Погребняк о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»: «Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет»

Теги Спартак Павел Погребняк премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Павел Погребняк раскритиковал политику руководства «Спартака».

– Не знаю, что происходит в «Спартаке», потому что надо быть внутри клуба и внутри этой ситуации.

– Кто может заменить Гильермо Абаскаля в случае ухода?

– Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет.

Возможно, «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, и мы даже не будем обсуждать этот вопрос, – сказал бывший игрок красно-белых.

После 22 матчей «Спартак», набравший 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Мир РПЛ.

Контракт Гильермо Абаскаля с московским клубом действителен до июня 2025 года.

Экс-тренер АЗ Янсен возглавит «Спартак» в случае увольнения Абаскаля («Чемпионат»)

«Спартак» хотел подписать Сарри на замену Абаскалю. Маурицио отказался, так как летом должен возглавить «Милан» («СЭ»)

«Спартак» опроверг, что Абаскаля уволят: «Информация в СМИ не соответствует действительности. Команда готовится к следующему матчу»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"...но хуже уже точно не будет"

Напомнило анекдот.
Пессимист: Хуже уже не бывает!
Оптимист: Бывает, бывает ;)
+1
0
+1
Cейчас Спартак в трех очках от третьего места, в верхней части Кубка, но хуже не будет. Ну-ну, забыли видать как при Ваноли 10-е место заняли и за пару туров до конца чемпионата себя от стыков обезопасили. Напомню, что на это пепелище как раз и пришёл Абаскаль.
+1
0
+1
- «Готов ли я возглавить Спартак?
Да! Хуже точно не будет!» добавил Погребняк
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий