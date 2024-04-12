Погребняк о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»: «Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет»

Павел Погребняк раскритиковал политику руководства «Спартака».

– Не знаю, что происходит в « », потому что надо быть внутри клуба и внутри этой ситуации.

– Кто может заменить Гильермо Абаскаля в случае ухода?

– Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет.

Возможно, «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, и мы даже не будем обсуждать этот вопрос, – сказал бывший игрок красно-белых.

После 22 матчей «Спартак», набравший 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Мир .

Контракт Гильермо Абаскаля с московским клубом действителен до июня 2025 года.

Экс-тренер АЗ Янсен возглавит «Спартак» в случае увольнения Абаскаля («Чемпионат»)

«Спартак» хотел подписать Сарри на замену Абаскалю. Маурицио отказался, так как летом должен возглавить «Милан» («СЭ»)

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