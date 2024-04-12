Погребняк о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»: «Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет»
Павел Погребняк раскритиковал политику руководства «Спартака».
– Не знаю, что происходит в «Спартаке», потому что надо быть внутри клуба и внутри этой ситуации.
– Кто может заменить Гильермо Абаскаля в случае ухода?
– Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет.
Возможно, «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, и мы даже не будем обсуждать этот вопрос, – сказал бывший игрок красно-белых.
После 22 матчей «Спартак», набравший 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Мир РПЛ.
Контракт Гильермо Абаскаля с московским клубом действителен до июня 2025 года.
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Напомнило анекдот.
Пессимист: Хуже уже не бывает!
Оптимист: Бывает, бывает ;)
Да! Хуже точно не будет!» добавил Погребняк