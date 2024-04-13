Кержаков о 2:1 с «Краснодаром»: «Вопрос чемпионства не решен, впереди самое интересное. Не понимаю, почему у «Зенита» получились два разных тайма»
Михаил Кержаков высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.
«Это самый важный матч чемпионата. Если бы мы упустили победу, для «Краснодара» это бы был большой плюс в моральном плане. Пока не понимаю, почему получились два разных тайма у «Зенита».
Вопрос чемпионства не решен, впереди самое интересное. Все в наших руках», – сказал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков.
«Зенит» заработал 47 очков и идет на 1-м месте в Мир РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.
Сергей Семак: «Есть недоброжелатели, которым не нравится лидерство «Зенита». Команда доказывает игрой, что заслуженно находится на первом месте»
А вообще в этот раз Семак удивительно угадал с заменами.
Жаль только что Ерохин ещё один не забил.