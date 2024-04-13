Кержаков о 2:1 с «Краснодаром»: «Вопрос чемпионства не решен, впереди самое интересное. Не понимаю, почему у «Зенита» получились два разных тайма»

Михаил Кержаков высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«Это самый важный матч чемпионата. Если бы мы упустили победу, для « » это бы был большой плюс в моральном плане. Пока не понимаю, почему получились два разных тайма у «Зенита».

Вопрос чемпионства не решен, впереди самое интересное. Все в наших руках», – сказал голкипер «Зенита» .

« » заработал 47 очков и идет на 1-м месте в Мир . «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

Сергей Семак: «Есть недоброжелатели, которым не нравится лидерство «Зенита». Команда доказывает игрой, что заслуженно находится на первом месте»