё раздали краснодарцам, разве непонятно
Алчные коровы-каннибалы!
+2
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+2
Ответ pyritanza
Небось ещё и бороду отрастил не по регламенту
Очень конфронтационная борода! И так и лезет из него! Нагло и агрессивно!
+2
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+2
Ничего удивительного, Краснодар только хайпит, что они белые и пушистые, а Галицкий может ходить по воде, по факту гнилой клуб, с мутными историями, уже сколько там игроков и тренеров уходили некрасиво, а как они выходили из низших дивизионов с 5х мест, это вообще клоунада:))
+7
-6
+1
Ладно, Краснодар может говноедствовать сколько угодно.
Это ему не поможет :)
+6
-5
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Кто ни в чем не виноват – не оправдывается.
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Хашиг просто позорник
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с учётом того что на игре было 35249 человек то 250 билетов вполне тянут на жест доброй воли по краснодарски
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Ответ Доктор Верховцев
А ещё в драку норовит, чуть что! А как он ходит в конфронтационной манере! Как ходит! Ужас!!!
говорят он суровее Винни Дожонса и Пепе.
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Ответ Nick Crosier
говорят он суровее Винни Дожонса и Пепе.
Да он суровее Чака Норриса!
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Ответ Доктор Верховцев
А ещё в драку норовит, чуть что! А как он ходит в конфронтационной манере! Как ходит! Ужас!!!
Небось ещё и бороду отрастил не по регламенту
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Ответ vavila
Т.е если письмо пришло за час до матча?что делать надо?
Не прятаться за формулировками про письмо за 5 дней. Раз уж решили утереть Зениту и Семаку нос, то пишите четко. Раз решили перейти на язык чисел, то и пишете конкретно, когда именно пришло письмо, сколько запрашивали/сколько получили.

А Краснодар вместо этого что-то сказал, что-то умолчал, и навалил нелепого пафоса про "добрую волю". Зачем? Потому что Семак на самом деле правду сказал?
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