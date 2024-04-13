Кержаков о 2:1 с «Краснодаром»: «Вопрос чемпионства не решен, впереди самое интересное. Не понимаю, почему у «Зенита» получились два разных тайма»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Футбол

Михаил Кержаков высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«Это самый важный матч чемпионата. Если бы мы упустили победу, для «Краснодара» это бы был большой плюс в моральном плане. Пока не понимаю, почему получились два разных тайма у «Зенита».

Вопрос чемпионства не решен, впереди самое интересное. Все в наших руках», – сказал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков.

«Зенит» заработал 47 очков и идет на 1-м месте в Мир РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

Сергей Семак: «Есть недоброжелатели, которым не нравится лидерство «Зенита». Команда доказывает игрой, что заслуженно находится на первом месте»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да никаких двух разных таймов.Просто в первом не забили,а потом забили и еще не забили пару. Краснодара гол это не заслуга,а скорее оплошность Зенита.
+4
0
+4
Дядя Миша и сам-то один пропустил, но два вытащил - так и вся команда, один тайм так, а другой наоборот.
А вообще в этот раз Семак удивительно угадал с заменами.
Жаль только что Ерохин ещё один не забил.
+3
0
+3
Ответ Nick Crosier
Да никаких двух разных таймов.Просто в первом не забили,а потом забили и еще не забили пару. Краснодара гол это не заслуга,а скорее оплошность Зенита.
Не скорее, а именно голевой пас Алипа - зачем он вообще по уходящему за ворота мачу решил башкой узбекской сыграть да еще в центр своей штрафной? Загадка
0
0
0
Ответ Карл_Иваныч
Дядя Миша и сам-то один пропустил, но два вытащил - так и вся команда, один тайм так, а другой наоборот. А вообще в этот раз Семак удивительно угадал с заменами. Жаль только что Ерохин ещё один не забил.
В трансляции спортса написали Эрохин. Видимо, еще один бразил в команду
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий